«Всего лишь металл». Олимпийский чемпион продал свои медали, чтобы спасти друга

Фристайлист Алексей Гришин продал олимпийские медали на аукционе. Все деньги он потратит на спасение своего друга. Других вариантов нет.

Истории о том, как олимпийские чемпионы продают свои медали, не редкость. Причины таких поступков у каждого разные, но подавляющее большинство вырученных средств идёт не на личные интересы, а на благотворительность. Случай с триумфатором Олимпиады в Ванкувере в лыжной акробатике Алексеем Гришиным не исключение. Он продал золото Игр-2010 и бронзу Олимпиады-2002, чтобы помочь близкому другу.

«Если это пиар, то это дурной пиар»

Его медали были частью коллекции Музея современной белорусской государственности в Минске с момента окончания Игр в Ванкувере и до окончания Олимпиаде в Сочи. Потом музей возвратил их спортсмену, как и было прописано в соглашении. А в середине июля 2019 года стало известно, что Гришин выставил обе олимпийские награды на американском онлайн-аукционе RR Auction.

Спортсмен не хотел, чтобы эта история стала предметом обсуждения. Но сейчас сложно сохранить что-то втайне, совершая публичные действия. Как только появилась информация о том, что Гришин выставил медали на аукцион, на форумах началось активное обсуждение его поступка. Мнения были полярными, но большинство пользователей сходились на том, что ситуации с продажей медалей всегда печальны, независимо от причин.

Гришин объяснил, что продаёт медали, чтобы отдать деньги на операцию близкому другу.

«Медали – всего лишь металл. Я не хотел пиариться на том, что помогаю ему. Будь то пиар, я бы назвал его дурным», – рассказал олимпийский чемпион.

Олимпийский чемпион Гришин продаст медали, чтобы помочь близкому человеку

Скорее всего, речь идёт о помощи фристайлисту Дмитрию Раку, который в декабре 2006 года на этапе Кубка мира в Китае неудачно приземлился. Рак сильно ударился о жёсткий снег и получил тяжелейшие травмы головы и шеи. Спортсмен остался инвалидом.

Примерно три года после травмы семья Дмитрия Рака получала помощь на реабилитацию от государства, но потом выплаты прекратились. После этого была только адресная помощь со стороны друзей и коллег-спортсменов. Но регулярно помогал своему близкому другу только Алексей Гришин.

Несколько лет назад он даже организовывал акцию «Георгиевская лента», объявив, что вся выручка пойдёт на лечение спортсменов-инвалидов. Но в Беларуси ленты раскупали мало, и Гришин потерял на этом более $ 20 тыс. Тогда он заявил, что лучше бы просто отдал деньги Дмитрию. Сейчас он нашёл другой способ.

Другой возможности нет

«Другой возможности помочь ему, кроме как продать медали, у меня, к сожалению, сейчас нет», — сказал Гришин.

Можно только догадываться, насколько сложно ему было сделать такой шаг.

Лыжный акробат из Беларуси шёл к своей золотой награде долго. В Солт-Лейк-Сити в 2002-м он был близок к победе, но остался третьим, в Турине не сумел войти в число призёров, а в Ванкувере добился успеха. Гришин стал первым белорусом – олимпийским чемпионом в зимних видах спорта и навсегда вписал своё имя в спортивную историю страны.

Медали в итоге были проданы почти за $ 100 тыс. Окончательная стоимость золотой награды Ванкувера с 5 тыс. выросла до $ 68,7 тыс. По словам официальных представителей аукциона, эту медаль приобрёл коллекционер из Беларуси. Начальная цена бронзы Солт-Лейк-Сити составляла $ 2,5 тыс., окончательная – 28,4 тыс. Её владельцем стал покупатель не из Беларуси.

Стало известно, за сколько фристайлист Гришин продал олимпийские медали

Получается, что окончательная стоимость медалей превысила первоначальную в 13 раз. Но не все из $ 97,1 тыс. достанутся Алексею Гришину, так как аукцион вычтет свою долю за услуги по продаже. Но какой бы ни была окончательная сумма, вся она пойдёт на операцию.

Такой поступок не может не вызывать уважение. Жизнь человека и дружба важнее любых наград.