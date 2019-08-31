Если бы не Франко Коломбо, Шварценеггер бы не стал звездой. Эти парни сначала вместе работали на стройке, а потом покорили мир бодибилдинга.

«Я бы не стал тем самым Арни без тебя». Лучший друг Шварценеггера погиб в Италии



Друг Арнольда Шварценеггера бодибилдер Франко Коломбо погиб на Сардинии



Если бы не Франко Коломбо, Шварценеггер бы не стал звездой. Эти парни сначала вместе работали на стройке, а потом покорили мир бодибилдинга.

Трагедия на Сардинии

Вчера, 30 августа, появилась информации о гибели Франко Коломбо – известного бодибилдера и актёра, двукратного обладателя звания «Мистер Олимпия» и лучшего друга Арнольда Шварценеггера. Коломбо плавал на восточном берегу родного острова Сардиния, когда у него, по предварительной версии, случились проблемы с сердцем. Франко стал тонуть.



На помощь пришли спасатели, которые смогли вытащить его из воды. Его поспешили отправить на вертолёте в ближайший госпиталь, однако смерть была зафиксирована до того, как они добрались до больницы. Франко Коломбо было 78 лет.

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Лучший друг Арнольда

Шварценеггер всегда называл Франко своим лучшим другом. И нисколько не лукавил. Они были знакомы на протяжении 54 лет! Они вместе эмигрировали в США в далёком 1969 году. Без денег, без семей, без всего. И шли к той самой «американской мечте», работали каменщиками, перебивались случайными заработками, после чего сумели прорваться в мир бодибилдинга. И были очень успешным в своём деле. Коломбо, к примеру, в 1976 и 1981 годах выиграл титул «Мистер Олимпия».

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Съёмки в «Терминаторе» и политика

В какой-то момент Шварценеггер начал сниматься в кино и довольно быстро стал одной из главных звёзд Голливуда, работая на самых кассовых фильмах. Арнольд, конечно же, не мог не помочь своему лучшему другу Франко и помогал ему получать отдельные роли в фильмах. Так, Коломбо снимался в таких картинах как «Бегущий человек», «Конан-варвар» и «Терминатор».

Франко, в свою очередь, всеми силами защищал Арнольда, когда тот стал губернатором Калифорнии. На Шварценеггера порой выливались тонны критики, его обвиняли в использовании стероидов, но Коломбо всегда знал, что ответить недоброжелателям.

Фото: instagram.com/schwarzenegger

«Впервые я услышал про слухи о стероидах, когда мы катались с Арни на лыжах в Ski Valley. Мне кто-то позвонил и сказал, что Арни что-то себе вводит. Я сказал, что нет, не вводит, потому что он сейчас со мной катается на лыжах».



Коломбо по-дружески назвал Шварценеггера Санчо Панса – как персонажа романа Мигеля Сервантеса про Дон Кихота.

«Я был бы никем без тебя, мой друг»

Шварценеггер написал прощальное письмо Франко. Оно получилось настолько трогательным, что давать дополнительные комментарии не имеет никакого смысла.



«Франко, ты знаешь, что я не люблю, когда меня называют человеком, который сделал себя сам. И ты даже слышал, что я называл тебя одной из причин, почему я так говорю. И сейчас я хотел бы, чтобы ты узнал об этом. С момента, когда мы встретились в Мюнхене, ты стал моим лучшим другом. Мы двигали друг друга к успеху, мы соревновались и смеялись на протяжении всего нашего пути.

Когда я приехал в Америку, я был один. Я оставил страну, семью, всех. Когда я попросил Джо Вайдера привезти тебя в Америку, я знал, что не смог бы стать тем самым Арни без тебя. Я мог выжить без денег, без родителей. Но я не мог выжить без тебя.



Сегодня я в отчаянии. Но в тоже время я благодарен судьбе, что на протяжении 54 лет разделял свою жизнь с тобой. Тренировки, игра в шахматы, работа на стройке, подколы, жизненные уроки – мы всё делали вместе.



Я всегда буду по тебе скучать. Но я также знаю, что часть тебя останется во мне, в Дебби и Марии (жена и дочь Франко Коломбо – прим. «Чемпионата»), а также в миллионах людей по всему миру, которых ты вдохновлял. Я обязательно позабочусь о твоей семье, так что ты можешь отдохнуть без забот.



Люблю тебя, Франко. Всегда буду помнить радость, которую ты принёс в мою жизнь, советы, которые ты дал, и мерцание в твоих глазах, которое никогда не исчезало. Ты был моим лучшим другом».

Если бы не Франко Коломбо, Шварценеггер бы не стал звездой. Эти парни сначала вместе работали на стройке, а потом покорили мир бодибилдинга.