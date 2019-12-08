Это вратарь или бомбардир? Россия разгромила Румынию на чемпионате мира

Шесть матчей – шесть побед. Сборная России по гандболу продолжает победное шествие по чемпионату мира среди женских команд в японском Кумамото. На этот раз оказалась повержена сборная Румынии во главе с великой Кристиной Нягу. Феноменальный матч выдала наш вратарь Анна Седойкина.

Обида на Мартина

Для сборной Румынии игра со сборной России должна была ответить на вопрос – потеряет ли команда даже математические шансы продолжить борьбу за медали чемпионата мира или сохранит?



Игра для обеих команд была принципиальной. Ещё весной сборную Румынии возглавлял испанец Амброс Мартин, который теперь возглавляет сборную России. Его уход для румынской федерации и игроков был неожиданным, на него в Румынии затаили обиду.

Прервали несладкую серию. Россия крупно победила Швецию на чемпионате мира Шведские гандболистки рассчитывали на четвёртую подряд победу, но были разгромлены.

Без него сборная Румынии выглядит не блестяще (да и с Мартином, честно говоря, выглядела не очень). В основной раунд команда Томаса Рюде прошла, не имея набранных очков. Ну, как прошла – проползла благодаря пенальти на последней секунде в ворота сборной Венгрии. Пенальти на самом деле не было, но так решили арбитры.



Даже Рюде признал, что такие семиметровые не дают, но не промахиваться же специально главной звезде мирового гандбола Кристине Нягу, восстановившейся после тяжелейшей травмы только ради чемпионата мира. Она как раз много слова сказала в адрес Мартина и жаждала показать все свои чувства на площадке.

Девочки, ну куда вы торопитесь?

Вдохновляемые своим капитаном, румынки в первом тайме заставили россиянок играть в удобном им темпе.



Наши гандболистки пытались ускорить игру, но делали слишком много неподготовленных бросков, которые летели либо мимо ворот, либо в Денису Деду.



Какая-то нервозность в действиях нашей команды чувствовалась с первых минут. Но отличная игра в обороне позволяла россиянкам не сильно переживать о незавершённых атаках. Примерно половину первого тайма шёл достаточно тягучий гандбол с обилием ошибок.



Нужен был какой-то взрыв, чтобы игра стала более быстрой и открытой. И этот взрыв организовал Томас Рюде. Тренер румынской сборной решил, что можно поиграть с семью гандболистами на площадке, оставив ворота пустыми. Но ведь в защите сборная России действовала отлично.

Выиграли, когда успокоились. Россия поставила Японию на место Российские гандболистки одержали четвёртую победу подряд на чемпионате мира. На этот раз пришлось потрудиться.

В течение буквально трёх минут разрыв в счёте мгновенно вырос. Наш вратарь Анна Седойкина, помимо шикарной игры непосредственно в воротах, очень чётко просчитывала ситуацию на площадке и дважды поразила пустые ворота сборной Румынии. Пару раз забросила Анна Вяхирева, у которой до этого броски не слишком получались.



За 10 минут до конца тайма сборная России создала комфортное преимущество в четыре мяча. При этом в позиционных атаках всё же были видны проблемы, не было быстрых переходов и отрывов.



И так получилось, что до окончания первой половины встречи забивали только румынки. Аргентинские арбитры раз за разом свистели Вяхиревой нарушения в атаках, трижды отобрав мяч, наши игроки стали нервничать и торопиться, а вот румынки неспешно доводили дело до бросков. Так и довели до равного счёта под сирену на перерыв.

Понеслись и разнесли

Второй тайм, казалось, будет продолжением первого. Нягу забросила через двойной блок, у нас первая атака не получилась. Но потом команда словно прорвала какой-то невидимый барьер и понеслось.



Кристина Кожокарь в отрыве, Ксения Макеева в быстрой контратаке – нашли свою игру? Нашли, только минутная расслабленность стоила двух пропущенных. Вновь ничья и вновь пришлось начинать всё сначала. Со счёта 15:15.



Разве можно было предположить, что игра закончится со счётом 27:18? Наши девушки за четверть часа просто смели румынок с площадки. Прекрасный пас Вяхиревой на Жилинскайте в линию, потрясающая передача Малашенко на Фомину на край, великолепный дальний бросок Бобровниковой после лихой атаки на плечах.

Плюс три? Маловато будет. Тут же Анна Седойкина ювелирным броском забросила свой третий гол в матче, заставив Денису Деду совершить бесполезный рывок, а потом совершила шикарный сейв. Когда Бобровникова довела счёт до 23:16, всё стало ясно даже румынкам.



Нягу, которая в тайм-аутах давала указания вместе с Рюде, уселась на скамейку запасных и больше не выходила, а у сборной России вышли заканчивать матч те игроки, которые провели в двух предыдущих играх очень мало времени на площадке – Горшенина, Михайличенко, Илларионова. А великолепную Седойкину в воротах заменила дебютантка чемпионатов мира Анастасия Лагина. Она, кстати, была внесена в заявку вместо получившей повреждение Виктории Калининой.



Тренерский штаб сборной России утверждает, что с олимпийской чемпионкой всё в порядке и в следующих матчах она вновь будет в составе.



Следующий матч – послезавтра со сборной Черногории. Победа выведет нашу команду в полуфинал.