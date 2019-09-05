Медальный план России на Олимпиаду-2020 удивителен. Шутка или издевательство?

На место в тройке лучших Россия больше не претендует. Да и спортсменов на Игры поедет меньше, чем в Рио-де-Жанейро. Мы чего-то не знаем?

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков объявил медальный ориентир для национальной команды на Играх-2020 в Токио. Оказывается, рассчитывать на главном турнире четырёхлетия стоит на 40-50 медалей. В Лондоне и Рио-де-Жанейро для попадания в тройку лучших не хватило и большего количества. Ориентировочное количество медалей пугает. Как и то, что в Токио поедут около 300 спортсменов. Сейчас объясним почему.

Президент ОКР: ориентир для сборной России на Играх в Токио — 40-50 медалей

Что было в Рио-де-Жанейро

В состав сборной России на Олимпиаду-2016 вошли 387 спортсменов. Это с учётом полного отстранения от соревнований команд по лёгкой и тяжёлой атлетике и частичного недопуска представителей других видов спорта.



В Бразилии сборная России завоевала 56 наград: 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых и стала четвёртой в общекомандном зачёте. Перед Олимпиадой-2016 тогдашний президент ОКР Александр Жуков заявил, что у сборной России медального плана нет.

«Медального плана у нас нет. Однако наши спортсмены способны претендовать на медали во всех видах – даже в тех, где раньше не было успехов; в любом виде спорта есть серьёзные претенденты», – сказал Жуков в июле 2016 года.



В тот момент было сложно что-то планировать и на что-то рассчитывать. Но ведь можно было планировать раньше, когда об отстранении отдельных спортсменов речь не шла. В мае 2014 года в ОКР рассчитывали примерно на 100 медалей всего, из которых 30 золотых.



В сентябре 2015 года по итогам чемпионатов мира или Кубков мира по олимпийским видам спорта сборная России занимала четвёртое место, уступая сборным США, Китая и Франции. У российских спортсменов в этих турнирах было 36 медалей (11-16-9). В декабре 2015 года по итогам всех турниров летнего сезона сборная России была уже третьей с 72 наградами (25-24-23).



Тогда же ОКР серьёзно скорректировал первоначальные медальные планы, посчитав максимумом 24 золотые награды. Без дисквалификаций и отстранений этот результат был бы вполне достижим.

Били-били – не добили. Россию лишили третьего места на Олимпиаде Исинбаева, Каширина, Кучина – они наверняка победили бы на Олимпиаде-2016, а медальный зачёт изменился. Хотите узнать – как?

Что было в Лондоне

В столицу Великобритании отправилась делегация, в состав которой вошли 436 спортсменов.



Президент ОКР Александр Жуков излучал оптимизм, заявив, что команда рассчитывает попасть в тройку лучших в медальном зачёте.



«Задача сборной России в Лондоне-2012 ясна — попасть в командном зачёте в первую тройку. Наверное, 25 золотых медалей для третьего места будет достаточно. В сумме мы рассчитываем примерно на 75 медалей», – сказал Жуков.

По итогам Олимпийских игр сборная России завоевала 81 медаль (24-25-32). Правда, потом итоги Игр были пересмотрены на основании перепроверки допинг-проб. И количество медалей российских спортсменов сократилось до 70 (20-20-30).



В сентябре 2011 года на счету сборной России в чемпионатах и Кубках мира по олимпийским видам спорта было 37 медалей (12-10-15) и третье место в общем зачёте. В декабре того же года по итогам летнего сезона у россиян было 79 наград (29-25-25). Это количество было достаточно близко к планам, которые строил ОКР (если не учитывать пересмотр результатов).

Игры и прогнозы. Со щитом или на щите? Сборная России на Играх в Лондоне завоевала 24 золотые, 25 серебряных и 33 бронзовые награды. В заключительном материале рубрики мы пытаемся осознать итоги главного турнира четырёхлетия.

Что будет в Токио?

В Токио поедут примерно 300 спортсменов – даже меньше, чем в Рио-де-Жанейро. Это приблизительное количество, ведь квалификационные соревнования к Олимпиаде-2020 завершатся в мае следующего года. И пока в игровых видах спорта олимпийские путёвки завоевали только волейбольные сборные.



Но с учётом увеличившегося количества олимпийских видов спорта и общего количества разыгрываемых наград 300 человек даже приблизительно – очень мало. Может быть, в ОКР знают про результаты исследования допинг-проб из Московской лаборатории, переданных ВАДА, гораздо больше, чем говорят?

Медальный план тоже вызывает удивление. 40-50 медалей всего для сборной России слишком слабый результат. И речь о тройке общего зачёта больше не идёт, хотя при определённых обстоятельствах и этого количества наград может хватить.



В сентябре 2019 года сборная России в олимпийских видах спорта занимает пятое место с 33 медалями (9-14-10). Стартующий в Дохе чемпионат мира по лёгкой атлетике серьёзных изменений в количество наград не внесёт. Скорее всего, их будет 36 (10-15-11). Иными словами, сборная России идёт в том же графике, что в двух предыдущих олимпийских циклах, даже с учётом изменившегося международного календаря турниров.



Почему тогда такие скромные ожидания? Либо в ОКР знают что-то, чего не знают все. Либо это занижение ожидания с сугубо бюрократической целью выполнить и перевыполнить план.



Но так ведь можно и десяток медалей запланировать…