Снова без трофея. «Спартак» разгромлен на глазах у ЦСКА

«Спартак» упустил шанс завоевать первый большой титул. Гегемонии «Чеховских медведей» не видно конца.

Противостоянию московского «Спартака» и подмосковных «Чеховских медведей» нет и двух лет, но оно уже успело стать самым принципиальным в мужском российском гандболе. Правда, пока тотальный перевес на стороне опытнейшей дружины Владимира Максимова – «Спартак» проиграл 8 из 12 очных матчей, а единственная победа, одержанная в финальной серии чемпионата России-2019, никаких дивидендов красно-белым не принесла.

Шанс поправить статистику и, главное, впервые отобрать у «медведей» престижный трофей представился «Спартаку» в матче за Суперкубок. Более крутого поединка для открытия сезона и не придумаешь!

Борьба с «медведями». Готов ли «Спартак» выиграть первый Суперкубок? В конце весны гандбольный «Спартак» был близок к тому, чтобы впервые в истории отобрать трофей у «Чеховских медведей». В конце лета отберёт?

«Спартак» на площадке, ЦСКА на трибуне

Несмотря на будний день, болельщиков на трибунах дворца спорта «Динамо» было много. Правда, плотный московский траффик не обошёл стороной и гандбол, а потому многие зрители первые минуты игры пропустили. Зато задолго до стартового свистка свои места заняла группа девушек в серых футболках: гандболистки недавно созданного столичного ЦСКА. Любопытно, что перед началом встречи прямо перед ними прошёл талисман «Спартака» гладиатор, который затем поздоровался с Мишей – коллегой-соперником из «Чеховских медведей».

Равная игра продолжалась недолго. «Спартаковцы» много ошибались в атаке, а у «медведей» с первых минут кураж поймал молодой Сергей-Марк Косоротов. После гола Романа Остащенко в быстром отрыве перевес подопечных Максимова достиг четырёх голов – 7:3, а ведь с начала матча не прошло и 10 минут. Главный тренер «Спартака» Игорь Левшин взял тайм-аут, а ещё через пару минут произвёл замену вратаря. Впервые в официальном матче за «Спартак» вышел голкипер сборной Кипра Христофос Нунгович и сразу же проявил себя во всей красе, парировав дальний бросок Косоротова.

Козырь из Чехова

Болельщики красно-белых воодушевились, но достойный ответ визави нашёлся у Дмитрия Павленко, который взял пенальти от Деревеня. Вообще атмосфера в зале была отличной. Поклонников «Спартака», что логично, было больше, но они рассредоточились по залу, тогда как дружная и организованная группа поддержки «Чеховских медведей» слилась в ярко фиолетовое пятно и что было сил гнала своих любимцев вперёд. Казалось, ни на минуту не умолкал чеховский барабан, а кричалка «верим в команду» неслась с трибун даже когда «медведи» продолжали удерживать преимущество.

Гандбол. Мужчины Суперкубок России

«Чеховские медведи» (Московская область) – «Спартак» (Москва) – 35:25 (17:12)

«Спартак» смог сбить стартовый пыл соперника и стабилизировал отставание, однако уйти с неприятной разницы в четыре-пять голов команде Левшина никак не удавалось. На перерыв команды отправились при солидном перевесе «Чеховских медведей» — 17:12, причём почти половину голов своей команды забил неудержимый Косоротов.

Во втором тайме «спартаковцы», во многом благодаря сейвам Нунговича, продержались на равных с оппонентами чуть подольше, но снова пропустили рывок. Когда Левшин созвал команду на тайм-аут после десяти минут игры, табло уже показывало 24:15 в пользу «Чеховских медведей». Максимов произвёл ротацию состава, но и вышедшие со скамейки игроки темпа не сбавляли. Гол Виктора Фурцева довёл перевес «фиолетовых» до десяти мячей, а вскоре "+10" превратились и в "+12". Отыграть такое отставание у такого соперника за 15 минут практически нереально, но красно-белые попробовали.

Бились, но откатились

Болельщики красно-белых, явно недовольные происходящим на площадке, сначала зарядили: «Бейся за «Спартак», потом немного приуныли, но быстро оживились. Сначала они громким «уканьем» встретили объявление о присутствии на матче женского ЦСКА, а вскоре у них появился и более радостный повод для активности. «Спартак» включил прессинг, заставил соперника ошибаться и стал по крупицам выбирать отставание. Буквально за пять минут красно-белые забили семь голов кряду и сократили отставание до пяти мячей.

Для того, чтобы окончательно вернуть интригу, москвичам нужно было подтягиваться ещё хотя бы на пару мячей, но тут «медведи» почуяли неладное и вышли из спячки. За пять минут до окончания основного времени разрыв вновь вырос до восьми мячей, а чеховские болельщики дружно запели: «Мы приехали, чтобы победить». И победили –35:25.

Суперкубок России отправляется в Чехов в шестой раз кряду. На этот раз серьёзной борьбы не получилось. «Спартак» был лишён полноценной подготовки, но даже в таких условиях пытался оказать «медведям» сопротивление. Наверняка это поражение добавит команде Левшина мотивации в матчах против «медведей» в Суперлиге.