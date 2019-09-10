ЦСКА впервые проиграл в Суперлиге. Хотя мог сотворить роскошное спасение

«Лада» на протяжении всего матча уверенно обыгрывала ЦСКА. Но москвички неожиданно поймали кураж и в концовке едва не перевернули всё.

Возвращение на Волгу

Чемпионат России по гандболу среди женских команд в новом сезоне полон интриг и знаковых противостояний. Одной из самых интересных тем на старте нового спортивного года является выступление созданного совсем недавно клуба ЦСКА. Состав и ресурсы столичной команды позволяют ей смело заявлять о своих амбициях и бросать вызовы лидерам. И уже в третьем туре москвичкам предстояло пройти проверку на прочность, сразившись с «Ладой» из Тольятти.

В гандбол пришла армия. Привлечены даже Акинфеев с Газзаевым А также две олимпийских чемпионки. ЦСКА должен стать базовым клубом сборной, но вряд ли уже к ближайшей Олимпиаде.

В городе на Волге матча с ЦСКА ждали с нетерпением. Дело в том, что именно из «Лады» в столицу перебралась целая группа классных гандболисток, включая и капитана команды Дарью Дмитриеву. Сама Дарья из-за травмы новой команде ЦСКА помочь не могла, зато Ведёхина, Горшкова или Уткина были готовы противостоять своим недавним подругам по команде.

Стоит отметить, что на старте сезона и «Лада» и ЦСКА выиграли по два матча, а потому победитель очной встречи присоединялся к лидерам на вершине турнирной таблицы.

Дело сделано на старте?

Первая пятиминутка матча завершилась в пользу хозяек. У ЦСКА было много ошибок и потерь, а «Лада» при поддержке домашних трибун охотно пользовалась своими шансами – 4:1. Ян Лесли не стал долго ждать, пока что-то в игре изменится и начал решительно действовать сам: уже на девятой минуте матча вратарь Чана Массон впервые уступила место на площадке седьмому полевому игроку. Ольга Горшенина в большинстве дважды забила, но «Лада» достойно отвечала в равных составах. Елена Михайличенко раз за разом отправляла мяч в ворота армейской команды.

Чертёнок номер 13. «Ростов-Дон» выиграл Суперкубок благодаря «Месси» Анна Вяхирева делала на площадке всё, что хотела. «Ладу» не спас даже «Роналду» в лице Михайличенко.

В середине первого тайма Массон вообще села на скамейку запасных, а в створ вышла Елена Уткина, прекрасно знающая, как играют её бывшие подруги по команде из Тольятти. Уткина сходу отразила бросок Елены Михайличенко с семи метров, а затем совершила ещё пару сейвов, но атакующий натиск «Лады» был столь мощным, что сдержать его было трудно – 6:13.

Ристовска и Маркова своими точными бросками сократили отрыв в счёте до пяти мячей и вынудили Алексея Алексеева взять тайм-аут. Однако девушки из Тольятти после паузы смогли охладить пыл соперниц. Более того, за пять минут до перерыва Юлия Маркова попала рукой в лицо атаковавшей Ирине Близновой, и арбитр закономерно достал красную карточку. Но воспользоваться численным перевесом «Лада» так толком и не смогла. Темп игры постепенно падал, и в неторопливом гандболе ЦСКА сумел даже подобраться чуть поближе – 12:16.

Быстрее, точнее, сильнее

Второй тайм начался для ЦСКА с удаления и пропущенного в меньшинстве гола: в пустые ворота мяч отправила Виктория Шамановская. Забив, Виктория ошиблась в обороне, и подарила шанс отличиться с семи метров Ладе Самойленко. Анастасия Лагина вышла со скамейки в ворота впервые за игру и смогла проявить себя с лучшей стороны – забить ЦСКА не позволила.

Москвичек незабитый пенальти из колеи не выбил: они смогли взвинтить темп и навязать хозяйкам площадки свою игру. Матч стал очень динамичным и зрелищным: команды переходили в атаку на очень высокой скорости и забивали один гол за другим. В составе ЦСКА блистали вездесущая Ольга Горшенина и Полина Ведёхина. Именно после броска Полины отрыв впервые за долгое время сократился до трёх мячей. Впрочем, «Лада» вовремя спохватилась и не дала соперницам подойти ещё ближе: особенно постарались Близнова и Михайличенко – 24:21.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины



«Лада» (Тольятти) – ЦСКА (Москва) – 30:27 (16:12).

Почти нервная концовка

Ключевой в матче стала 48-я минута. Сначала Ирина Близнова просочилась сквозь чужую оборону и совершила точный бросок. А затем сразу же после перехвата Михайличенко Ирина заработала семиметровый бросок, который успешно реализовала Ольга Фомина – 26:21. ЦСКА, отпустив соперниц, растерялся и тут же пропустил ещё дважды – от Михайличенко и Фоминой – 28:21.

Необоснованное удаление Вероники Никитиной подарило ЦСКА две минуты большинства, целую серию голов и впечатляющий заряд эмоций. Гол Горшковой на 27-й минуте позволил девушкам из Москвы впервые после старта матча сократить отставание до двух мячей – 26:28. Буквально за минуту до конца игры Лада Самойленко в быстром отрыве могла сокращать разрыв до одного мяча и раскалять концовку до предела, но, уже обыграв вратаря, Лада послала мяч в перекладину. А в следующей атаке Ирина Близнова забила и поставила в матче победную точку – 30:27.

Таким образом, ЦСКА впервые потерпел поражение в Суперлиге. А «Лада», одержав третью победу в чемпионате России, настигла «Ростов-Дон» и «Кубань» на вершине таблицы.