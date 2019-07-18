В «Лужники» за титулом. Россия обязана выходить на чемпионат мира

Год назад реконструированный стадион «Лужники» был центром чемпионата мира по футболу в России. Именно там Россия разгромила Саудовскую Аравию, Акинфеев отбил легендарный пенальти, а французы стали двукратными чемпионами мира. В ближайшие дни, с 19 по 27 июля, «Лужники» вновь примут грандиозный футбольный праздник – европейский отборочный турнир чемпионата мира по пляжному футболу ФИФА. Мундиаль пройдёт в конце ноября 2019 года в Парагвае, и 11 из 16 участников уже известны. Последними в борьбу за путёвки в Южную Америку вступают европейские команды.



Специально для московского турнира на Фестивальной площади, в нескольких метрах от стадиона «Лужники», возвели две площадки. Главная арена готова принять 3500 зрителей и наверняка будет заполнена до отказа. Во-первых, посмотреть на сражения звёзд мирового пляжного футбола можно совершенно бесплатно, а во-вторых, сборная России – признанный лидер в этом виде спорта.



Путь к третьему золоту чемпионата мира начинается в Москве.

Как попасть в Парагвай?

Пожалуй, впервые европейский отборочный турнир чемпионата мира по пляжному футболу будет настолько лояльным к фаворитам. Во-первых, организаторы мундиаля, признавая высокий уровень «пляжки» в Старом Свете, отдали Европе пять квот. Во-вторых, у лучших команд континента теперь есть право на ошибку, причём не одно. Если в квалификации к чемпионату мира — 2017 единственное поражение от Польши обернулось для сборной России крахом, то в Москве кто-то в теории может отобраться на главный турнир двухлетия, даже проиграв пять матчей из восьми. А уж одну-две осечки нынешний регламент простит запросто.

Первый групповой этап станет очень крупным ситом. Из 19 участников соревнований отсеются только три. Оставшиеся 16 сборных будут разбиты на восемь пар 1/8 финала, причём при жеребьёвке плей-офф будет учитываться мировой рейтинг. То есть встреча на этой стадии двух топ-команд исключена. Пожалуй, именно матч 1/8 финала станет самым важным для фаворитов, поскольку поражение в нём автоматически оставит команду без чемпионата мира. Далее восемь победителей раунда плей-офф будут разбиты на две группы. Команды, ставшие в своих квартетах первыми и вторыми, гарантируют себе путёвки в Парагвай. А третьи команды по итогам второго группового этапа поспорят между собой за пятую позицию, которая станет последним пропуском на мундиаль.

Россия снова терпит поражение. Таких неудач пляжный футбол ещё не знал В заключительном матче на Европейских играх-2019 российские «пляжники» проиграли Италии и заняли лишь шестое место.

Карт-бланш для фаворитов

Формат действительно очень благосклонный к фаворитам. Получается, чтобы не попасть на чемпионат мира, командам уровня России, Португалии, Италии и Испании нужно умудриться проиграть как минимум два раза заметно уступающим в классе соперникам. Провал любой из этих команд станет настоящей сенсацией. Вообще, в Европе помимо названных лидеров есть ещё крепкие команды Швейцарии, Украины и Беларуси, способные не только потрепать нервы фаворитам, но и время от времени их побеждать. Однако украинцы в последний момент отказались ехать в Москву, а белорусы из-за травмы потеряли свою главную ударную силу – суперфорварда Игоря Бриштеля. Без него пробиться на мундиаль подопечным испанца Нико будет весьма трудно.



В этой ситуации наиболее реальным кандидатом на пятую путёвку выглядит опытнейшая, но нестабильная Швейцария. Альпийская команда имеет в составе двух звёзд первой величины – Деяна Станковича и Ноэля Отта, однако по глубине «скамейки» сильно уступает другим фаворитам. Швейцарцы давно снискали славу сборной, которая может как обыграть кого угодно, так и проиграть явным аутсайдерам. Не стоит сбрасывать со счетов и сенсационного победителя предыдущей европейской квалификации сборную Польши. Среди сборных второго эшелона при удачном стечении обстоятельств в борьбу за место на чемпионате мира могут включиться немцы, турки, французы и даже азербайджанцы.

