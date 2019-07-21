Пляжный футбол. Европейский отбор на чемпионат мира — 2019. Россия — Венгрия

*** Пляжный футбол, европейский отбор на чемпионат мира-2019, турнирная таблица ***
*** Пляжный футбол, европейский отбор на чемпионат мира-2019, полное расписание матчей ***
ОНЛАЙН ДНЯ
07:00. А в субботу от россиян натерпелись эстонцы, пропустившие пять голов за шесть первых минут встречи. Даже для пляжного футбола столь мощный стартовый натиск — это редкость!
06:45. В первом матче турнира сборная России уверенно обыграла Германию. Предлагаем вспомнить, как это было.
06:30. Доброе утро, дорогие поклонники пляжного футбола и болельщики сборной России. Мы начинаем третий день европейского отборочного турнира на чемпионат мира — 2019, который проходит в Москве, в «Лужниках». Сборная России, одержав две победы, гарантировала себе выход в 1/8 финала, но, чтобы подобрать соперника полегче, необходимо занять первое место в группе. За лидерство Россия поспорит с командой Венгрии. Матч начнётся в 16:45 мск.
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