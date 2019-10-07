Разоблачение Зеппельта признано пустышкой. Что дальше – вернут мельдоний?

На прошлой неделе Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало новый список запрещённых препаратов на 2020 год. Это новость никогда бы не появилась на «Чемпионате» из-за её специфичности, если бы не два обстоятельства.
Во-первых, этим списком WADA фактически дезавуировало одно из разоблачений «русского допинга» немецкого журналиста Хайо Зеппельта. Во-вторых, там появился препарат, который очень популярен у российских спортсменов, и если всё пропустить (как это мы любим делать), то можно будет ожидать очередных максимально глупых попаданий.
Как убивали русское ноу-хау
Теперь – подробности. В далёкой-далёкой древности, которую уже никто не помнит (сразу после Олимпиады в Сочи), в Германии вышел фильм журналиста, имя которого в России тогда никому ничего не говорило. Его звали Хайо Зеппельт, и он приступал к масштабному проекту разоблачения системы допинга в РФ. Что было потом и к чему это всё привело – всем известно.
А тогда Зеппельт запустил пробный шар – документалку о том, как многие российские олимпийцы на зимних Играх-2014 могли использовать особый метод для повышения спортивных результатов – ингаляции инертными газами (ксеноном, аргоном, гелием) как средства восстановления. В фильме многозначительно показывались методички на русском (так-то находящиеся в открытом доступе) и делался смелый допуск: одним из последствий применения инертных газов является повышение концентрации запрещённого гормона ЭПО.
Тогдашний президент WADA Крэйг Риди максимально оперативно заявил, что вопрос о легальности применений подобных ингаляций будет рассмотрен в самое ближайшее время. И действительно – через три месяца их запретили. Это стало беспрецедентным по скорости событием в истории WADA – обычно новые вещества либо попадали в «список мониторинга», либо запрещались с 1 января следующего года.
Учитывая, что за последние примерно четверть века российская спортивная наука не произвела ничего сколько-нибудь прорывного – это был серьёзный удар.
«Смеси инертных газов пришли в спорт в 90-е годы из советских НИИ. Целью применения ставилось, прежде всего, повышение работоспособности и затем следовали гражданские, клинические цели. В России эта технология развита достаточно глубоко и производство поставлено на профессиональном уровне. Я бы даже назвал это «русским ноу-хау». В фильме немецких журналистов в качестве механизмов влияния инертных газов приводится повышение концентрации гормона ЭПО. Это не совсем соответствует действительности. Подобных экспериментов со спортсменами не проводилось. Согласно оригинальным российским/советским исследованиям и представлениям посредством применения газовых смесей ускоряется восстановление спортсменов», — рассказывал тогда автору этого материала финский спортивный врач Сергей Илюков.
После запрета применения инертных газов разработка этих методик российскими специалистами была по понятным причинам свёрнута. А теперь – сюрприз. С 2020 года из запрещенного списка WADA исключена часть этих ингаляций – аргоновые (ксеноновые, впрочем, пока остались). Что же получается – спустя пять лет выясняется, что первое разоблачение Зеппельта было не то чтобы полностью корректным? Зря, что ли, WADA в считанные месяцы, без особых дискуссий, похерило действительно ценную разработку, которая не была допинговым методом?
Не может этого быть, это какая-то ошибка. Вы ещё скажите, что с мельдонием поторопились.
Этот препарат любил Родченков
Ладно, это дело прошлое, его не вернуть. Хотя столько лет разработок, дорогущее оборудование, которое могло для Игр в Рио и Пхенчхане использоваться… Ладно, молчи, грусть-тоска. Тут посерьёзнее беда подкрадывается.
С 1 января 2020 года в так называемый «лист мониторинга» включен чрезвычайно популярный среди наших спортсменов препарат – биологическая добавка экдистерон. Рассказывают, что экдистерон очень хвалил сам Григорий Родченков, но на самом деле ни одно серьезное исследование эффективность этого БАДа не подтвердило – если не считать исследований, в которых принимали участие по пять-шесть человек без плацебо-групп, и которые действительно добивались некоторых сдвигов в результатах. Многие эксперты считают, что это обычная «пустышка».
По многочисленным свидетельствам, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), отвечающее за медицинское сопровождение сборных России, раздаёт врачам экдистерон в больших количествах. Самый громкий случай с участием препарата случился три года назад – эту биодобавку употребила бегунья Екатерина Высоцкая, а в ней оказался допинг «остарин», не указанный, разумеется, в аннотации.
Высоцкой в итоге выписали лишь предупреждение, а не дисквалификацию, так как она предоставила все возможные доказательства неумышленного попадания допинга в свой организм. Если через год экдистерон запретят, то ни о каких оправданиях не может быть и речи. Насколько такой сюжет реален? Ну, такое же плацебо под названием мельдоний после года нахождения в списке мониторинга в список запрещённых включили – почему бы не экдистерон, тем более, его тоже так любят русские? Тогда «Чемпионат» предупредил всех причастных о запрете мельдония примерно за полгода, но всё равно это не помогло. Спортсмены и врачи наши – люди неторопливые.
Никому нельзя верить. Мне – тоже
Да, я знаю, о чем вы думаете: тут голову снимают, а мы волосы обсуждаем. Действительно, к 9 октября от российской стороны ждут объяснений по обнаруженным изменениям в электронной базе, переданной WADA в начале этого года. Там всё плохо, всё сложно, и никто достоверно не знает, чем это закончится и чем грозит. Может – пронесёт, а может российский спорт изолируют ото всех и надолго. Пока никому нельзя верить. И мне – тоже.
Вы, видимо, ждёте каких-то инсайдов? Их нет и быть не может – только спекуляции на основе крайне скудной информации. Единственный верный совет тут — сходить в церковь и поставить свечку во здравие российского спорта. Если не поможет, то и не навредит. Зная компетенции людей нашего спорта и нашей власти, это уже не так и мало.
- 7 октября 2019
-
09:19
-
01:04
-
00:28
- 6 октября 2019
-
23:49
-
23:30
-
23:03
-
22:00
-
21:49
-
21:03
-
20:00
-
19:00
-
18:52
-
18:28
-
18:05
-
17:58
-
17:43
-
17:29
-
17:23
-
16:22
-
16:04
-
15:49
-
15:07
-
14:59
-
14:39
-
13:43
-
13:24
-
13:21
-
11:48
-
11:30
-
11:16
-
09:58
-
09:56
-
09:12
-
09:11
-
09:07