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История позорного проступка величайшей пловчихи мира Дон Фрейзер

Австралийская пловчиха Дон Фрейзер
Андрей Шитихин
«Мама, это для тебя». Зачем великая чемпионка стала воровкой
Пьяная вечеринка после выдающейся победы на Олимпиаде завершилась полицейской погоней возле дворца императора. И 10-летним наказанием.
Другие / Водные виды спорта 0

Австралийка Дон Фрейзер была признана величайшей пловчихой XX века Международным
Олимпийским комитетом. Она первой в истории проплыла стометровку кролем быстрее одной
минуты, первой в истории выиграла одну и ту же дистанцию на трёх Играх подряд. И первой в
истории решила украсть флаг от императорского дворца. Было это ровно 50 лет назад.

Катастрофа и триумф

Фрейзер родилась в многодетной семье обычных рабочих. В детстве переболела полиомиелитом,
и врачи посоветовали её матери отдать дочку в спорт, чтобы укрепить здоровье. Выбор пал на
плавание. В бассейн девочка с необычным именем Дон пришла в 14 лет, а уже через четыре года
отправилась на свою первую Олимпиаду. Проходила она в Мельбурне в 1956 году.

Спортсменка, про которую никто ничего не знал, стала одной из героинь тех Игр, завоевав две
золотых и серебряную медаль. На Олимпиаду в Рим она ехала абсолютным фаворитом и свой
статус подтвердила. Вновь золото на стометровке кролем в доминирующем стиле. Фрейзер на
пике формы и популярности, ей всего 23 года и вся жизнь впереди.

Фото: Getty Images

Впереди рекорды и новые победы. Но в 1962 году её жизнь едва не оборвалась в автомобильной
катастрофе. За несколько дней до роковой поездки Фрейзер стала первой в мире женщиной,
сумевшей проплыть сотню кролем быстрее одной минуты. Она преодолела тот барьер, который
казался в то время чем-то фантастическим.

Не предвещавшая ничего плохого обычная поездка по магазинам вместе с матерью обернулась
трагедией. Машина, за рулём которой была Дон, врезалась в другой автомобиль. Мать
спортсменки погибла на месте, а сама пловчиха получила тяжёлые травмы. Девять недель она
носила специальный ошейник, полгода восстанавливалась и всё-таки вернулась.

«Бабуля», как прозвали её в австралийской команде, вернула свою привычную форму и
отобралась на третью Олимпиаду. Прекрасно зная, что сражаться ей придётся с 15-летней
американкой Шэрон Страудер, которая в олимпийском сезоне показывала прекрасные
результаты.

Эстафета горящих трусов. Зачем в олимпийском факеле сожгли нижнее бельё
Однажды олимпийский факел сделали из консервной банки и старых трусов, пропитанных керосином. А потом его вместо музея отправили в мусор.

Финальный заплыв получился потрясающим. Фрейзер уверенно лидировала на первой половине,
но после полтинника Страудер увеличила скорость и на 75 метрах сравнялась с австралийкой.
Однако Фрейзер в сумасшедшем финише победила, хотя Страудер стала второй в истории, кто
также выплыл из минуты.

«Мама, это для тебя!» — Дон посвятила победу погибшей матери. И весь мир говорил про её подвиг, а
австралийская делегация выбрала её знаменосцем на церемонии закрытия Игр.

Два флага и дисквалификация

Но спустя сутки героиню преследовала токийская полиция. Австралийцы устроили вечеринку, на
которой присутствовали представители разных видов спорта. Практически вся команда по
плаванию уже разошлась по своим номерам, а Фрейзер осталась вместе с приятелями из
команды по хоккею на траве, которые завоевали бронзовые награды.

Видимо, алкоголь ударил в кровь молодым людям, и Фрейзер вместе с одним из хоккеистов и
своей подругой из официальной делегации Австралии решили стащить один из флагов от
императорского дворца. В половину третьего ночи, менее чем за 12 часов до церемонии
закрытия, они отправились искать приключения.

И нашли их.

«Мы добрались до рва перед дворцом и внезапно оказались возле флагштоков. Они возникали
перед нами, словно восклицательные знаки. Наш выбор пал на олимпийский флаг – красивое
белое полотнище с пятью кольцами. Моя подруга забралась на плечи хоккеисту, пару раз едва не
свалилась, но в конце концов сняла флаг и отдала его мне.

Getty Images
Getty Images

И тут раздался шум. «Бегите, спасайтесь, демоны идут», — крикнул нам приятель. Мы побежали,
кто куда. «Демоны» оказались полицейскими. Они бросились в погоню. Я пыталась спрятаться в
кустах, но меня настигли и несколько раз ударили дубинкой. Я вырвалась, бросила флаг и вновь
побежала. Мне попался чей-то велосипед, на котором я попыталась скрыться, а в итоге вновь
приехала к императорскому дворцу.

Перед моими глазами оказался ров. Я подумала, что ни один полицейский меня не догонит, если
я прыгну туда и уплыву. Но попытка оказалась неудачной. Чтобы прыгнуть в ров, мне нужно было
сначала спуститься почти на три метра вниз на бетонное основание. Этот первый прыжок привёл к
тому, что я вывихнула лодыжку, закричала от боли и тут меня поймали», — написала Фрейзер
позже в своей автобиографии.

В полицейском участке никто не поверил, что задержанная – Дон Фрейзер, которая в Токио стала
героиней. У неё не было документов. Но пловчиха сумела убедить полицейских разыскать
журналистку Ли Робинсон, снимавшую про неё документальный фильм. В итоге Робинсон
доставила в участок и удостоверение личности, и поручилась за подругу, а также сказала, что
именно Фрейзер понесёт флаг Австралии на церемонии закрытия.

Полицейские решили не возбуждать никакого дела. Более того, утром в номер Фрейзер в
олимпийской деревне принесли коробку, в которой оказался тот самый флаг и записка с
наилучшими пожеланиями от полиции Токио. Информация о ночных приключениях спортсменки
всё же дошла до руководства австралийской делегации, но менять что-то было поздно. Спустя
десять часов после задержания она, сильно прихрамывая, несла флаг Австралии на глазах 75
тысяч болельщиков на олимпийском стадионе.

Но в Австралии к Фрейзер отнеслись не так доброжелательно, как в полицейском участке Токио.
Спортсменке припомнили всё: и то, что она вопреки настоянию тренерского штаба пошла на
церемонию открытия Игр, и то, что она выступала в старом плавательном костюме, нарушив
спонсорские обязательства, и то, что она опозорила страну своей выходкой.

Фрейзер была дисквалифицирована на 10 лет. Позднее срок сократили до четырёх, но Дон не
стала ждать прощения, а объявила о завершении фантастической спортивной карьеры.

Getty Images
Getty Images

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Getty Images

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