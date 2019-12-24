Ревность к фавориту. Почему любимого пловца Сталина отправили на лесоповал

Семёна Бойченко боготворили в Европе и молили остаться, но чемпион отказался предать родину. А в СССР его оклеветали и посадили.

В декабре по кольцевой линии московского метро начал курсировать тематический поезд «Король баттерфляя». Стены вагонов украшают портреты выдающихся отечественных пловцов и их жизненные истории, а своё название уникальный состав получил в честь легендарного Семёна Бойченко.



Фактурный советский атлет плавал настолько легко и быстро, что на Западе его обвинили в мошенничестве. Семён блестяще выдержал жёсткую проверку, заставил соперника опозориться от страха и стал любимцем болельщиков. Ему прочили успешную карьеру в кино и предлагали остаться за рубежом, но Бойченко вышвырнул вербовщиков за дверь и вернулся в СССР, где им публично восторгался Сталин.



Тогда мировой рекордсмен и подумать не мог, что преданность Родине обернётся для него арестом и шестью годами уральских лагерей.

Водные трюки для дачников

«Где ты так плавать научился?», — спросил у Бойченко известный московский тренер Андрей Ваньков, изумлённый скоростью своего нового ученика. «На Ингуле», — ответил Семён.



Детство будущего чемпиона прошло в небольшом селе Марьевка на юге Украины и было тесно связано с местной рекой. Родился он в 1912-м. Семья жила небогато, и Семён рано начал зарабатывать: ловил и продавал рыбу, показывал трюки на воде состоятельным дачникам. Всё свободное время мальчишки проводили за играми в мелком, но неспокойном Ингуле, а вечерами по воде добирались в соседские сады, где собирали овощи и фрукты.

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Первый пловец на флоте

Уже тогда Бойченко выделялся среди сверстников скоростью и выносливостью, однако профессионально заниматься плаванием он стал случайно. В 1928 году, после смерти отца, семья переехала в Казахстан. Семён выучился на радиомонтёра, а вскоре его призвали на военную службу. Влюблённый в воду парень без колебаний выбрал флот и был определён на корабль, базировавшийся в Севастополе. Там и проявился талант краснофлотовца Бойченко к плаванию.



Как-то капитан судна, на котором служил Семён, приказал устроить массовый заплыв от берега до корабля. Широкоплечий матрос с Украины с нестандартной техникой плавания играючи преодолел километровую дистанцию и значительно опередил сослуживцев. С того момента Бойченко выступал во всех флотских соревнованиях и неизменно побеждал. В 1935-м Семёна уже в статусе чемпиона Вооружённых сил СССР командируют в Москву для продолжения службы в ЦСКА.

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Падение американского рекорда

Бойченко, сам того не зная, плавал новаторским стилем брасса. Американец Джон Хиггинс перед гребком одновременно выбрасывал обе руки над водой, что помогло ему побить мировой рекорд на 100-метровке. За схожесть с крыльями бабочки этот способ плавания назвали «баттерфляй». Тренеры Ваньков и Костяковский помогли Бойченко оптимизировать технику, и его уже было не остановить. В ноябре 35-го он впервые побил рекорд СССР, а вскоре и перекрыл достижение Хиггинса, «сбросив» с него аж 3 секунды.

На Западе о выдающихся результатах советского пловца слышали, но признавать их не спешили. Невероятные секунды Бойченко списывали на нестандартные секундомеры и неправильную технику, а некоторые издания даже подозревали рекордсмена в жульничестве. Впервые в истинной силе Семёна мир убедился на Международной рабочей Олимпиаде в Антверпене в 1937 году. Красивый и поразительно быстрый пловец с доброй открытой улыбкой стал настоящей сенсацией Игр. Он выиграл обе дистанции брассом, причём значительно превзошёл результаты Олимпийских игр-1936 в Берлине.

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Соперник трусливо сбежал со старта

После триумфа в Антверпене Бойченко получил приглашение на международную Спартакиаду в Париж. Там ему устроили настоящий экзамен – в огромной бассейне, в присутствие 20 тыс. зрителей Семён плыл абсолютно один. Ведущие специалисты плавания тщательно изучили его технику и пришли к однозначному выводу – никаких нарушений нет.



