Два провала и победа. Как Беларусь прощала Россию на чемпионате Европы

Самый масштабный и интернациональный женский чемпионат Европы в истории стартовал одновременно в четырёх странах. Сборной России предстояло начать турнир матчем с командой Беларуси. Пожалуй, самый коварный вариант из возможных. Неудача в этом поединке могла иметь серьёзные последствия для перспектив нашей команды в плей-офф.
Сборная Беларуси в последние годы заслужила реноме крепкой, по европейским меркам, сборной, способной в отдельном матче создать большие проблемы кому-угодно. Особенно при малейшей расслабленности фаворитов. На предыдущем чемпионате Европы белоруски удивили многих, заняв седьмое место. Россиянки были лишь на строчку выше. Большинство игроков белорусской команды выступают в Суперлиге и отлично известны нашему тренерскому штабу.
В особой мотивации этих девушек на матч с Россией сомневаться не приходилось.
Предвиденные трудности
Белоруски явно сделали ставку на хорошее начало и в дебюте первой партии захватили лидерство. Прекрасная игра в защите, надёжный блок, а главное, многочисленные ошибки россиянок на приёме, позволили команде Петра Хилько добыть серьёзное преимущество – 10:5, причём первые четыре очка россиянкам принесла Наталия Гончарова. Тренер сборной России Вадим Панков был вынужден прервать игру тайм-аутом. «Давайте, играйте, опять стоим», — призывал наставник.
После возобновления игры россиянки проиграли ещё одно брейковое, но затем пустились в погоню. Прежде всего, причиной камбэка стали появившиеся у соперниц ошибки, плюс здорово подавала Ксения Парубец, которую не сбил даже тайм-аут Беларуси. Ксения продолжала уверенно вводить мяч в игру, и после двух кряду атак Ирины Воронковой сборная России впервые повела в счёте – 12:11. Снявшись с неудобной подачи Парубец, белоруски вновь играли на равных и больше соперниц не отпускали. Пару раз россиянки добивались перевеса «+2», а после ошибки Гончаровой стало ясно, что нервной концовки не избежать – 20:20. Панков во второй раз взял тайм-аут, выпустил доигровщицу Марию Халецкую вместо связующей Евгении Старцевой, но изменить ситуацию не получалось.
Очень вовремя отличную подачу выдала Ирина Воронкова, принесшая России сетбол – 24:23. После тайм-аута Парубец могла завершить партию, но не попала в площадку, однако её же атака и удар Гончаровой от блока в аут помог сборной России выиграть свой первый сет на турнире.
Беларусь упёрлась в блок
Вторую партию россиянки начали здорово. Мощные и точные подачи, надёжный блок – и преимущество нашей команды стало стремительно расти. При счёте 15:7 казалось, что с этим сетом всё ясно, но не тут-то было! Белоруски завершили в свою пользу фантастический по зрелищности розыгрыш, набрали ещё несколько очков на подаче и поймали кураж. Панков отреагировал на спад в игре своей команды тайм-аутом и заменой связующей. Впервые на площадке появилась Татьяна Романова.
Рывок белорусских девушек позволил им сократить отставание до трёх очков, но россиянки вовремя опомнились и смогли обойтись без напряжённой концовки. После быстрой атаки Фетисовой команды пошли меняться сторонами – 25:16. Во втором сете сборная России не оставила соперницам шансов, прежде всего, благодаря лучшей реализации атак и надёжным действиям на блоке.
Снова кошмарное начало
На старте третьего сета россиянки оказались в роли догоняющих. Не пошла игра в нападении у Ирины Воронковой, вновь проявились проблемы на приёме и блоке. Постепенно перевес Беларуси достиг шести баллов. Палочкой-выручалочкой стала Анна Лазаренко, исполнившая целую серию классных подач – 11:13.
Однако белоруски, в отличие от первой партии, удерживали преимущество. Стоило нашим девушкам прибавить на блоке и в приёме, как отставание сократилось до минимума – 18:19, а вскоре грамотные атаки вернувшейся на площадку Воронковой принесли лидерство сборной России – 21:20. Нельзя не отметить и уверенные подачи Романовой. Эстафету на линии подачи у Татьяны перехватила Воронкова. Тут же Парубец вывела Россию на матчболы, а Гончарова и Ефимова «зачехлили» соперницу и завершили встречу.
Первый матч сборной России на чемпионате Европы получился непростым. В двух партиях россиянки серьёзно уступали в счёте, но справлялись с трудностями. Во встрече с белорусками удалось компенсировать недостатки в игре общим более высоким классом и бойцовскими качествами.
Хватит ли этого в противостоянии с более сильными командами? Скорее нет, чем да. Другое дело, что решающие матчи ещё нескоро. Времени для работы над ошибками и планомерного прогресса достаточно.
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