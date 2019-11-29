«Хватит ереси про русский дух». Что говорят о победе России над Бразилией

В список легендарных матчей сборной России по пляжному футболу вписан ещё один – победа над Бразилией в четвертьфинале чемпионата мира 2019. Она действительно особенная.
Отправить Бразилию домой с чемпионата мира всегда легендарно, за последние 9 мундиалей это произошло всего 4 раза. И лишь однажды бразильцы пострадали не от России. Но главное – мы впервые сделали это, уступая по ходу матча в два мяча. Такого ещё никогда не было.
Разумеется, победа России стала главным спортивным событием дня, пусть даже её не показали в прямом эфире главного федерального спортивного телеканала. В комментариях болельщиков недостатка не было, хотя по большей части все восторгались «красавцами, мужиками и настоящими футболистами».
Но были и другие.
lexa18
Вот кем надо гордиться и восхищаться!!! Это вам не Сан-Марино обыграть.
heaven912
Вот он — характер! Два матча важнейших вытащить со счета 1:3, молодцы мужики. Вперёд, за золотом.
oleg157
Ребята, хватит говорить всякую ересь про характер, дух и тому подобную чушь… В спорте есть мастерство, которое является определяющим в достижении результата, вот и всё.
retend000
Вот что надо было показать, а не как ЦСКА играл в кёрлинг с «Лудогорцем».
expert-patriot
Если пляжникам начнут дарить спорткары, то они опустятся до уровня наших футболистов (не пляжных).
algreen1211
Как обычно у нас — медленно запрягаем, быстро едем! Красавцы! Всем, кто плакал и смеялся над командой — посвящается!
zardo
Молодцы. Хоть где-то русские бразильцев смогли победить. В волейболе не могём, зато в ноунеймном спорте, где посещаемость матча человек 100 и который даже олимпийским не является — смогли. Да и то чуть пупочек не треснул.
maksin1974
Вот эти наши парни давно заслужили ЗМС. Где они, и где Дзюба!
kostyancheak
Каюсь: на 1:3 уже верилось слабо. Не безнадёжно, так как это всё же пляжная сборная, и 2 мяча здесь — всё ещё скользкое преимущество. Но всё-таки команда проявила характер. Нужно продолжать в том же духе, тогда золото нам обеспечено!
leon1966
Удивили!!! Был готов к самому худшему с продемонстрированным началом ЧМ. Молодцы!!!
draxler
Вот она — игра миллионов. А не беззубая тягомотина «коней» и «паровозов» в Европе.
prometheuss
Что нужно, чтобы русские стали классно играть в футбол? Да просто замените газон на песок.
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