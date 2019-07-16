Чемпионов не прислали? Россия не смогла выиграть Универсиаду в Италии

Сборная России отправилась на летнюю Универсиаду без звёзд и чемпионов. И что же получилось в итоге – достойная борьба или полный провал?

Сборная России – гроза Универсиад. Мы к этому привыкли и уже не удивляемся огромному количеству медалей нашей команды на студенческих Играх. Не секрет, что многие относятся к этим достижениям скептически. Существует стереотип, что Россия отправляет на Универсиады профессиональных спортсменов, которые соревнуются с любителями из других стран. На самом деле не всё так однозначно, но большая доля истины в этом есть.

Заявка России на летнюю Универсиаду в Неаполе тоже включала немало членов национальных сборных страны, но звёзд первой величины среди них почти не было. Скептики потирали руки: мол, сейчас-то мы и увидим реальный уровень российского студенческого спорта.



И увидели. 82 медали, 22 золота и второе место в медальном зачёте.

Сборная России заняла второе место в медальном зачёте Универсиады-2019 в Неаполе

Взяли качеством

Делегация России на Универсиаде в Неаполе состояла из 275 спортсменов. Обычно состав нашей команды гораздо представительнее, к примеру, на Играх-2017 в Китайском Тайбэе под российским флагом выступали 348 атлетов. К сожалению, уже вторая летняя Универсиада кряду прошла без участия наших легкоатлетов. Всероссийская федерация лёгкой атлетики по-прежнему отстранена Международной ассоциацией легкоатлетических федераций, а выступления в нейтральном статусе на Универсиадах не предусмотрены.



В остальных 17 видах спорта российские спортсмены боролись за награды и в 15 из них смогли подняться на пьедестал. Сборная России, как это часто бывает на крупных соревнованиях, запрягала долго и долго не входила в топ-3 медального зачёта. Серебра и бронзу у нашей команды было в достатке, а вот с победами возникли трудности. Первым российским чемпионом Универсиады-2019 стал дзюдоист Руслан Шахбазов, победивший в соревнованиях тяжеловесов. Поддержал почин партнёра по команде Евгений Прокопчук в весе до 73 кг, а вскоре Руслан и Евгений стали двукратными чемпионами Универсиады, победив в командном турнире.

Королева гимнастики

Основными поставщиками золота в копилку сборной России в первые дни соревнований были пловцы. Звезда мирового плавания Кирилл Пригода выиграл дистанции 50 и 200 метров брассом, дважды на вершину пьедестала поднимался и Александр Кудашёв. Григорий Тарасевич и Егор Куимов также первенствовали в бассейне. Здорово выступили на Универсиаде в Неаполе российские фехтовальщики и гимнасты, однако среди россыпи наград в этих видах спорта золотых оказалось лишь две. В фехтовании командный турнир выиграли шпажистки, а гимнаст Кирилл Прокопьев стал лучшим в вольных упражнениях.

Ещё за два дня до окончания студенческих Игр казалось, что сборной России не удастся войти в тройку лучших, но опасения оказались напрасными. Спасти положение во многом удалось благодаря королевам художественной гимнастики. В личных видах блистала очаровательная Екатерина Селезнёва. Россиянка победила и в многоборье, и в трёх отдельных упражнениях из четырёх. Не подвели и «групповички», выступавшие в необычных для себя условиях. Правила Универсиады разрешают заявлять в команду только пять спортсменок, то есть у тренерского штаба не было никакой возможности для манёвра. Несмотря на это, россиянки выступили великолепно и завоевали три золота.

Загадка чемпионки. Гимнастка Селезнёва – очарование сборной России Катя, ставшая чемпионкой Универсиады-2019, за сборную России выступает много лет. Как же вышло, что такую красотку никто не знает?

Абсолютный триумф волейболисток

Порадовали на Универсиаде и теннисисты, а особенно Иван Гахов, собравший полный комплект наград. Вместе с Яной Сизиковой Иван победил в миксте, в мужском парном разряде дошёл до финала с Тимуром Киямовым, а в одиночке принёс стране бронзу. Ещё две награды высшей пробы завоевали российские мастера стрельбы из лука: Антон Булаев и дуэт Эрдем Цыдыпов/Белигто Цынгуев. Нельзя не отметить и хорошее выступление российских тхэквондистов и прыгунов в воду.

В командных видах спорта успешнее всего выступили российские волейболистки. По ходу турнира россиянки выиграли все шесть матчей, одолев в финале итальянок. Наши волейболисты в полуфинале в пяти партиях уступили Польше, а в матче за бронзу не оставили шансов французам. Третье место также заняли ватерполистки, футболистки и женская сборная России по регби-7.

Готовимся к Екатеринбургу

В итоге в копилке сборной России оказались 22 золотые, 24 серебряные и 36 бронзовых наград. Отличный результат при не самом звёздном и титулованном составе. По общему количеству медалей наша команда сравнялась с Японией, но уступила азиатам по золотым.

Следующая летняя Универсиада пройдёт в Китае, а уже через четыре года главные студенческие соревнования вновь будет принимать России. Екатеринбург недавно был назван столицей Игр-2023 и уже начал подготовку. Вряд ли кто-то сомневается, что домашнюю Универсиаду Россия вновь выиграет в одну калитку, как в Казани или Красноярске.