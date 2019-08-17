Российские борцы сразились друг с другом за чемпионат мира. Фавориты не подвели

В Сочи, где проходит тренировочный сбор национальной команды по вольной борьбе, состоялись три прикидочных схватки, после которых состав на чемпионат мира в Нур-Султан практически определился. Неясность остаётся только с супертяжёлым весом, в который вернулся трёхкратный чемпион мира, призёр Олимпийских игр Билял Махов.
Прикинули и определились
Прикидки состоялись в олимпийских весовых категориях до 57, 74 и 97 кг.
Правда, в весе до 97 кг это была просто формальность: олимпийский чемпион и чемпион мира Абдулрашид Садулаев сейчас вне конкуренции. Он был освобождён от чемпионата России, и в его отсутствие победил Владислав Байцаев. Но в очной схватке у Байцаева не было никаких шансов – Садулаев выиграл досрочно.
Тот же результат был зафиксирован и в схватке чемпиона мира Заура Угуева с Арыйааном Тютриным. Почему с Угуевым боролся именно Тютрин? Потому что в Сочи в четвертьфинале чемпионата страны схватка якутского борца с представителем Москвы Хасанхусейном Бадрудиновым завершилась скандалом. Судья под нажимом толпы менее чем за две секунды отдал решающий балл Бадрудинову.
Тренерский штаб сборной России дал возможность Тютрину побороться за место на чемпионате мира. Арыйаан победил на «Мемориале Циолковского» в Варшаве и заработал право на стыковую схватку с Угуевым, который от чемпионата страны был освобождён. Но чемпион мира доказал, что является сильнейшим в России среди «мухачей»: Заур победил досрочно.
Самой сложной получилась схватка между двумя чемпионами мира в категории до 74 кг: Заурбек Сидаков победил Магомеда Курбаналиева со счётом 2:1. Ни один из соперников не хотел рисковать и ошибаться. В итоге судьям пришлось выбирать, кто из борцов был менее пассивен. На чемпионат мира поедет Сидаков. Других прикидок в этом весе больше не будет. Да и вообще не будет. Возможно, за одним исключением.
Что с другими категориями?
С остальными кандидатурами в олимпийских (и не только) весах тренеры уже определились. Но официально состав команды на чемпионат мира будет назван в начале сентября на последнем сборе в Сочи.
Пока можно лишь предположить, кто выступит в Нур-Султане.
Итак, олимпийские категории. В весе до 65 кг в Казахстан поедет, скорее всего, чемпион страны Гаджимурад Рашидов. Если только не помешают травмы. Хотя в рейтинге выше него призёр чемпионата мира Ахмед Чакаев.
В категории до 86 кг сильнее остальных Артур Найфонов. Он доказал своё превосходство над Дауреном Куруглиевым и на «алиевском» турнире, и на «Мемориале Циолковского». В весе до 125 кг лидером сборной является Анзор Хизриев. Но очень быстро набирает форму трёхкратный чемпион мира Билял Махов. Именно в этой категории возможна последняя прикидка. Правда, главный тренер российских вольников Дзамболат Тедеев заявил, что Махов не рассматривается на чемпионат мира, но Билял очень уверенно провёл три схватки в Варшаве, а с финала снялся согласно плану, разработанному тренерами и врачами. Сам Махов отметил, что готов выступить в Нур-Султане, если так решат тренеры.
Что касается неолимпийских категорий, то в столицу Казахстана поедут чемпионы России: Магомедрасул Идрисов (61 кг), Давид Баев (70 кг), Гаджи Набиев (79 кг) и Алихан Жабраилов (92 кг).
Чемпионат мира в Нур-Султане пройдёт с 14 по 22 сентября. На нём будут разыграны олимпийские лицензии. Чтобы гарантировать команде место в Токио в конкретной категории, борец должен попадать в топ-5.
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