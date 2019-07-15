Снова за золотом? Российские гандболистки не замечают соперниц на Евро-2019

В 2018 году женская сборная России по гандболу выиграла молодёжный чемпионат мира. А теперь триумфально стартовала на чемпионате Европы!

Чемпионки мира из России триумфально стартовали на чемпионате мира среди девушек до 19 лет. Первый групповой этап наши девушки завершили тремя эффектными победами. Пока всё настолько хорошо, что даже просчитывать медальные расклады и соперников нет смысла.

Хочется просто наслаждаться блестящей игрой российских гандболисток!

Жги, зажигай! На что способны чемпионки мира из России? В прошлом году сборная России выиграла чемпионат мира. Теперь едет на чемпионат Европы обновлённым составом. Но всё равно фаворитом.

Два разгрома

Два стартовых матча первого группового этапа не сулили сборной России вообще никаких трудностей: всё-таки сборные Словении и Словакии – команды намного ниже классом.

Реальность полностью соответствовала оптимистичным ожиданиям. В первом тайме матча со словенками Россия добыла восемь мячей преимущества и дальше играла в своё удовольствие. Любовь Сидоричева после перерыва прибегла к масштабной ротации, сняв с игры прекрасно проявивших себя Елену Михайличенко и Валерию Маслову. Впрочем, даже так словенские девушки интригу в игру вернуть не могли. Россия победила с крупным счётом – 36:21.

Матч со Словакией вообще проще описать, словом избиение. Дело не дошло ещё до середины первого тайма, а на табло горело 13:0 в пользу сборной России. Но в гандболе побед нокаутом не бывает, поэтому играть пришлось оба тайма. Несмотря на явное преимущество, россиянки с каким-то голодным азартом мчались к чужим воротам и забивали, забивали, забивали. Такой настрой на игру даже в матче со слабым соперником не может не внушать оптимизм. В итоге встреча завершилась с невероятным отрывом в 33 (!) мяча. Счёт – 46:13.

Потерянная Франция

Параллельно две победы над этими же соперниками добыла и Франция. Поэтому уже по итогам двух игровых дней именно россиянки и француженки досрочно вышли в следующий раунд.

Но позволить себе расслабиться в очном противостоянии они не могли: на кону были очки для второго группового этапа, поэтому третий день обещал первую рубку с достойным соперником.

Две лёгкие победы не расслабили девушек. Ещё бы – у Сидоричевой на забалуешь! Уже в стартовые минуты россиянки просто смяли француженок – 8:2 к середине первого тайма. Активная оборона и стремительные атаки обескуражили соперниц: Эрик Барада до перерыва просто не знал, что делать. После перерыва ему удалось стабилизировать игру и отрыв в счёте, однако не приблизиться. Встреча завершилась с теми же шестью мячами отрыва – 30:24.

Впрочем, тренер сборной России, несмотря на добытые для основного раунда турнирные баллы, может быть даже недовольна игрой подопечных, ведь разрыв в счёте мог быть и крупнее. Однако у простых болельщиков сборной вряд ли могут быть к команде какие-то претензии: она показывает яркий, быстрый, результативный гандбол. Смотреть – одно удовольствие.

Единственное, что не удалось проверить на первом этапе, – как Россия способна справляться с настоящими трудностями. На чемпионате Европы пока в тяжёлое положение нашу команду не ставили. Но если что, всегда можно обратиться к позитивному опыту чемпионата мира.

Дорога на полуфинал

В основном раунде турнира сборная России попала в группу с той же Францией, а также с Нидерландами и Данией. Голландки датчанок обыграли, а потому продолжают борьбу с тем же активом, который есть и у российской сборной – драгоценными двумя баллами.

Сборная Нидерландов на чемпионате Европы показала отличный уровень физической готовности, а вот с психологией могут быть проблемы. По крайней мере, в первом туре голландки, ведя в счёте весь матч, едва сенсационно не отдали победу немкам: выиграли минимально – 31:30.

Россия и Нидерланды встречались и на Евро два года назад и на чемпионате мира в прошлом году. Тенденция для России позитивная – оба раза наша команда выиграла с разницей «плюс три».

Текущее поколение сборной Дании по умолчанию заносят в число фаворитов, однако на двух главных турнирах последних лет команда оставалась лишь шестой. Вот и теперь у подопечных Флеминга Ларсена не всё идёт гладко. «Зажигает» левая полусредняя Эмили Стеффенсен, но если ей перекрыть кислород, вся команда может задохнуться в атакующем порыве.

Расслабляться в матче с датчанками точно нельзя: в пятиматчевом противостоянии Россия одержала три победы. А одно из поражений пришлось на медальную битву на юношеском олимпийском фестивале. Дания покинула его с бронзой. Россия – с пустыми руками.

Форма и настрой сборной России позволяют рассчитывать только на победы в двух важнейших матчах, предваряющих плей-офф. 16 июля россиянки сыграют с голландками. 17-го – с датчанками. А дальше даже загадывать не хочется – стоит просто наслаждаться игрой.

Две лучшие команды второго группового этапа выйдут сразу в полуфинал.