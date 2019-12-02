«Я совершил главный грех в спорте». История легендарного прыжка в XXI век

Малолетний бандит Боб Бимон мечтал о славе и пачках долларов. В итоге он получил всё это, став атлетом и совершив один немыслимый прыжок.

18 октября 1968 года в мире спорта случилось событие, сравнимое с полётом Юрия Гагарина в космос. Американский прыгун Боб Бимон разбежался и прыгнул. Прыгнул настолько далеко, что длины рельса, на котором была установлена специальная система замера результатов, оказалось недостаточно. Судьям пришлось найти старую добрую рулетку. Спустя несколько часов весь мир обсуждал «прыжок в XXI-й век».

Наркодилер – это мечта

Бимон родился в бедной семье в нью-йоркском квартале Куинси, который чаще называли «Ямайка». Вокруг были наркоманы и алкоголики. Отца он никогда не видел, мать умерла от туберкулёза, отчим постоянно бил, а из родных и любящих людей была только бабушка.

Кем в таком окружении мог стать Бимон? Только наркодилером. Он сам признавался, что мечтал о дорогущей машине и пачках долларов в каждом кармане. Парень был членом местной банды подростков, его путь казался предельно ясным. Но всё изменилось, когда его друга убили у него на глазах.

«Боль бывает милосердной». Зачем великий Затопек бросился на советские танки Эмиль Затопек был удивительным чемпионом. Он пережил революцию, опалу и урановые рудники. А свою главную медаль просто подарил.

Бимону было всего 14 лет. Самого его исключили из школы за драку с учителем. Бабушка пообещала, что внук возьмётся за ум и своё обещание сдержала. Она сумела объяснить Бобу, что ждёт того в будущем. Это его совершенно не обрадовало. Подросток резко переменил своё отношение к жизни, сделал акцент на учёбу, закончил школу, поступил в университет.И занялся спортом. Выбор был между баскетболом и лёгкой атлетикой. Бимон выбрал конкретное направление – прыжки в длину.

Два заступа и бурная ночь

В прыжках он делал невероятные успехи. В 16 лет на школьных соревнованиях прыгнул на 7,30 м, а потом его результаты только росли.

Правда, по пути к своему феноменальному прыжку Бимону пришлось много пережить. Его не раз лишали стипендии в университете, поскольку он либо сам был зачинщиком, либо поддерживал тех, кто выступал против притеснения темнокожих. В частности, студенты его университета отказывались соревноваться со студентами университета Бригема Янга (идеолога мормонов), которых они считали расистами.

Перед Олимпиадой 1968 года в Мехико Бимон набрал удивительную форму. Он выигрывал одно соревнование за другим, в очной борьбе побеждая и рекордсмена мира Ральфа Бостона. На предолимпийском отборе он улетел на 8,39 см, на 4 см превысив мировой рекорд Бостона и Игоря Тер-Ованесяна. Но слишком сильный попутный ветер не позволил зафиксировать достижение Бимона.

В Мехико Бимон был одним из главных фаворитов, но в квалификации совершил заступ в первых двух попытках. Ему оставалась только одна, чтобы выполнить норматив, и Боба затрясло. Партнёра по сборной США успокоил Бостон, посоветовавший Бимону пересчитать количество шагов и перенести точку начала разбега.

Шотландский горец не хотел побеждать без борьбы. Но его вынудили стать чемпионом Более века назад в Лондоне спортсмены из США вместо шикарного забега устроили скандал. Их наказали за неуважение к военному офицеру.

Бимон так и сделал и легко превысил норматив.

Однако нервное потрясение было столь велико, что спортсмен решил снять его традиционным способом.

«Я выпил несколько стаканов текилы. Мне нужно было успокоиться. Ну а потом был секс с подругой. Я совершил главный грех в спорте», — рассказал спортсмен в 2007-м в интервью TheGuardian.

На следующий день предстоял финал.

Шесть секунд невероятного полёта

То, что случилось примерно в 15:45 по времени Мехико, не все из 40 тысяч зрителей заметили.

Бимон по расписанию должен был прыгать четвёртым, а три спортсмена до него совершили заступы.

Он вышел в сектор, замер на 20 секунд, а затем начал разбег. Попытка заняла примерно 6 секунд. Бимон набрал отличную скорость, идеально попал на планку и оттолкнулся. Он летел и не думал останавливаться.

Скорость прыгуна была такой высокой, что после приземления позволила ему буквально выпрыгнуть из песочной ямы.

«Они думали, что я обсчитался». Как чемпион с парализованной рукой всех обманул «Сначала соперники подхватили меня и словно несли в толпе. Но потом я вырвался, а дальше — дикая боль». Невероятная история победы.

Судьи не верили своим глазам. Длина специального рельса, на котором была установлена специальная камера, замерявшая результат, составляла 8,70 м. Но даже придвинув камеру к самому краю рельса, замерить длину прыжка было невозможно.

Поиски обычной рулетки затянулись. В итоге результат был объявлен только через 20 минут.

«Боб Бимон, Соединённые Штаты Америки, 8,90 метра».

Самому прыгуну эти цифры ни о чём не говорили – он не был знаком с метрической системой. Потому и не сразу отреагировал на то, что сделал. Зато когда Бимону объяснили, что он почти на два фута превысил результат мирового рекорда и перепрыгнул 29 футов, он дал волю эмоциям.

Конечно, это была победа. И, конечно, не секс или текила помогли ему установить феноменальное достижение.

Есть спортсмены, которые всю карьеру выступают на высочайшем уровне. Роджер Федерер. Александр Овечкин. Майкл Фелпс. Есть те, кому одно ярчайшее выступление приносит мировую славу. Бимон был как раз таким.

Его прыжок назвали «прыжком в XXI-й век», и этот результат остаётся олимпийским рекордом до сих пор. Звание мирового рекордсмена у Бимона лишь через 23 (!) года отобрал его соотечественник Майкл Пауэлл, на чемпионате мира-1991 улетевший на 8,95 м.