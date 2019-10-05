«Почему Америке всё прощают?» У российских призёров чемпионата мира накипело

Российские легкоатлеты продолжают собирать медали, несмотря ни на что. Про них даже забывают организаторы, как это случилось с Ильёй Иванюком, которому сначала не дали совершить попытку. Сам Илья не держит зла на организаторов и с пониманием отнёсся к этому. Наши парни имели шанс на золото, но местный герой Баршим с огромным трудом взял высоту 2,33 метра, а потом вдруг начал штамповать одну планку за другой. Его как будто подменили.

«Я уже почти уехал отдыхать»

Михаил Акименко, ставший серебряным призёром, признался, что доволен своим результатом. Он вообще получил допуск к чемпионату мира всего лишь 3 недели назад.

«У меня отличные впечатления от этого чемпионата мира. Думаю, что выступил неплохо. Если честно, не ожидал, что мне вообще дадут допуск на чемпионат мира. Уже был настрой ехать отдыхать. Я тренировался в эконом-режиме, это явно не была подготовка на чемпионат мира. Это было до 10-го сентября, а потом дали допуск.

Я не выгляжу счастливым? Просто сильно устал. Допинг-контроль, туда-сюда. Хочется уже отдохнуть, а потом уже насладиться тем, что стал серебряным призёром. Не ожидал от Баршима такого, но он молодец. После такой травмы вернулся и показал результат. Я думал, что если буду всё делать правильно, то могу прыгнуть и 2,37 м. Но, очевидно, это не получилось».

Судьи забыли про россиянина в финале. Иванюк разозлился и добыл медаль! А вообще на пьедестале сразу два россиянина! Оба были крайне близки к тому, чтобы своей победой расстроить толпу шейхов.

«Выклянчил кепку у Баршима для жены»

Илья Иванюк, несмотря на все сложности, собрался и едва не взял высоту 2,37. Было очень близко! И рассказал интересную историю о том, зачем просил кепку у победившего катарца Баршима.

«В конце прыгал в статусе бронзового призёра. Если честно, думал даже перенести высоту на 2,39 и немного огорчить местных зрителей и подтравить Баршима. Не стал этого делать. Я рад, что удалось побить свой рекорд, так что нет сожалений. Очень хотел попасть на пьедестал, поэтому понимал, что нужно брать новые высоты.

То, что Баршим потом начал брать одну высоту за другой, стало для меня огромным сюрпризом. Я видел, как он выступал по сезону. Не думал, что он сможет набрать такую форму, но он сделал это. Родные трибуны наверняка ему помогли. После окончания соревнований я выклянчивал у него кепку для жены. Она является его большим фанатом (смеётся). Сегодня она счастлива вдвойне (улыбается)».

«Наконец-то я буду выступать под российским флагом»

Конечно, без вопросов о нейтральном статусе наших атлетов никуда. Илья рассказал, что иностранные журналисты тоже задавали вопросы об этом, так что это тема вряд ли потеряет актуальность. Даже когда нам вернут флаг. А мы верим, что это произойдёт.

«Теперь меня ждут Военные игры, где я буду выступать под российским флагом. Наконец-то! Меня иностранцы одолели вопросом про нейтральный статус, не хочу уже на него отвечать (улыбается). На самом деле мы сюда приехали на хороший коммерческий старт. Национальная форма подстёгивает, а тут ты по сути выступаешь сам за себя. По факту.

Давайте на чистоту. Государство от нас ничего не требует. Мы выходим и выступаем. Не смогли хорошо выступить, что поделать. А так какая-то ерунда. Мы с Мишей сегодня вдвоём попали на подиум чемпионата мира. Наверное, это круто. И как отметить это событие? Мы побежали по стадиону – я с номером, а он с майкой. Вот так и отметили вдвоём (смеётся)».

«Почему нет открытости? Почему Америке всё прощают?»

В конце слово вновь взял Акименко, когда тема зашла про его большого друга — прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого отстранили от соревнований за пропуск трёх допинг-тестов. За такое же нарушение американского спринтера Криса Коулмана почему-то простили. Почему? Именно таким вопросом задаётся Акименко.



«Даня Лысенко – мой хороший друг. Он меня поддерживает, я его поддерживаю. Загубили талантливого парня, который мог бы бить мировые рекорды. И я очень надеюсь, что ещё будет. Он в состоянии ожидания сейчас.



Если сравнивать его ситуацию с ситуацией американца Коулмана, то всё это очень странно. Россию губит, а Америку прощают. Теперь они говорят, что он там в 2018 году что-то не тогда сдал, странно, очень странно. Вообще надо, чтобы всё было открыто. Вся информация по атлетам. Даня по своей глупости пропустил три пробы. Ему могли бы дать год дисквалификации, к примеру, а тут год просто молчат и ничего не решают. Почему молчат? Почему нет открытости?».