Провал российских лыжников привёл к скандалу. Губерниев снова атакует Вяльбе

После потрясающего выступления российских лыжников на этапе Кубка мира в Лиллехаммере от нашей сборной ждут медалей на каждом старте, однако подняться на пьедестал спринтерского этапа в Планице россиянам не удалось. Лидеры сборной в Словению приехали, но выкладываться по максимуму за несколько дней до престижной многодневки «Тур де Ски» не стали, а в командных соревнованиях они и вовсе не стартовали.



Вообще, многие ведущие сборные решили обойтись без помощи своих лучших лыжников, а победы одержали те команды, у которых более богатый выбор спринтеров. Да, отсутствие россиян даже в финальных забегах расстроило, но при удачном выступлении на «Тур де Ски» о результатах Устюгова, Большунова и Непряевой в Словении никто и не вспомнит. Болельщики в большинстве своём отнеслись к ситуации с пониманием.

Тогда почему же сборная России оказалась в центре странного скандала?

Российские лыжники мощно «раскатали» норвежцев. И добавили победную песню В норвежском Лиллехаммере наши мужчины вообще не дали хозяевам победить, а сами выигрывали с особым шиком!

Устюгову не стоило стартовать

Погодный коллапс, захлестнувший Центральную Европу, не обошёл стороной и Словению. В Планице шёл проливной дождь, и организаторы, чтобы сохранить остатки трассы, запретили спортсменам тренироваться. Вдобавок ко всему в субботу лыжня покрылась ледяной коркой, что особенно критично как раз в спринте.



Не смог приспособиться к жёстким условия Сергей Устюгов, показавший только 56-й результат в квалификации личного спринта свободным стилем. Позже и сам лыжник, и президент федерации Елена Вяльбе скажут, что поездка Сергея на этот этап Кубка мира стала ошибкой – надо было оставаться в Тоблахе, где со снегом никаких проблем нет. В четвертьфинал от сборной России отобрались Глеб Ретивых, Александр Большунов и Андрей Краснов. Сделать шаг в следующий раунд удалось только Ретивых, но в борьбе за финал призёр чемпионата мира уступил.

У женщин россиянок не оказалось даже на стадии полуфиналов. Была близка ко второй позиции в своём четвертьфинале 21-летняя Нина Дуболоткина, но из-за отсутствия опыта проиграла в финишном створе немке Софи Крель. Лидер женской сборной России Наталья Непряева также заняла третье место в четвертьфинальном забеге, а победительницей этапа стала шведка Йонна Сундлинг.

Нет наших – нет трансляции

От командного спринта Устюгов, Большунов и Непряева были освобождены. По словам Вяльбе, так планировалось заранее. Даже без лидеров российские команды могли рассчитывать на выход в финал, но не сложилось. Ретивых и Краснов в своём забеге стали третьими, однако показали результат хуже, чем у восьмого дуэта из другого полуфинала. Чуть-чуть до финала не хватило и девушкам.



Неудача российских команд в квалификации заставила Первый канал пересмотреть сетку вещания и отказаться от прямой трансляции финальных забегов. Вряд ли бы нашлось много желающих посмотреть по федеральному каналу лыжный спринт без участия россиян, однако у поклонников лыжного спорта решение телевизионщиков вызвало негативную реакцию.

Норвежец Клебо стал лучшим в истории Кубка мира. А Устюгов психанул Норвежцы начали лыжный сезон с триумфа. Смогут ли российские парни вообще с ними бороться?

Губерниев снова критикует Вяльбе

Раздул пожар вокруг ситуации с отменой трансляции Дмитрий Губерниев, вступившийся за коллег. По его мнению, Первый канал поступил логично, а вот Федерация лыжных гонок России проявила неуважение к зрителям, не заявив на командный спринт сильнейших. Напомним, что это уже далеко не первый выпад Губерниева в адрес руководства федерации и лично Елены Вяльбе. Разногласия с главой российских лыжных гонок у комментатора возникли перед чемпионатом мира в Зеефельде в феврале этого года.

«Давайте запретим такого президента». Губерниев объявляет Вяльбе войну? Повод для споров всё тот же: Губерниев хочет видеть личную жизнь спортсменов. Вяльбе их ограничивает. Или всё не так просто, как кажется?

Если называть вещи своими именами, то сборная России этап Кубка мира в Планице провалила. Лидеры выглядели бледно, а молодёжь выданные авансы не оправдала. Но и серьёзных поводов для пессимизма пока нет. Всего через несколько дней в Швейцарии начнутся главные соревнования сезона – «Тур де Ски». Хочется пожелать нашим лыжникам выступить на многодневке так, чтобы у Губерниева не было новых поводов для критики Вяльбе.