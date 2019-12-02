«Наши болельщики – это космос». Сборная России благодарит вас за всё

Лучший бомбардир сборной России по пляжному футболу Фёдор Земсков очень хотел сказать важные слова. И они – не про успех на чемпионате мира.

Фёдор Земсков на своём первом чемпионате мира по пляжному футболу стал лучшим бомбардиром сборной России по пляжному футболу. И обладателем «бронзовой бутсы». В шести матчах он забил 10 голов, в том числе оформил два хет-трика. Второй – в ворота сборной Японии в матче за третье место. Россия победила – 5:4, и во второй раз в своей истории завоевала бронзу ЧМ. И в четвёртый раз подряд оказалась в числе призёров чемпионатов мира, на которых играла.

В четвёртый раз подряд. Просто нужно повторить это ещё раз.

Футбол, за который никогда не стыдно. Россия вырвала бронзу чемпионата мира! В большом футболе главная новость — оскорбления лидера сборной. В пляжном Россия — призёр чемпионата мира. Чувствуете разницу?

— Фёдор, бронзовые медали чемпионата мира – успех для сборной России?

— Если бы вчера перед игрой с Италией мне сказали про бронзу, посчитал бы ее провалом. Но сегодня новый день, новая игра. Для нее бронзовые медали – максимум, вот мы его и добились».



— Своей игрой довольны?

— Если бы вчера в овертайме забил, то поставил бы себе пятёрку. Этот момент мне ночью снился, я просыпался и вспоминал его. Смену вратаря мы отрабатывали на тренировках, я обязан был забить. Партнёры все идеально сделали, зона, передача. Наверно, я слишком хотел попасть. Не думал о девятках или углах, просто хотел попасть.



— Озу Морейра играет за Японию весь матч без замен. Это какой-то пляжный футбол прошлого века…

— Да, Озу – это Япония. В Швейцарии есть Ноэль Отт. Я их не вижу на пьедестале чемпионата мира. Мне с Озу сегда было удобно играть, он не подключается в атаку, можно спокойно подышать, отдохнуть. Так что пусть он хоть 37 минут играет без замен.



— Ждали судейских пакостей?

— У меня сегодня по ходу игры даже картинка смешная появилась. Панды. Их опекают «зелёные», «Грин Пис», а нас панды – это Гори, Морейра, только у нас их опекает БСВВ. Смешно, человек три раза падает на ровном месте – три пенальти.



У меня перед полуфиналом было огромное желание подойти к судьям и сказать: «Ребята, Гори 15 лет играет в пляжный футбол, 15 лет падает. Вы же судите матчи, смотрите нарезки, всё видите и знаете. Почему раз за разом, когда он даже без мяча в ногах падает и кричит, вы свистите. То же самое с Морейрой сегодня. Руки даже опускаются.

— Планы на отпуск…

— 7 декабря (смеётся). Соскучился по семье жутко, почти месяц не виделись. 7 декабря улетаем во Вьетнам, билеты уже куплены. Смогу забыть про пляжный футбол хотя бы на время.

P.S. Поздравляю Фёдора с победой и отпускаю, но он не уходит. Чтобы сказать важные слова.

— Наши болельщики – это шок для меня. Просто космос! Безмерная им благодарность. Особенно в плей-офф. Мы играем в Южной Америке, я выхожу против Бразилии и вижу на трибунах какую-то половину бразильского флага и 20 российских. Это в Парагвае! Словно мы не в Асунсьоне, а в Беларуси (смеётся). Поэтому мы с ребятами собрались после матч и договорились обязательно отблагодарить болельщиков – отдать им наши футболки. Вот и кинули их на трибуны. Минимум, который мы могли сделать.

Успех, которого им слишком мало. Россия – бронзовый призёр чемпионата мира! Сборная России по пляжному футболу в тяжелейшем матче обыграла Японию и завоевала бронзу ЧМ. И этому успеху парни почти не радуются…

Это просто удивительно: пекло – они завоевали центральную трибуны. Вчера шторм, ливень – они всё равно на центральной трибуне. Все под козырёк бегут, а они сидят на центре. Ещё и ещё раз благодарность за всё…



Только после этого лучший бомбардир сборной России на чемпионате мира 2019 уходит, чтобы готовиться к церемонии награждения. И к вручению ему «бронзовой бутсы».



Кто-то ещё сомневается, что именно за эту сборную никогда не стыдно?