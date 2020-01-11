Российские гандболисты совершили чудо и проиграли. Как же обидно!

За десять секунд до окончания матча со сборной Венгрии на чемпионате Европы по гандболу среди мужских команд левый крайний сборной России Тимур Дибиров после красивой комбинации вышел на свою любимую ударную позицию. Он решил бросить на силу, но венгерский вратарь Роланд Миклер был к этому готов. Вместо ничьей – поражение.

Бодрое начало

Формат нынешнего чемпионата Европы с 24 командами-участницами не даёт права на ошибку. Шесть групп по четыре команды, в основной раунд выходят только две. Поражение в первом матче может сразу лишить всех шансов, а если это поражение в матче с прямым конкурентом, тем более.



Наши открывали чемпионат матчем с венграми. Не с олимпийскими чемпионами и чемпионами мира датчанами, а с командой, с которой уже играли в отборочном турнире и которую обыграть тогда в двух матчах не смогли.



Это именно тот соперник, победа над которым была нужна, как воздух. И в первой половине первого тайма казалось, что это возможно. Правда, пару позиционных атак россияне провели бездарно, а в обороне поначалу действовали как-то робко.



Венгры дважды вели с разницей в два мяча, но это отставание россияне очень быстро ликвидировали. Великолепно играл Дмитрий Санталов, который и в центре обороны удачно взаимодействовал в паре с Глебом Каларашем, и в атаке на месте левого полусреднего был неудержим.

В середине тайма наши парни вышли вперёд после броска Тимура Дибирова. Венгры отыгрывали, наши вновь выходили вперёд, а за семь минут до окончания первого тайма Санталов увеличил отрыв до двух мячей. Отличная игра в обороне, уверенные действия в позиционных атаках, сопоставимое с соперником количество потерь, преимущество в счёте.

Ребята, что вы творите?

Но именно в этот момент впервые в матче сборная России потеряла концентрацию. И тут же пропустила три мяча. Эксперимент с выходом на позицию правого полусреднего «крайка» Даниила Шишкарёва оказался неудачным. Капитан российской команды допустил две ошибки, и вот уже нашим пришлось отыгрываться.



Правда, на перерыв команды всё равно ушли с преимуществом венгров в один гол, но что это такое для гандбола?



Сама игра особых опасений не вызывала. То, что в центре обороны россияне порой проигрывали борьбу огромному Бенце Банхиди, было ожидаемо. Но это было не так часто, и Глеб Калараш в свою очередь в атаке играл как минимум не хуже оппонента.



Однако едва начался второй тайм, как венгры довели преимущество до четырёх мячей! Пара сейвов в исполнении опытнейшего Роланда Миклера, очень быстрая игра в атаке, когда наши защитники порой руки поднять не успевали, и гандикап стал уже очень опасным.



Лишь в этот момент главный тренер сборной России Эдуард Кокшаров взял тайм-аут, после которого выпустил на площадку левого полусреднего Сергея Марка Косоротова и линейного Павла Андреева.

Они абсолютно поменяли игру сборной России в атаке. Просто всё перевернули. До этого наша команда действовала, по большому счёту, без замен, если не считать постоянно тасование вратарей Виктора Киреева и Дениса Заболотина. Появление на несколько секунд Павла Атьмана и Александра Ермакова прошло почти незаметно.

Косоротов и Андреев просто разорвали защиту венгров и позволили нашей команде сократить отставание до минимума. А если бы ещё Тимур Дибиров и Дмитрий Ковалёв реализовали свои броски с семи метров, могли и вперёд выйти. Но даже сравнять не удалось, хотя Дмитрий Житников был очень близок к этому – венгров спасла перекладина.



И тут же удачный отскок, мгновенный быстрый отрыв и «-2». Тут же ошибка Житникова – гол в наши ворота, а через 10 секунд ещё один. Всё опять вернулось к тому, что было.

Всё безнадёжно? Сборной России по гандболу на чемпионате Европы нужен подвиг Только сверхусилие поможет России пробиться на Олимпийские игры. А для того, чтобы добыть медаль, нужно совершить невозможное.

Бесполезный подвиг

Нужен был подвиг. Даже чудо. Сборная России подвиг совершила. Отчасти помогло то, что венгры совсем уж расслабились и не поверили в то, что камбэк со стороны соперников возможен. Но лишь отчасти, потому что пять минут в исполнении нашей команды были просто невероятными. Блистательная игра в обороне, проснувшийся Киреев, совершивший нужные сейвы в ключевые моменты, шикарные обыгрыши и броски с передачами Косоротова, и вот счёт уже равный!



Однако венгры тут же ответили. Жольт Балог заработал семиметровый и вновь вывел свою команду вперёд. До конца игры оставалось две минуты. Ничего лучше, чем опорный бросок Павла Атьмана (и это был его единственный бросок в матче!) россияне придумать не смогли, а Миклер был на месте.



Чудо тоже случилось. Киреев за минуту до конца потащил бросок Банхиди с шести метров. Этот сейв наверняка войдёт в число топ-моментов первого тура. Жаль только, что даже это не помогло. Вратарь оставил нас в игре, Кокшаров за 25 секунд до конца использовал тайм-аут, попросив за четыре передачи довести дело до броска.



Всё было исполнено, мяч доведён до Дибирова, но бросок нашего левого крайнего прочитал Миклер. Венгерский вратарь опустил руку именно туда, куда полетел мяч и перевёл его в штангу.



Сборная Венгрии впервые в истории финальных турниров чемпионатов Европы обыграла сборную России и сделала огромный шаг к выходу из группы. Нашим же ничего другого не остаётся, как обыгрывать сборные Исландии и Дании.