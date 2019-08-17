Российские борцы сразились друг с другом за чемпионат мира. Фавориты не подвели

В Сочи, где проходит тренировочный сбор национальной команды по вольной борьбе, состоялись три прикидочных схватки, после которых состав на чемпионат мира в Нур-Султан практически определился. Неясность остаётся только с супертяжёлым весом, в который вернулся трёхкратный чемпион мира, призёр Олимпийских игр Билял Махов.

Прикинули и определились

Прикидки состоялись в олимпийских весовых категориях до 57, 74 и 97 кг.



Правда, в весе до 97 кг это была просто формальность: олимпийский чемпион и чемпион мира Абдулрашид Садулаев сейчас вне конкуренции. Он был освобождён от чемпионата России, и в его отсутствие победил Владислав Байцаев. Но в очной схватке у Байцаева не было никаких шансов – Садулаев выиграл досрочно.



Тот же результат был зафиксирован и в схватке чемпиона мира Заура Угуева с Арыйааном Тютриным. Почему с Угуевым боролся именно Тютрин? Потому что в Сочи в четвертьфинале чемпионата страны схватка якутского борца с представителем Москвы Хасанхусейном Бадрудиновым завершилась скандалом. Судья под нажимом толпы менее чем за две секунды отдал решающий балл Бадрудинову.

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Тренерский штаб сборной России дал возможность Тютрину побороться за место на чемпионате мира. Арыйаан победил на «Мемориале Циолковского» в Варшаве и заработал право на стыковую схватку с Угуевым, который от чемпионата страны был освобождён. Но чемпион мира доказал, что является сильнейшим в России среди «мухачей»: Заур победил досрочно.



Самой сложной получилась схватка между двумя чемпионами мира в категории до 74 кг: Заурбек Сидаков победил Магомеда Курбаналиева со счётом 2:1. Ни один из соперников не хотел рисковать и ошибаться. В итоге судьям пришлось выбирать, кто из борцов был менее пассивен. На чемпионат мира поедет Сидаков. Других прикидок в этом весе больше не будет. Да и вообще не будет. Возможно, за одним исключением.

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Что с другими категориями?

С остальными кандидатурами в олимпийских (и не только) весах тренеры уже определились. Но официально состав команды на чемпионат мира будет назван в начале сентября на последнем сборе в Сочи.



Пока можно лишь предположить, кто выступит в Нур-Султане.



Итак, олимпийские категории. В весе до 65 кг в Казахстан поедет, скорее всего, чемпион страны Гаджимурад Рашидов. Если только не помешают травмы. Хотя в рейтинге выше него призёр чемпионата мира Ахмед Чакаев.



В категории до 86 кг сильнее остальных Артур Найфонов. Он доказал своё превосходство над Дауреном Куруглиевым и на «алиевском» турнире, и на «Мемориале Циолковского». В весе до 125 кг лидером сборной является Анзор Хизриев. Но очень быстро набирает форму трёхкратный чемпион мира Билял Махов. Именно в этой категории возможна последняя прикидка. Правда, главный тренер российских вольников Дзамболат Тедеев заявил, что Махов не рассматривается на чемпионат мира, но Билял очень уверенно провёл три схватки в Варшаве, а с финала снялся согласно плану, разработанному тренерами и врачами. Сам Махов отметил, что готов выступить в Нур-Султане, если так решат тренеры.

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Что касается неолимпийских категорий, то в столицу Казахстана поедут чемпионы России: Магомедрасул Идрисов (61 кг), Давид Баев (70 кг), Гаджи Набиев (79 кг) и Алихан Жабраилов (92 кг).



Чемпионат мира в Нур-Султане пройдёт с 14 по 22 сентября. На нём будут разыграны олимпийские лицензии. Чтобы гарантировать команде место в Токио в конкретной категории, борец должен попадать в топ-5.