После этого Бойченко бросил вызов французскому чемпиону Жаку Картоне, называвшему его результаты фальшивкой. Француз согласился соревноваться на дистанции 400 метров, но перед заплывом неожиданно сошёл с тумбы. Формальной причиной отказа стала красная звезда на шапочке Бойченко: Картоне якобы опасался, что его могут дисквалифицировать за участие в соревнованиях с представителем Советского Союза, не входившего тогда в Международную лигу плавания. Однако болельщиков такое объяснение не устроило. Картоне освистали, а пресса окрестила его поступок позорным и трусливым. Бойченко же в одиночку преодолел дистанцию и установил ещё один мировой рекорд.

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«Равняйтесь на Бойченко»

На несколько дней Семён стал главным героем в Европе. Его фотографии не сходили с первых полос, а статьи выходили с заголовками «Король баттерфляя», «Красный кит» и «Наполеон плавания». Советского суперспортсмена приглашали на торжественные вечера и даже предлагали роли в кино, но продюсеры всякий раз получали вежливый отказ. А вот с российскими эмигрантами, призывавшими Бойченко остаться во Франции насовсем, советский пловец церемониться не стал и вышвырнул одного из них из своего гостиничного номера. Неприятную сцену запечатлели журналисты, что потом сыграло с Бойченко злую шутку.



Но тогда, в 38-м, чемпиона встретили как героя. Впервые советский спортсмен добился громкого международного признания в плавании. Его заслуги отмечал сам Сталин. «Равняйтесь на Бойченко! Бейте рекорды, как Бойченко на воде и Чкалов в небе!» — обращался вождь к молодёжи с кремлёвской трибуны.



До 1941 года Семён Бойченко продолжал прогрессировать и довёл своё время на стометровке до 1.05,4. Дистанцию вдвое длиннее он преодолевал за 2.29,8. Всего он установил 111 рекордов мира, СССР и Москвы. Их могло быть значительно больше, если бы летом 41-го не началась война. Здоровый и сильный 29-летний мужчина рвался на фронт, но Сталин личным приказом запретил ему воевать, направив тренировать боевых пловцов. За четыре года спортсмен обучил плаванию более 10 тыс. солдат.

Шесть лет лагерей

После войны Бойченко адаптировался к мирной жизни и думал над возвращением в спорт, но его планы перечеркнул арест. Семёна обвинили в критике Василия Сталина, сына руководителя СССР, а также в связях с иностранными шпионами. Тут, спустя 10 лет, ему и припомнили встречи с потомками белых эмигрантов. И уже было неважно, что Бойченко тогда ответил категорическим отказом.



Полгода Бойченко выносит тяжёлые допросы, отказываясь делать чистосердечное признание. За это время могучий пловец потерял почти 40 кг и серьёзно подорвал здоровье. В итоге следователь всё-таки нашёл способ заставить несгибаемого Бойченко признаться: пригрозил арестовать всех его родственников. Спортсмен оговорил себя и получил 10 лет тюремного заключения.

По распространённой версии, истинным виновником ареста Бойченко стал Василий Сталин. Якобы сын вождя приревновал к Семёну пловчиху Капитолину Васильеву, ставшую впоследствии его женой. Легендарный пловец отбывал срок в Соликамских лагерях, где заключённые валили лес. Сам Бойченко работал на пилораме. В 1955-м он вышел на свободу, а спустя год был реабилитирован. Сразу по окончании заключения Бойченко отправился на малую родину, в Марьевку, где до потери сил плавал и нырял в Ингуле.

Последний взгляд на Ингул

Семён Петрович, несмотря на все лишения, сохранил в себе любовь к плаванию и веру в советские идеалы. Выдающийся спортсмен сосредоточился на тренерской работе и подготовил множество сильных пловцов. Сам Бойченко даже в 70 лет регулярно занимался в бассейне и демонстрировал при этом отличные секунды.



Осенью 1986 года многократный рекордсмен мира внезапно заболел, а через несколько месяцев его не стало. Перед смертью Бойченко в последний раз съездил в родную деревню и взглянул на реку Ингул. В её быстром течении он когда-то и выработал стиль, за который его до сих пор помнят как Короля баттерфляя.