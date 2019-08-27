Чемпион на деревяшке. Одноногий гимнаст стал настоящим героем Олимпиады

Шесть олимпийских медалей за день (из которых три — золотые), и деревянный протез вместо ноги, чтобы их завоевать.

Одним из главных героев Олимпийских игр в Сент-Луисе, состоявшихся 115 лет назад, стал необычный американский гимнаст немецкого происхождения. Георг Айсер за один день завоевал шесть медалей, половина из которых были золотыми. Спортивный подвиг на все времена, особенно если учесть, что спортсмен был инвалидом, а выступал среди здоровых.

Георг, он же Джордж

В биографии Георга Айсера много пробелов. Но всё, что о нём известно, достойно восхищения. Всегда вызывают уважение люди, которые добиваются цели, преодолевая трудности. А жизнь Айсера всю можно назвать сплошным преодолением.

Он родился в немецком городе Киле в августе 1870 года. В некоторых источниках указывается, что год рождения на самом деле 1871. Что не вызывает сомнения, так это то, что в 1884-м он вместе с родителями эмигрировал в США, где стал Джорджем Эйзером.

Чемпион из ящика. Зачем легкоатлет отправил себя через полмира по почте Копьеметатель Спайерс мечтал об Олимпиаде. Мечта привела к тому, что он, рискуя жизнью, отправил сам себя в посылке. Удивительная история!

Согласно данным переписи населения США за 1900 год, Эйзер жил в Денвере, не был женат и не имел собственного жилья. Он снимал комнату. Возможно, что-то ещё могли бы сказать данные переписи населения за 1890 год, но они были уничтожены пожаром.

Ещё про Эйзера было известно то, что вместо левой ноги у него довольно необычный деревянный протез, сконструированный таким образом, чтобы можно было даже приседать. Обстоятельства, при которых Георг, он же Джордж, лишился ноги, неизвестны. Если верить «Википедии», в юном возрасте он попал под поезд.

Шесть медалей за один день

Эйзер занимался спортивной гимнастикой. Это как раз было неудивительно, поскольку этот вид спорта в США привезли именно немецкие эмигранты. Тогда модными были гимнастические клубы, один из которых, «Конкордия», регулярно посещал бухгалтер-ампутант. В Германии подобные клубы приобрели выраженную революционную направленность, а вот в США 314 клубов выполняли только свою спортивную функцию.

Джордж Эйзер, несмотря на деревянный протез, был одним из лучших спортсменов «Конкордии». Интересно, что клуб располагался в Сент-Луисе. Значит, он переехал из Денвера в какой-то период с 1900 по 1904 год.

У него был отлично развит плечевой пояс, он обладал хорошей координацией и мог исполнять самые сложные по тем временам элементы. Не было ничего удивительного в том, что он попал на Олимпиаду в Сент-Луисе. В соревнованиях по гимнастике принимали участие именно представители американских клубов – про национальные сборные речи тогда не было.

По сути, гимнастический турнир на тех растянувшихся почти на полгода Играх-1904 представлял собой открытый чемпионат США. И состоял из двух частей. В первой в начале июля участникам предстояли командные соревнования и многоборье (гимнастическое и легкоатлетическое). Эйзер в этих видах программы успеха не снискал, а в легкоатлетическом многоборье так и вовсе остался последним.

Но в конце октября гимнасты соревновались на отдельных снарядах, а также в комбинированной программе. Для Эйзера 29 октября 1904 года было моментом триумфа. Он стал лучшим на параллельных брусьях, опорном прыжке и лазании по канату, завоевал серебро в многоборье и на коне, а также бронзу на перекладине. Это было бы подвигом для любого здорового спортсмена, а Джордж был одноногим! На тот момент ему было 33 или 34 года.

Золото с того света. Чемпионка «воскресла», чтобы снова выиграть Олимпиаду Бегунью Бетти Робинсон, попавшую в авиакатастрофу, едва не похоронили. Но она выжила, вылечилась и победила Германию на глазах Гитлера.

Исчезновение чемпиона

После завершения соревнований Эйзер вернулся к своей работе, но время от времени вместе с «Конкордией» выступал и на гимнастических соревнованиях. Последнее упоминание о чемпионе в спортивных архивах датировано 1909 годом, когда он выступал на турнире в Огайо.

Перепись населения США за 1910 год подтверждает, что Эйзер уже жил в Сент-Луисе, всё ещё не был женат и работал бухгалтером на строительном предприятии. А в 1920-м никаких записей о Джордже Эйзере из Сент-Луиса уже нет.

В США предпринимались попытки поднять все документы и узнать хотя бы точную дату смерти, но… Многие подвергают сомнению информацию, согласно которой Эйзер скончался в марте 1919 года в Денвере.

Он просто исчез, словно в воздухе растворился, оставив множество вопросов, главные из которых – что же случилось с Джорджем Эйзером и где его олимпийские медали?