Немного странная первая победа России на чемпионате Европы по волейболу. В другой раз все может закончиться не так весело.

Два провала и победа. Как Беларусь прощала Россию на чемпионате Европы

Самый масштабный и интернациональный женский чемпионат Европы в истории стартовал одновременно в четырёх странах. Сборной России предстояло начать турнир матчем с командой Беларуси. Пожалуй, самый коварный вариант из возможных. Неудача в этом поединке могла иметь серьёзные последствия для перспектив нашей команды в плей-офф.

Сборная Беларуси в последние годы заслужила реноме крепкой, по европейским меркам, сборной, способной в отдельном матче создать большие проблемы кому-угодно. Особенно при малейшей расслабленности фаворитов. На предыдущем чемпионате Европы белоруски удивили многих, заняв седьмое место. Россиянки были лишь на строчку выше. Большинство игроков белорусской команды выступают в Суперлиге и отлично известны нашему тренерскому штабу.

В особой мотивации этих девушек на матч с Россией сомневаться не приходилось.

Предвиденные трудности

Белоруски явно сделали ставку на хорошее начало и в дебюте первой партии захватили лидерство. Прекрасная игра в защите, надёжный блок, а главное, многочисленные ошибки россиянок на приёме, позволили команде Петра Хилько добыть серьёзное преимущество – 10:5, причём первые четыре очка россиянкам принесла Наталия Гончарова. Тренер сборной России Вадим Панков был вынужден прервать игру тайм-аутом. «Давайте, играйте, опять стоим», — призывал наставник.

После возобновления игры россиянки проиграли ещё одно брейковое, но затем пустились в погоню. Прежде всего, причиной камбэка стали появившиеся у соперниц ошибки, плюс здорово подавала Ксения Парубец, которую не сбил даже тайм-аут Беларуси. Ксения продолжала уверенно вводить мяч в игру, и после двух кряду атак Ирины Воронковой сборная России впервые повела в счёте – 12:11. Снявшись с неудобной подачи Парубец, белоруски вновь играли на равных и больше соперниц не отпускали. Пару раз россиянки добивались перевеса «+2», а после ошибки Гончаровой стало ясно, что нервной концовки не избежать – 20:20. Панков во второй раз взял тайм-аут, выпустил доигровщицу Марию Халецкую вместо связующей Евгении Старцевой, но изменить ситуацию не получалось.

Очень вовремя отличную подачу выдала Ирина Воронкова, принесшая России сетбол – 24:23. После тайм-аута Парубец могла завершить партию, но не попала в площадку, однако её же атака и удар Гончаровой от блока в аут помог сборной России выиграть свой первый сет на турнире.

Всё, как мы любим. России будет очень тяжело на чемпионате Европы Потеря Татьяны Кошелевой больно ударила по женской сборной России. Без неё выполнить задачу будет неимоверно сложно. Но можно?

Беларусь упёрлась в блок

Вторую партию россиянки начали здорово. Мощные и точные подачи, надёжный блок – и преимущество нашей команды стало стремительно расти. При счёте 15:7 казалось, что с этим сетом всё ясно, но не тут-то было! Белоруски завершили в свою пользу фантастический по зрелищности розыгрыш, набрали ещё несколько очков на подаче и поймали кураж. Панков отреагировал на спад в игре своей команды тайм-аутом и заменой связующей. Впервые на площадке появилась Татьяна Романова.

Рывок белорусских девушек позволил им сократить отставание до трёх очков, но россиянки вовремя опомнились и смогли обойтись без напряжённой концовки. После быстрой атаки Фетисовой команды пошли меняться сторонами – 25:16. Во втором сете сборная России не оставила соперницам шансов, прежде всего, благодаря лучшей реализации атак и надёжным действиям на блоке.

Снова кошмарное начало

На старте третьего сета россиянки оказались в роли догоняющих. Не пошла игра в нападении у Ирины Воронковой, вновь проявились проблемы на приёме и блоке. Постепенно перевес Беларуси достиг шести баллов. Палочкой-выручалочкой стала Анна Лазаренко, исполнившая целую серию классных подач – 11:13.

Однако белоруски, в отличие от первой партии, удерживали преимущество. Стоило нашим девушкам прибавить на блоке и в приёме, как отставание сократилось до минимума – 18:19, а вскоре грамотные атаки вернувшейся на площадку Воронковой принесли лидерство сборной России – 21:20. Нельзя не отметить и уверенные подачи Романовой. Эстафету на линии подачи у Татьяны перехватила Воронкова. Тут же Парубец вывела Россию на матчболы, а Гончарова и Ефимова «зачехлили» соперницу и завершили встречу.

Первый матч сборной России на чемпионате Европы получился непростым. В двух партиях россиянки серьёзно уступали в счёте, но справлялись с трудностями. Во встрече с белорусками удалось компенсировать недостатки в игре общим более высоким классом и бойцовскими качествами.

Хватит ли этого в противостоянии с более сильными командами? Скорее нет, чем да. Другое дело, что решающие матчи ещё нескоро. Времени для работы над ошибками и планомерного прогресса достаточно.