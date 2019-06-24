«И так в долгах, а вбахали 200 млн!». Белорусы недовольны Европейскими играми?

В конце июня в Беларуси проходит главное спортивное событие лета – Европейские игры-2019. Большой праздник спорта принимает Минск. С первого взгляда всё действительно получается здорово: красочная церемония открытия, высокий уровень организации, зрелищные спортивные соревнования. Однако оптимизм гостей столицы Беларуси разделяют не все жители города.

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«Город расцвёл всеми цветами радуги»

В Минске народ дружелюбный. Отвечать на вопросы соглашались практически все за исключением представителей специальных служб. Они отсылали напрямую в министерства.



А простые жители Минска в большинстве своём Европейским играм были рады.



«Мы очень положительно относимся к Европейским играм, долго ждали это событие. Это несомненный плюс белорусскому народу, нашему городу, отличная возможность показать себя. Мы рады, что приехало столько людей со всей Европы, и готовы радушно их встретить», – рассказывал минчанин Алексей за себя и двух своих коллег. Также он отметил, что Игры по сравнению с чемпионатом мира по хоккею разрекламировали недостаточно.



«Я ждал старта этих Игр с того момента, как была проведена жеребьёвка. Думаю, что за эти годы наш город стал красивее, лучше, чище. Расцвёл всеми цветами радуги, можно сказать. Негативных отзывов я не слышал, вроде нормально всё. Первые дни показали, что всё готово, без эксцессов. Думаю, что для такой страны, как наша, всё нормально. Буду ли я смотреть? Мы сейчас поедем на дачу – это важнее (улыбается). Хотя, конечно, если бы к нам приехали не только европейцы, а спортсмены со всего мира, было бы более захватывающе, рассказал минчанин Валерий Иванович.

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Пожилая пара Инна и Андрей, которые прогуливались по парку с внуком, Игры оценивают положительно и считают, что они могут помочь в развитии туризма в Беларуси: «Иностранцы приезжают, смотрят, – сказал мужчина. – Друзей потом приглашают, родственников. А все затраты окупятся». «Это же праздник! А он не каждый день бывает, – подхватила его жена. – Я во время церемонии даже прослезилась. Есть, конечно, неудобства – дороги перекрыты, приходится искать обходные пути. А так все отлично. Для народа это счастье».



Там же, в парке прогуливалась и другая, более необычная пара: Светлана несколько лет назад вышла замуж за индуса Манди и переехала в Дели, а этим летом вернулась на родину, погостить.

Пока супруг рассыпался в любви к белорусской кухне, а именно к шашлыку, картошке и моркови, его жена делилась впечатлениями о том, как поменялся город: «Я очень счастлива вернуться в Минск. Меня по-настоящему впечатлило, как изменился город. Множество активностей, туристов. Здорово, что город так меняется, что люди приехали любоваться им из разных стран».



А например, таксисты к Играм относятся неоднозначно. Одни радуются тому, что дороги были сделаны, другие досадуют из-за того, что их перекрывают. Единого мнения в этой сфере нет.

«Популяризация спорта. А методы зверские»

Но есть среди минчан и те, кто высказывается резко против проведения Европейских игр. Почти все они – молодые люди, студенты. Им столь крупное событие доставило много проблем.



«Все, кого я знаю, относятся к Европейским играм плохо. Просто потому, что они устраиваются на налоги населения, а налогоплательщиков даже не спрашивали, хотят ли они эти Игры. Кому они вообще нужны – ответа нет. Они на сто процентов не окупятся. Приедет 100 человек спортсменов – и все! Тольку от этого? Просто показуха. «Посмотрите, как у нас здорово!» А на деле – у нас тут диктатура. Единственный плюс: обновили скамейки, мусорные баки, дороги, поставили кондиционеры в автобусах. Но почему этого нельзя сделать просто так, без Игр?



Молодой человек назвался выпускником главного вуза страны, а своё имя предпочёл не называть. Любопытно, что почти все те, кто высказывались против Игр, либо не торопились называть свои имена, либо просили возможность опубликовать мнение под вымышленным именем.



«Я не понимаю смысла Европейских игр в такой стране, как наша, – выразил своё недоумение молодой человек по имени Никита. – И с таким управлением, как у нас. Это лишние проблемы простым гражданам: начиная от студенческих общежитий, заканчивая призывами в армию. Но многим моим знакомым всё нравится – из-за картинки, которую показывают по ТВ».

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Есть и более радикальные мнения. Молодой человек предпочёл не называть своего имени:



«Эти игры – мероприятие довольно противоречивое. Олимпийских видов всего восемь, остальные, видимо, по приколу приехали. А позиционируют как Олимпиаду. Вбахали в это 200 миллионов, а на деле построили стадион «Динамо» с плохой акустикой, водосливами прямо на сидения, так ещё и легкоатлетический, который вообще не будет задействован. Футбола там не будет, а если и будет, то нужен бинокль, чтобы увидеть хоть что-то. Студенческую деревню вроде и привели в порядок, но ради этого студентов выселили на полгода. Ну, дороги ещё чуть сделали. И все. А эти миллионы явно могли бы пойти на другое дело. И так в долгах сидим, не знаем, как отдавать».



«Праздника не ощущается. А когда представляешь, сколько денег на все это потрачено, понимаешь, что это больше показуха. И миллионы наших налогов. Можно провести такую параллель: женщина легкого поведения, понимая, что сейчас приедут иностранцы и побольше заплатят, хочет как-то подготовиться. Вот так это выглядит», – заметила студентка Екатерина.

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Студент по имени Максим начал с плюса: «Европейские игры – это способ популяризировать спорт в Республике Беларусь. Но мне очень не нравятся методы реализации. Например, если волонтёр испортит форму, ему придётся заплатить такие деньги, которых она не стоит. Какие-то заоблачные цифры! Не нравится, что происходит с общежитиями и бытовые проблемы.



С точки зрения экономики это событие сильно по нам ударит. И это пламя огня, которое несли по городу! Людям указывали, что нужно махать специальными платками! Напоминает Советский Союз, когда такие простые вещи нужно делать принудительно. А ещё людям раздают бесплатно билеты, чтобы хоть как-то заполнить стадионы, потому что эти Игры никто посещать по своей воле не хочет. Вроде это популяризация спорта, а методы какие-то зверские».