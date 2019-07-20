Россия ливня не боится. Неповторимая атмосфера пляжного футбола в «Лужниках»

Летом 2018 года в Москве на стадионе «Лужники» проходили матчи чемпионата мира по большому футболу. Вся страна следила за выступлениями сборной России и радовалась, когда Игорь Акинфеев в серии пенальти ногой отбил решающий удар соперника из Испании.
Летом 2019 года в «Лужники» вернулся большой футбол. Но уже пляжный. 19 июля в Москве стартовал европейский отборочный турнир к чемпионату мира, который пройдёт осенью в Парагвае. В борьбу за пять путёвок в Южную Америку включились 19 сборных, включая, конечно, и хозяев – сборную России, которая выигрывала чемпионаты мира дважды.
Меж двух достопримечательностей
Любопытно было бы посмотреть пляжный футбол прямо с трибун Большой спортивной арены «Лужники», но засыпать поле главного стадиона страны песком не стали – там сейчас вовсю готовятся к другому грандиозному событию: возводят сцену к концерту «Металлики».
Стадион для пляжного футбола возвели буквально в ста метрах от стен арены: на небольшой площади перед Москвой-рекой. Так что с основного поля игроки и зрители могут любоваться массивными конструкциями «Лужников», а с тренировочного отлично видно Воробьёвы горы и шпиль главного корпуса Московского государственного университета. Красота!
Польские страсти, португальские ветераны
Команды бросились в пламя футбольных страстей прямо с первого матча. Уже в игре Польша – Чехия развернулась настоящая драма. Поляки на правах фаворитов весь матч комфортно вели – 2:0, однако в концовке почему-то расслабились и позволили чехам сначала сократить отрыв, а затем и сравнять счёт. Причём забила Чехия за четыре секунды до конца основного времени!
Но в пляжном футболе и четырёх секунд достаточно, чтобы забить. Якуб Есиновски охотно это продемонстрировал: отличился до сирены и принёс Польше драматичную победу.
В других матчах игрового дня подобного накала всё же не было, но интересного происходило немало: казахи вышли на игру настолько заряженными, что полматча вели в игре с грозной Италией. А Португалия с возрастными Маджером и Бельшиором во главе показала всю голевую красоту пляжного футбола, отправив в ворота бедных молдаван 13 мячей.
Подарок для легенд
Заключительный матч дня, в котором встречались сборные России и Германии, предваряла официальная церемония открытия турнира. Главным её событием стало чествование двух игроков сборной России – легендарных Юрия Крашенинникова и Дмитрия Шишина. Футболисты блестящей связки, всегда наводящей на соперников ужас, провели за сборную России более 200 матчей, а потому удостоились памятных призов и оваций от собравшейся публики.
Завершило церемонию открытия турнира выступление девушек-барабанщиц, после которых зрители на трибунах приготовились насладиться футболом в исполнении сборной России.
Неповторимая атмосфера
Атмосферу, в которой играли команды России и Германии можно называть уникальной: так в пляжный футбол нигде, кроме Москвы на высоком уровне не играли! Во-первых, для пляжного футбола игра при искусственном освещении – это пока редкость. Такое практикуют только на Межконтинентальном кубке в Дубае. А теперь ещё и в российской столице.
Но в Дубае не бывает дождей. А в Москве командам пришлось играть в непогоду. Но зато при обилии зрителей на трибунах. Капли в свете софитов, десятки и десятки зонтов, соседствующих с триколорами – это пока можно считать неповторимой фишкой московского пляжного футбола.
На самом песке же всё было более-менее стандартно: Россия убедительно победила уступающего в классе соперника. Да, в пляжном футболе мы намного сильнее немцев, что и доказали снова на поле. Итоговый счёт встречи – 6:2. Примечательно, что голом со своей половины поля отметился даже вратарь Максим Чужков. А Романов и вовсе забил роскошно – классным ударом через себя.
Победа практически вывела сборную России из группы на первом этапе турнира. Но чтобы закрепить успех, необходимо побеждать во втором туре упёртую команду Эстонии.
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