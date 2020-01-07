В тяжёлой атлетике – громкие допинг-разоблачения. Ей больше не место на Олимпиаде?

Неужели тема допинга в России может уйти на второй план?

Команда журналистов-расследователей специально для телеканала ARD в своём фильме «Секретное дело о допинге: властелин штанги» обвинила руководство международной федерации тяжёлой атлетике в коррупции и сокрытии положительных допинг-тестов.

Масштабы расследования неутомимого Хайо Зеппельта и его коллег впечатляют!

Телеканал ARD обвинил главу федерации тяжёлой атлетики в допинге и коррупции

Тяжёлая допинг-атлетика

То, что тяжёлая атлетика грязный вид спорта, известно давно. Количество попавшихся за последние годы спортсменов давно исчисляется сотнями. Национальные федерации одна за другой подвергаются наказаниям, на допинге ловят даже самых громких звёзд, но глобально ситуация не меняется.



Хайо Зеппельт, Ник Батлер и Грит Хартман решили показать, в какой глубокой яме находится популярный вид спорта. За точку отсчёта они взяли 2000 год, когда IWF возглавил венгр Тамаш Аян, который и по сей день занимает президентскую должность.



Самые громкие разоблачительные цифры и факты, которые им удалось собрать.



— Из 450 медалистов Олимпийских игр и чемпионатов мира с 2008 по 2017 год более половины не сдавали допинг-тесты во время тренировочного процесса в сезоне, в котором добивались успеха. Большая часть нарушителей – россияне.

Занесло нелёгкую... Почему российских штангистов оставили без Игр Международная федерация тяжёлой атлетики не пустила Россию на Олимпиаду. Иск в суд подан, но шансов выиграть почти нет. Объясняем, почему.

— Стоимость «чистого» допинг-теста на национальном уровне – 55 евро, на международных соревнованиях – 180 евро, за эту сумму пройти контроль могли подставные люди.

— С 2000 года в тяжёлой атлетике зафиксировано более 700 случаев нарушения антидопинговых правил, но какова реальная цифра, можно только гадать.



— С 1992 года МОК регулярно переводил на счета IWF немалые денежные суммы, в общей сложности – более $ 23 млн. В бухгалтерской отчётности федерации эти средства не фигурируют, а судьба как минимум $ 5,5 млн до сих пор неизвестна. Доступ к этим счетам был у Тамаша Аяна.

Скрытые камеры, признание

Собрать данные – одно. Важно то, как их подать. В этом расследователи с ARD специалисты. При этом технология фильмов, благодаря которым Хайо Зеппельт стал известен во всём мире, а в России ещё и особенно любим, не меняется с 2015 года, когда свет увидел фильм с супругами Степановыми в главных ролях.



Обязательно – информаторы. В данном случае врач сборной Молдавии, который рассказал, что благодаря налаженной системе сдачи «подставных» тестов ни один из спортсменов его команды на допинге не попался. Многие годы сбор тестов допинг-контроль на официальных соревнованиях обеспечивало Венгерское антидопинговое агентство, специалисты которого были уже «прикормлены».

«Это не Запад атакует Россию. Это ваша власть предала атлетов» Дмитрий Егоров поймал Зеппельта и спросил его про антироссийский заговор. Старина Хайо каверзным вопросам про Россию был только рад.

Признание – ещё одна обязательная вещь для фильмов Зеппельта. На этот раз признание сделала бронзовый призёр Олимпиады в Лондоне тайка Раттикан Гульнои. Она рассказала, что принимала запрещённые препараты, чтобы добиться высоких результатов.

В качестве обвинителя, занимающего высокий пост, выступил глава федерации тяжёлой атлетики Германии Кристиан Баумгартнер. Он прямо сказал, что в IWF создана система, которая способствует распространению допинга.



Главный обвиняемый. Это Тамаш Аян, более 40 лет работающий в IWF. Косвенно затронуты и МОК с ВАДА. В конце концов, 80-летний Аян много лет был и членом МОК, и в совете учредителей ВАДА состоял.

Олимпийской штанги больше не будет?

МОК и ВАДА отреагировали почти немедленно. Властелины олимпийских колец тут же открестились от утверждений, что в распоряжении организации есть и финансовые документы, свидетельствующие о нарушениях со стороны IWF, и статистика по нарушениям антидопинговых правил.



При этом МОК в своём заявлении назвал выдвинутые против IFW и её президента обвинения «серьёзными и вызывающими тревогу», попросив журналистов представить все документы, на основе которых они были сделаны.

Ведь мы внизу, а штанга — наверху. Как раздавили тяжёлую атлетику Президент Федерации тяжёлой атлетики России Сергей Сырцов подал в отставку. Кризис в отечественной «штанге» достиг пика. Точнее – дна.

ВАДА объявило, что свою проверку на основе фильма ARD проведёт отдел расследований, который возглавляет Гюнтер Янгер.



IWF же отвергла все обвинения, назвав их инсинуациями и домыслами. Всё вполне предсказуемо. Не признаваться же во всём, получив гарантированные жёсткие последствия вплоть до лишения олимпийского статуса.



Хотя всё к этому идёт. Согласно официальной статистике только за две Олимпиады (2008 и 2012) 29 победителей и призёров Игр лишены медалей.