Легенда бодибилдинга и друг Шварценеггера Коломбо погиб из-за несчастного случая

Двукратный обладатель звания «Мистер Олимпия» итальянец Франко Коломбо трагически скончался в возрасте 78 лет. Причиной смерти стал несчастный случай на море недалеко от Сан-Теодоро, сообщает Generation Iron.



Итальянец был близким другом бодибилдера и актёра Арнольда Шварценеггера. Они были знакомы 54 года. Вдвоем эмигрировали в Америку в 1969 году и начинали работать каменщиками, прежде чем ворваться в мир бодибилдинга.



Коломбо родился 7 августа 1941 года в коммуне Оллолаи на острове Сардиния. В 1976 и 1981 годах он завоевал звание «Мистер Олимпия». Благодаря дружбе со Шварценеггером спортсмен периодически получал эпизодические роли в кино. Так, Коломбо появлялся в фильмах «Бегущий человек», «Конан-варвар» и «Терминатор».