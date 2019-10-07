Разоблачение Зеппельта признано пустышкой. Что дальше – вернут мельдоний?

Почти пять лет назад российскую разработку стремительно приравняли к допингу. И вот теперь ВАДА сдаёт назад… Как же так?

На прошлой неделе Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало новый список запрещённых препаратов на 2020 год. Это новость никогда бы не появилась на «Чемпионате» из-за её специфичности, если бы не два обстоятельства.



Во-первых, этим списком WADA фактически дезавуировало одно из разоблачений «русского допинга» немецкого журналиста Хайо Зеппельта. Во-вторых, там появился препарат, который очень популярен у российских спортсменов, и если всё пропустить (как это мы любим делать), то можно будет ожидать очередных максимально глупых попаданий.

Как убивали русское ноу-хау

Теперь – подробности. В далёкой-далёкой древности, которую уже никто не помнит (сразу после Олимпиады в Сочи), в Германии вышел фильм журналиста, имя которого в России тогда никому ничего не говорило. Его звали Хайо Зеппельт, и он приступал к масштабному проекту разоблачения системы допинга в РФ. Что было потом и к чему это всё привело – всем известно.



А тогда Зеппельт запустил пробный шар – документалку о том, как многие российские олимпийцы на зимних Играх-2014 могли использовать особый метод для повышения спортивных результатов – ингаляции инертными газами (ксеноном, аргоном, гелием) как средства восстановления. В фильме многозначительно показывались методички на русском (так-то находящиеся в открытом доступе) и делался смелый допуск: одним из последствий применения инертных газов является повышение концентрации запрещённого гормона ЭПО.



Тогдашний президент WADA Крэйг Риди максимально оперативно заявил, что вопрос о легальности применений подобных ингаляций будет рассмотрен в самое ближайшее время. И действительно – через три месяца их запретили. Это стало беспрецедентным по скорости событием в истории WADA – обычно новые вещества либо попадали в «список мониторинга», либо запрещались с 1 января следующего года.

Что такое ксенон и с чем его едят Всемирное антидопинговое агентство включило в список запрещённых препаратов инертные газы. Выясняем, как это связано с российским спортом.

Учитывая, что за последние примерно четверть века российская спортивная наука не произвела ничего сколько-нибудь прорывного – это был серьёзный удар.



«Смеси инертных газов пришли в спорт в 90-е годы из советских НИИ. Целью применения ставилось, прежде всего, повышение работоспособности и затем следовали гражданские, клинические цели. В России эта технология развита достаточно глубоко и производство поставлено на профессиональном уровне. Я бы даже назвал это «русским ноу-хау». В фильме немецких журналистов в качестве механизмов влияния инертных газов приводится повышение концентрации гормона ЭПО. Это не совсем соответствует действительности. Подобных экспериментов со спортсменами не проводилось. Согласно оригинальным российским/советским исследованиям и представлениям посредством применения газовых смесей ускоряется восстановление спортсменов», — рассказывал тогда автору этого материала финский спортивный врач Сергей Илюков.

После запрета применения инертных газов разработка этих методик российскими специалистами была по понятным причинам свёрнута. А теперь – сюрприз. С 2020 года из запрещенного списка WADA исключена часть этих ингаляций – аргоновые (ксеноновые, впрочем, пока остались). Что же получается – спустя пять лет выясняется, что первое разоблачение Зеппельта было не то чтобы полностью корректным? Зря, что ли, WADA в считанные месяцы, без особых дискуссий, похерило действительно ценную разработку, которая не была допинговым методом?



Не может этого быть, это какая-то ошибка. Вы ещё скажите, что с мельдонием поторопились.

Этот препарат любил Родченков

Ладно, это дело прошлое, его не вернуть. Хотя столько лет разработок, дорогущее оборудование, которое могло для Игр в Рио и Пхенчхане использоваться… Ладно, молчи, грусть-тоска. Тут посерьёзнее беда подкрадывается.



С 1 января 2020 года в так называемый «лист мониторинга» включен чрезвычайно популярный среди наших спортсменов препарат – биологическая добавка экдистерон. Рассказывают, что экдистерон очень хвалил сам Григорий Родченков, но на самом деле ни одно серьезное исследование эффективность этого БАДа не подтвердило – если не считать исследований, в которых принимали участие по пять-шесть человек без плацебо-групп, и которые действительно добивались некоторых сдвигов в результатах. Многие эксперты считают, что это обычная «пустышка».

По многочисленным свидетельствам, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), отвечающее за медицинское сопровождение сборных России, раздаёт врачам экдистерон в больших количествах. Самый громкий случай с участием препарата случился три года назад – эту биодобавку употребила бегунья Екатерина Высоцкая, а в ней оказался допинг «остарин», не указанный, разумеется, в аннотации.

«Любит наш народ всякое г…». Пособие, как глупо попасться на допинге Что можно употреблять, а что лучше не надо при любых обстоятельствах – текст с последним китайским предупреждением российским спортсменам.

Высоцкой в итоге выписали лишь предупреждение, а не дисквалификацию, так как она предоставила все возможные доказательства неумышленного попадания допинга в свой организм. Если через год экдистерон запретят, то ни о каких оправданиях не может быть и речи. Насколько такой сюжет реален? Ну, такое же плацебо под названием мельдоний после года нахождения в списке мониторинга в список запрещённых включили – почему бы не экдистерон, тем более, его тоже так любят русские? Тогда «Чемпионат» предупредил всех причастных о запрете мельдония примерно за полгода, но всё равно это не помогло. Спортсмены и врачи наши – люди неторопливые.

Конец безвредной витаминки. Как предавали «русское ноу-хау»-2 WADA опубликовала запрещённый список на 2016 год, который называет допингом очередную отечественную разработку. Спорить никто не решился.

Никому нельзя верить. Мне – тоже

Да, я знаю, о чем вы думаете: тут голову снимают, а мы волосы обсуждаем. Действительно, к 9 октября от российской стороны ждут объяснений по обнаруженным изменениям в электронной базе, переданной WADA в начале этого года. Там всё плохо, всё сложно, и никто достоверно не знает, чем это закончится и чем грозит. Может – пронесёт, а может российский спорт изолируют ото всех и надолго. Пока никому нельзя верить. И мне – тоже.

«Вы продали душу дьяволу!» Главный человек в российском допинге молится По-другому спасти Россию от неминуемой катастрофы Юрий Ганус, похоже, не может.

Вы, видимо, ждёте каких-то инсайдов? Их нет и быть не может – только спекуляции на основе крайне скудной информации. Единственный верный совет тут — сходить в церковь и поставить свечку во здравие российского спорта. Если не поможет, то и не навредит. Зная компетенции людей нашего спорта и нашей власти, это уже не так и мало.