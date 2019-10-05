Шейхи всё испортили! На чемпионате мира отменили церемонию награждения россиян

Странное поведение катарских зрителей превратило вручение медалей в фарс. Пострадали не только российские атлеты, но и местный чемпион.

Недолгая радость

Полным фарсом завершился очередной день на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Катаре. Впервые трибуны стадиона «Халифа» были заполнены практически под завязку (по крайней мере, та часть, которая была не завешана рекламными баннерами). Все они пришли посмотреть на местного героя – прыгуна в высоту, двукратного чемпиона мира Мутаза Баршима.

Специально ради него церемонию награждения собирались провести сразу после окончания соревнований. Беспрецедентный случай, потому что обычно они проводятся на следующий день или даже через два дня, чтобы организаторы имели возможность подготовиться, выгравировать имена на медалях. А то, что Баршим будет в призах, никто практически не сомневался.

«Почему Америке всё прощают?» У российских призёров чемпионата мира накипело Легкоатлет Михаил Акименко возмущён тем, как губят спортсменов из России.

«Людей вообще не было»

В итоге катарец выиграл соревнования в прыжках в высоту в серьёзной борьбе с двумя россиянами – Михаилом Акименко и Ильёй Иванюком. Казалось бы, организаторы сорвали джек-пот. 20 тысяч зрителей должны были увидеть триумф своего героя. Но вместо этого катарские зрители просто пошли домой!

К моменту, когда началась церемония награждения, на стадионе осталось человек 30, большинство из которых были близкими друзьями или родственниками Баршима. Бронзовый призёр чемпионата мира Илья Иванюк нашёл это странным.

«Нас вывели, мы постояли, поговорили о жизни, а в итоге сказали, что давайте проведём завтра. Нам даже ничего не объяснили. Людей вообще не было. Были только друзьям Баршима и всё. Теперь придётся менять билеты, потому что мы должны были улетать в субботу днём».

Судьи забыли про россиянина в финале. Иванюк разозлился и добыл медаль! А вообще на пьедестале сразу два россиянина! Оба были крайне близки к тому, чтобы своей победой расстроить толпу шейхов.

Кто заплатит за смену билетов?

Информация о том, что церемония награждения состоится сразу после окончания соревнований, была известна за день до этого. Видимо, дошла она не до всех. Вообще причины, по которым катарцы массово ушли со стадиона, непонятны.

Из-за этого пострадал не только сам Баршим, который выигрывал очередное золото не для того, чтобы разделить его с пустыми трибунами. Пострадали россияне, которым пришлось менять авиабилеты из-за переноса церемонии награждения. Улетать из Дохи Иванюк и Акименко должны были в субботу днём, а теперь придётся задержаться в столице Катара.