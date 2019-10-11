Великолепная пятёрка и судья. Россию не потопил даже китайский рефери!

Невиданный трофей

В копилке сборной России есть все серьёзные титулы, которые существуют в пляжном футболе. И чемпионат мира выигрывали, и Европейские игры, и Евролигу, и Межконтинентальный кубок, и Кубок Европы, и много чего ещё. И когда в мире появляется какой-то новый турнир, наша команда всегда отправляется на него с одной целью – добыть невиданный прежде трофей.

Всемирные пляжные игры – не исключение. В 2019 году соревнования среди команд по пляжным видам спорта проводятся в первый раз. Сборная России прошла непростой европейский отбор и приехала в Катар только за золотыми медалями. Благо, уровень сопротивления, возможно, даже ниже, чем в привычных европейских соревнованиях вроде той же Евролиги.

Россия на групповом этапе попала в один квартет с Сальвадором, Уругваем и Японией – соперниками весьма экзотичными. Но успокоиться не давал один факт – в плей-офф можно выйти только с первого места, то есть права на случайную ошибку у россиян не было. В первом матче нашей команде предстояло бороться с Сальвадором – по силе второй-третьей командой Центральной Америки. С этой сборной Россия за всю свою историю провела всего один матч в полуфинале чемпионата мира, за день до исторической победы над Бразилией со счётом 12:8.

Бороться сборной России предстояло не только с соперниками, но и с целым сектором болельщиков из Сальвадора – в бело-синем на трибунах было несколько десятков человек. Но как показал матч, переиграть нужно было и ещё пару человек в чёрном. То есть арбитров.

Очки надо?! Россия победила, несмотря на неадекватную работу судей Сборная России по пляжному футболу сражалась не только с Сальвадором, но и с бригадой арбитров, которые пытались «убить» команду.

Гол после нарушения? Неважно!

Уже на первой минуте сборная России создала первый момент – Макаров сместился с правого фланга в центр и хлёстко пробил, но на пути мяча на ленточке ворот встал защитник. Однако уже через полминуты мяч всё-таки оказался в сетке ворот Сальвадора. Вратарь Хосе Портильо не отпускал круглого больше четырёх секунд, и арбитр назначил штрафной удар с центра. Свой шанс исполнил главный спец по таким ударам – Артур Папоротный. Десятый номер пробил в угол на исполнение и показал катарским трибунам своё фирменное баскетбольное празднование.

Через минуту Краш мог забивать и второй гол: вратарь выпустил мяч из рук, и круглый покатился в ворота, но вновь на помощь подоспел защитник, совершивший сейв на ленточке. А после этого Сальвадор перехватил инициативу и даже забил: Батрес с явным нарушением правил боролся с Макаровым у ворот Баженова, свалил россиянина, добрался до мяча и протолкнул его в створ.

Пропустив, россияне немного потерялись. Сальвадор, как ни странно, создавал больше опасных моментов, ловко вскрывая нашу оборону. У американцев было как минимум три серьёзных шанса, но каждый раз они из выгодных позиций били мимо – это сборную России спасало. Показалось, что изменить ход встречи может лишь первый перерыв, но за 30 секунд до паузы Никоноров и Макаров всё-таки занесли мяч в сетку. На паузу россияне уходили уже без лишней тревоги – 2:1.

Никакой предвзятости. Просто низкий уровень

Несмотря на гол, во втором периоде игра не изменилась. Россия почему-то никак не раскручивала свой атакующий маховик и действовала в откровенно энергосберегающем режиме. Сальвадор же играл на эмоциях, рвался вперёд, лез в борьбу. Американцы допускали много ошибок в обороне, но россияне их за это не наказывали. Зато наказывали нас. Франк Веласкес подкараулил помарку команды Лихачёва при выходе из обороны, забрал мяч и сильно пробил в нижний угол – 2:2.

Сам Сальвадор предстал командой очень боевитой. А ещё им помогали судьи из Китая и Марокко. Вряд ли арбитры работали предвзято, просто возникало ощущение их низкой квалификации. Они приняли целый ряд спорных решений, как правило, в пользу Сальвадора. Но результативных ошибок, к счастью, не было. Второй период завершился со счётом 2:2, и было тревожно. Россия почти забыла, как атаковать, а Сальвадор мог и вперёд выходить: Батрес зарядил в перекладину.

Всё-таки дожали

Первый два периода оставляли очень странное ощущение. Сальвадор не просто не показывал чего-то сверхъестественного, но и в целом показывал не самый высокий уровень футбола. Но Россия почему-то играла так, будто счёт её полностью устраивал. Лихачёву нужно было как-то завести свою команду, заставить её включить повышенную передачу и забить!

Забить получилось. В самом начале периода сработала спартаковская связка: Шкарин скинул мяч на Макарова, и тот с лёта, с отскоком от песка в третий раз вывел Россию вперёд. Сальвадор мог тут же сравнять счёт – опять с помощью арбитров, которые назначили штрафной в ворота Ивана Островского. Элмер Роблес пробил классно – мяч с отскоком от песка попал в штангу.

Когда в середине третьего периода Борис Никоноров забил после отличной комбинации, можно было чуть выдохнуть. И даже очередная ошибка арбитров, не заметивших пенальти на Шкарине, воспринималась уже не так болезненно. К тому же и силы Сальвадора иссякли: в атаку команда из Америки бежала уже не так охотно, как в первой половине матча, не прессинговала и в целом позволяла сборной России чувствовать себя комфортно и довести дело до победы.

Россия со счётом 4:2 переиграла не только футболистов из Сальвадора, но и арбитра из Китая. Ох, не хотелось бы встретить его вновь в какой-то из более важных встреч.