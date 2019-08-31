Легенда бодибилдинга и друг Шварценеггера Коломбо погиб из-за несчастного случая
Двукратный обладатель звания «Мистер Олимпия» итальянец Франко Коломбо трагически скончался в возрасте 78 лет. Причиной смерти стал несчастный случай на море недалеко от Сан-Теодоро, сообщает Generation Iron.
Итальянец был близким другом бодибилдера и актёра Арнольда Шварценеггера. Они были знакомы 54 года. Вдвоем эмигрировали в Америку в 1969 году и начинали работать каменщиками, прежде чем ворваться в мир бодибилдинга.
Коломбо родился 7 августа 1941 года в коммуне Оллолаи на острове Сардиния. В 1976 и 1981 годах он завоевал звание «Мистер Олимпия». Благодаря дружбе со Шварценеггером спортсмен периодически получал эпизодические роли в кино. Так, Коломбо появлялся в фильмах «Бегущий человек», «Конан-варвар» и «Терминатор».
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