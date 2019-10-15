«Мама, это для тебя». Зачем великая чемпионка стала воровкой

Австралийка Дон Фрейзер была признана величайшей пловчихой XX века Международным

Олимпийским комитетом. Она первой в истории проплыла стометровку кролем быстрее одной

минуты, первой в истории выиграла одну и ту же дистанцию на трёх Играх подряд. И первой в

истории решила украсть флаг от императорского дворца. Было это ровно 50 лет назад.

Катастрофа и триумф

Фрейзер родилась в многодетной семье обычных рабочих. В детстве переболела полиомиелитом,

и врачи посоветовали её матери отдать дочку в спорт, чтобы укрепить здоровье. Выбор пал на

плавание. В бассейн девочка с необычным именем Дон пришла в 14 лет, а уже через четыре года

отправилась на свою первую Олимпиаду. Проходила она в Мельбурне в 1956 году.

Спортсменка, про которую никто ничего не знал, стала одной из героинь тех Игр, завоевав две

золотых и серебряную медаль. На Олимпиаду в Рим она ехала абсолютным фаворитом и свой

статус подтвердила. Вновь золото на стометровке кролем в доминирующем стиле. Фрейзер на

пике формы и популярности, ей всего 23 года и вся жизнь впереди.

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Впереди рекорды и новые победы. Но в 1962 году её жизнь едва не оборвалась в автомобильной

катастрофе. За несколько дней до роковой поездки Фрейзер стала первой в мире женщиной,

сумевшей проплыть сотню кролем быстрее одной минуты. Она преодолела тот барьер, который

казался в то время чем-то фантастическим.

Не предвещавшая ничего плохого обычная поездка по магазинам вместе с матерью обернулась

трагедией. Машина, за рулём которой была Дон, врезалась в другой автомобиль. Мать

спортсменки погибла на месте, а сама пловчиха получила тяжёлые травмы. Девять недель она

носила специальный ошейник, полгода восстанавливалась и всё-таки вернулась.

«Бабуля», как прозвали её в австралийской команде, вернула свою привычную форму и

отобралась на третью Олимпиаду. Прекрасно зная, что сражаться ей придётся с 15-летней

американкой Шэрон Страудер, которая в олимпийском сезоне показывала прекрасные

результаты.

Эстафета горящих трусов. Зачем в олимпийском факеле сожгли нижнее бельё Однажды олимпийский факел сделали из консервной банки и старых трусов, пропитанных керосином. А потом его вместо музея отправили в мусор.

Финальный заплыв получился потрясающим. Фрейзер уверенно лидировала на первой половине,

но после полтинника Страудер увеличила скорость и на 75 метрах сравнялась с австралийкой.

Однако Фрейзер в сумасшедшем финише победила, хотя Страудер стала второй в истории, кто

также выплыл из минуты.

«Мама, это для тебя!» — Дон посвятила победу погибшей матери. И весь мир говорил про её подвиг, а

австралийская делегация выбрала её знаменосцем на церемонии закрытия Игр.

Два флага и дисквалификация

Но спустя сутки героиню преследовала токийская полиция. Австралийцы устроили вечеринку, на

которой присутствовали представители разных видов спорта. Практически вся команда по

плаванию уже разошлась по своим номерам, а Фрейзер осталась вместе с приятелями из

команды по хоккею на траве, которые завоевали бронзовые награды.

Видимо, алкоголь ударил в кровь молодым людям, и Фрейзер вместе с одним из хоккеистов и

своей подругой из официальной делегации Австралии решили стащить один из флагов от

императорского дворца. В половину третьего ночи, менее чем за 12 часов до церемонии

закрытия, они отправились искать приключения.

И нашли их.

«Мы добрались до рва перед дворцом и внезапно оказались возле флагштоков. Они возникали

перед нами, словно восклицательные знаки. Наш выбор пал на олимпийский флаг – красивое

белое полотнище с пятью кольцами. Моя подруга забралась на плечи хоккеисту, пару раз едва не

свалилась, но в конце концов сняла флаг и отдала его мне.

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И тут раздался шум. «Бегите, спасайтесь, демоны идут», — крикнул нам приятель. Мы побежали,

кто куда. «Демоны» оказались полицейскими. Они бросились в погоню. Я пыталась спрятаться в

кустах, но меня настигли и несколько раз ударили дубинкой. Я вырвалась, бросила флаг и вновь

побежала. Мне попался чей-то велосипед, на котором я попыталась скрыться, а в итоге вновь

приехала к императорскому дворцу.

Перед моими глазами оказался ров. Я подумала, что ни один полицейский меня не догонит, если

я прыгну туда и уплыву. Но попытка оказалась неудачной. Чтобы прыгнуть в ров, мне нужно было

сначала спуститься почти на три метра вниз на бетонное основание. Этот первый прыжок привёл к

тому, что я вывихнула лодыжку, закричала от боли и тут меня поймали», — написала Фрейзер

позже в своей автобиографии.

В полицейском участке никто не поверил, что задержанная – Дон Фрейзер, которая в Токио стала

героиней. У неё не было документов. Но пловчиха сумела убедить полицейских разыскать

журналистку Ли Робинсон, снимавшую про неё документальный фильм. В итоге Робинсон

доставила в участок и удостоверение личности, и поручилась за подругу, а также сказала, что

именно Фрейзер понесёт флаг Австралии на церемонии закрытия.

Полицейские решили не возбуждать никакого дела. Более того, утром в номер Фрейзер в

олимпийской деревне принесли коробку, в которой оказался тот самый флаг и записка с

наилучшими пожеланиями от полиции Токио. Информация о ночных приключениях спортсменки

всё же дошла до руководства австралийской делегации, но менять что-то было поздно. Спустя

десять часов после задержания она, сильно прихрамывая, несла флаг Австралии на глазах 75

тысяч болельщиков на олимпийском стадионе.

Но в Австралии к Фрейзер отнеслись не так доброжелательно, как в полицейском участке Токио.

Спортсменке припомнили всё: и то, что она вопреки настоянию тренерского штаба пошла на

церемонию открытия Игр, и то, что она выступала в старом плавательном костюме, нарушив

спонсорские обязательства, и то, что она опозорила страну своей выходкой.

Фрейзер была дисквалифицирована на 10 лет. Позднее срок сократили до четырёх, но Дон не

стала ждать прощения, а объявила о завершении фантастической спортивной карьеры.