Россию не хотят «убивать»? Позор на чемпионате мира

Они у вас одни

Победа, и ничего больше. Любой ценой, но, желательно, крайне низкой. И парни, подумайте о болельщиках. Они у вас одни.



Вот и все слова, которые хотелось сказать игрокам сборной России по пляжному футболу перед стартом второго матча чемпионата мира 2019 против ОАЭ. Сборная, которую мы многократно и, в основном, без особых проблем обыгрывали во всех возможных турнирах. Но всё изменилось две недели назад.

Россия спаслась на последней секунде, но всё равно проиграла. Да как же так?! Российские «пляжники» упустили медаль. Потрясающий гол Никонорова на последней секунде не войдёт в историю.

Именно тогда сборная России впервые в своей истории проиграла команде ОАЭ. Да не просто так – обидно, в овертайме, в матче за медали. Было это в Дубае, в матче за 3 место Межконтинентального кубка. Вот так дежурные мальчики для битья вдруг стали опасным соперником. На бумаге – точно.

Другая Россия

Правда, печаль того поражения в полной мере ощутили на себе лишь три игрока нашей сборной, приехавшие на чемпионат мира в Парагвай – Максим Чужков, Борис Никоноров и Остап Фёдоров. Остальные в это время отдыхали и готовились как раз к мундиалю. Так что сегодня брать реванш у арабской сборной предстояло другой России.



Никто из россиян не был доволен игрой с Сенегалом. Результатом – безусловно, собственными голевыми достижениями – в определённой мере. Но самой игрой – нет. Чаще всего звучали слова про невыполненную установку тренера. И про то, что больше так нельзя.

Спасите наши нервы! Россия победила Сенегал в фантастическом триллере Идеальный матч для рекламы пляжного футбола. И нереальная воля сборной России, спасшей тяжелейшую игру!

Про ОАЭ высказывались осторожно. Мол, бразильский специалист Бруно Малиаш научил их дисциплине. Стали играть от обороны, чего от них ждать – не очень понятно. Зато было понятно, что Беларусь в первом туре как-то сумела разобраться с этими шарадами и выиграла – 5:1. Хотя, по общему мнению, счёт не совсем соответствовал игре.

Сколько можно не забивать?

Михаил Лихачёв не стал вносить изменений в первую четвёрку. Папоротный снова вышел с Макаровым, Шкариным и Земсковым для начального удара, и спустя несколько секунд после стартового свистка поменялся с Новиковым. А вот во второй, появившейся спустя всего минуту, изменение было – Романов заменил Шишина. И вторая сразу пропустила – вратарь Альджасми пробил штрафной от своих ворот, мяч попал в кочку перед Чужковым и отскочил в сетку – 0:1.



Россияне наладили контроль и стали раз за разом создавать моменты у ворот ОАЭ. Шишин, внезапно вышедший в первой четверке, опасно бил метров с 12-ти. Земсков не попал в «раму» ударом через себя, а с выстрелом Папоротного справился Альджасми. И тут же Романов попал в штангу, а Крашенинников не реализовал чистый выход один на один. За 8 минут в сторону ворот Чужкова прилетело всего два удара, оба дальние и оба – мимо.

Теория заговора

В таких случаях всегда есть два железных варианта: «гол назревает» и «главное футбольное правило». До перерыва не сработал ни один из них. На первых же секундах второго периода обязан был забивать Папоротный, но попал во вратаря. ОАЭ, не стесняясь, тянули время, оборонялись «автобусом» (если его вообще можно представить в пляжном футболе). Но на экваторе матча всё-таки наступил наш первый вариант – дальний удар Папоротного с отскоком от песка стал для Альджасми загадкой – 1:1.

И тут же Новиков обязан был вывести Россию вперёд, но из убойной позиции попал в голкипера. Арабы ответили первым попаданием в створ за 20 минут, но тут уже Баженов потащил из дальнего угла. Но это разве момент по сравнению с ударом Макарова головой с двух метров по пустым воротам? Да, защитник толкал его в спину, но…



Спустя 30 секунд Макаров в значительно менее голевой ситуации подтолкнул в спину нападающего уже у наших ворот… и судья немедленно поставил штрафной. Хотелось громко смеяться. Или плакать. Или поверить в теорию заговора. Мохаммади штрафной забил – 1:2. А спустя минуту завершился второй период.

Клоуны без цирка

Если вы думали, что игроки ОАЭ до этого тянули время – вы ошиблись. Время они тянули теперь. Артистично не понимая, кому идти за мячом, подолгу валяясь на песке, пытаясь разговаривать с судьями при любой возможности. У них сводило ноги, руки и шеи, но всё это не должно было мешать Макарову забивать, но штанга. Играть оставалось шесть минут.



Никоноров бил головой в упор, но попал во вратаря. А дальше…



Просто найдите в интернете этот пенальти. Уверяю, более смешное, клоунское и позорное назначение пенальти сложно отыскать в истории футбола. Да, нам поставили его просто так. Судья с Соломоновых Островов (да, это такое большое пляжнофутбольное государство). Хашам его забил.



Россияне почти сразу пропустили и четвёртый – после рикошета. Рук не опустили – атаковали, создавали моменты. Макарова сбили в штрафной, но штрафная-то была не наша, поэтому и свистка не было. Шишин не забил ещё раз. И ещё были моменты.



Но голов больше не было. Цирк уехал, клоуны будут судить дальше.