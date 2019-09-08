Россия побеждала Португалию в финале. Но сломалось что-то важное!

Кому исторический титул?

Бог пляжного футбола полюбил матчи России и Португалии в последний день Евролиги.



А как иначе объяснить тот факт, что вот уже третий год подряд эти сборные бок-о-бок выходят на финишную прямую, сражаясь, разумеется, за медали, то золотые, то бронзовые.

В 2017-м команда Михаила Лихачёва билась с португальцами за золото. Это был трудный год: наша сборная чемпионат мира смотрела по телевизору, да и вообще, что такое титулы, успела подзабыть. Решающий матч тоже получился непростым, хотя и прошёл под контролем наших парней. Сборная России вырвала победу со счётом 3:1, и вкус большой победы наконец-то познали игроки нового поколения, не выигрывавшие ещё чемпионат мира.

Как же так, парни? Россия вела 2:0 в финале, но отдала победу Португалии. Видео Сборная России по пляжному футболу должна была стать самой успешной командой в истории турнира. Но обидно проиграла Португалии.

В 2018-м после матча за бронзу был горький вкус поражения. Очень горький. Потому что Россия позволила Португалии совершить на последних секундах фантастическое даже для пляжного футбола спасение. И это стало концом нашей блистательной 11-летней медальной серии.



Перезапустить её уже удалось – выход в финал гарантировал России как минимум серебро. Но золото куда ценнее. И дело не только в одной конкретной победе в конкретном турнире, а в звании лучшей в истории Европы сборной. Перед финалом и у России, и у Португалии – пять титулов.



Кому шестой? Кому лавры, славу и место в истории после финала мечты?

Не сломались, а сломали!

Главное было – не сломаться ещё до начала матча. Португальские болельщики забили стадион до отказа и там мощно спели гимн, что любая сборная могла бы на песке и задрожать.



Но Россия не задрожала. Полные трибуны на первых минутах увидели в целом равную, но довольно суматошную игру: обе команды на эмоциях быстро пролетали центр поля, часто били по воротам, но забить никто так и не смог. После яркого отрезка игра чуть успокоилась: обе команды стали внимательнее действовать в защите, и быстрые атаки уступили место позиционным.

На шестой минуте свой класс показал Фёдор Земсков. Он финтом Зидана ушёл от Лео Мартинса и заставил его сфолить. Дело уже было в штрафной, и арбитр не испугался дать свисток и показать на точку. А вот сам Фёдор, похоже, немного дрогнул под давлением трибун: пробил на силу, по центру, прямо в Андраде. Но никто даже расстроиться не успел: через 10 секунд Фёдор исправился после аута: одним касанием мяч обработал, вторым – забил. Интересно, что праздновать этот гол Земсков не стал. Вероятно, всё ещё корил себя за плохой удар.

Забив, Россия отдала инициативу сопернику, но единственное, что сделали португальцы, – сотрясли штангу дальним ударом. Наша команда же разницу в счёте удвоила. Необязательный, дальний штрафной в гол превратил Алексей Макаров. Игрок сборной России пробил хорошо, но было ощущение, что Андраде в эпизоде ловил не мяч, а солнечных зайчиков – 2:0.

Мяч против России. Кочка за Португалию

Португалия начала второй период с активного прессинга и классного голевого момента. Рубен Брильянте нашёл пространство между нашими защитниками и плотно пробил. Чужков отбил мяч в штангу, и гола не случилось, но без серьёзных последствий не обошлось. Максим отразил игровой снаряд ценой травмы руки, а потому уступил место в воротах Павлу Баженову.

Баженов едва не пропустил в первой же португальской атаке: Мартинс отыграл нашего вратаря и пробил по воротам, но на ленточке в нужное время и в нужном месте оказался Фёдор Земсков. Бельшиор уже успел радостно вскинуть руки, но потом лишь всплеснул ими. Рано радовался!



До середины матча Баженова по серьёзным поводам больше не беспокоили. Россия практически ничего не позволяла создать португальцам, и даже трибуны как-то совершенно затихли. Более того, было очевидно, что, когда с песка передохнуть уходили братья Мартинсы, а выходили легендарные Бельшиор и Маджер, у Португалии совсем пропадала скорость.



С Мартинсами, конечно, было проще. И именно один из братьев – Леонардо – на 24-й минуте всё-таки счёт португальским голам открыл. При этом Лео помогла кочка в португальском песке.

Португалия ловит кураж

Спокойное начало третьего периода мог взорвать Рикардиньо. Португалец ушёл от Макарова и заработал опасный штрафной, но пробил выше. Ещё один опасный момент тут же создал Джордан, бивший в падении, но Баженов великолепно проявил себя на ленточке.

Через три минуты арбитр снова назначил штрафной в ворота сборной России. Шишин сыграл в мяч, но Джордан, поджав ноги, рухнул на песок. Однако забить он не смог – промахнулся. После этого Португалия накатила на ворота нашей команды настоящий ураган и в итоге всё-таки забила: Руи Коимбра получил мяч на левом фланге, пробил, и Португалии снова помогла кочка – 2:2.

Но кочки кочками, а португальцы уже прочно держали инициативу в своих руках и ногах. России сложно было вновь переключить тумблер в режим атаки, поэтому воротам соперника они угрожать перестали, а команда Нарсизо поймала кураж, питаясь энергией трибун.



Совсем тревожно стало, когда Бельшиор за пять минут до завершения основного времени подкараулил ошибку Баженова и забил в пустые ворота. А затем братья Мартинс исполнили мажорный аккорд – придумали на двоих очень красивый гол. Чтобы отыграться, у сборной России уже не осталось ни времени, ни сил. Португалия с кубком. Россия – только вторая.