Есть трофей! Сборная России по пляжному футболу выиграла невероятный финал Как и в большом футболе, сборная России по пляжному футболу оказалась сильнее Испании и выиграла первый титул в году.

Демарш Украины

Отсутствие сборной Украины ослабит уровень конкуренции за путёвку на чемпионат мира. Жёлто-синие выиграли европейскую квалификацию в 2011 году, а всего на их счету три участия в чемпионатах мира. После исторической победы в Евролиге-2016 украинцы немного сдали позиции, но этот сезон снова проводят здорово и могли бы всерьёз побороться за путёвку в Парагвай. Решение бойкотировать московский турнир было принято за несколько дней его начала, причём официального заявления от Федерации футбола Украины не последовало.



Вообще, участие в отборе на чемпионат мира – дело добровольное. Так, в Москве не сыграют неплохие сборные Англии, Болгарии и Румынии. Однако украинская сторона подтвердила участие в квалификации, а её представители присутствовали на церемонии жеребьёвки в Минске. В итоге одна из групп будет состоять только из трёх команд, а в расписании появились пустоты.

Сборная России без шансов разгромила Украину! Жаль, зря… Это была очень красивая, но самая бесполезная победа в истории сборной России по пляжному футболу. А Украина всё равно торжествует.

«Пляжники» — не первые украинские спортсмены, не сумевшие выступить в соревнованиях на территории России. Тут можно вспомнить и биатлонистов, и борцов. Однако в случае со сборной по пляжному футболу на решение о бойкоте могли повлиять не только политические, но и финансовые причины. Буквально за две недели до турнира стало известно, что украинская команда получила приглашение на Всемирные пляжные игры, которые пройдут в Катаре в октябре 2019 года. А путешествие на другой континент – удовольствие недешёвое. Как бы там ни было, чиновники осознанно лишили своих футболистов реального шанса сыграть на чемпионате мира. Возможно, другой возможности у большинства нынешних лидеров команды в силу возраста уже не будет.

А что Россия?

У сборной Украины много поклонников и в России, но наших болельщиков в первую очередь интересует собственная команда. Для российской сборной предстоящий турнир в Москве – один из важнейших в сезоне. Пока выступления «красной машины» в 2019 году однозначно оценить сложно. За триумфом в квалификации Всемирных пляжных игр в Салоу последовал исторический провал на Европейских играх в Минске, где россияне не вышли из группы и заняли непривычно низкое для себя шестое место. На этапе Евролиги в Португалии Лихачёв проверил ближайший резерв, после чего определился с составом на сбор перед московским турниром.



В итоговой заявке больших сюрпризов нет. В строю все лидеры: Чужков, Шкарин, Шишин, Макаров, Крашенинников, Папоротный. Вернулся в обойму после травмы нападающий Борис Никоноров. Для массового болельщика новое имя в команде одно – вратарь Павел Баженов выиграл конкуренцию у более опытного и титулованного Ивана Островского. Однако голкипер «Спартака» хорошо себя зарекомендовал на старте сезона и свой шанс заслужил.

Соперники по групповому этапу у России более чем проходимые. Сборная Германии в прошлом сезоне заняла последнее место в дивизионе А Евролиги, а венгры и эстонцы выступают во втором по силе дивизионе европейского пляжного футбола и на что-то серьёзное давно не претендуют. Наверняка наши парни как минимум в этих матчах будут играть не только на результат, но и на зрителя. Тем более, чем увереннее будут обыграны Германия, Венгрия и Эстония, тем больше вероятность попасть на удобного соперника в 1/8 финала. Сборная России хочет не только завоевать путёвку на чемпионат мира, но и выиграть турнир, чтобы переполненные «Лужники» вновь гордились российским футболом.