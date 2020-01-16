Российские гандболисты провалили чемпионат Европы. Их толком и не готовили к турниру

Главный итог завершившегося для сборной России чемпионата Европы по гандболу – пропуск третьей подряд Олимпиады. Целое поколение игроков выросло и уже завершает карьеру, так и не сыграв ни одного матча на главном турнире в карьере. К Евро-2020, на котором можно было побороться за олимпийскую квалификацию, российская команда оказалась не готова. В том числе и потому, что покинувший свой пост Эдуард Кокшаров пропустил важнейший этап подготовки.

Отставка без вариантов

На следующий день после заключительного матча с датчанами Кокшаров встретился с президентом ФГР Сергеем Шишкарёвым и сообщил о том, что покидает свой пост. Правда, это было уже после того, как руководитель федерации, пытающийся спасти российский гандбол на свои собственные деньги, дал наставнику сутки на принятие решения.

Кокшаров подал в отставку с поста главного тренера мужской сборной России по гандболу

В общем, никаких других вариантов не было. Один из лучших крайних в истории мирового гандбола Эдуард Кокшаров в роли тренера себя никак не проявил. На чемпионате мира 2019 года сборная России заняла 14-е место, на чемпионате Европы — 2020 – 22-е! Два с половиной года, которые великий гандболист руководил национальной командой, отбросили нашу сборную далеко назад.



Назначение блистательного игрока на пост главного тренера национальной сборной было ошибкой, которую уже признал Сергей Шишкарёв. Его убедили, что шестимесячный тренерский опыт – более чем достаточно, чтобы возглавлять сборную.

Сборная без тренера

Знаете, о чём постоянно говорил лучший бомбардир в истории сборной России Кокшаров? О том, что у него очень мало времени на подготовку команды к главным турнирам, и когда оно есть, нужно использовать эти дни по полной программе.



А теперь выдержка из новости на официальном сайте ФГР о том, что сборная начала подготовку к Евро-2020: «Пока сборная тренируется не в полном составе. Эдуард Кокшаров и Сергей Горбок до 28 декабря заняты в Москве на тренерских курсах EHF Master Coach. И пока команда занимается в первую очередь физической подготовкой, главный тренер контролирует процесс дистанционно».



Главный тренер и один из игроков (!) в Москве, команда – в Скопье. Целую неделю без того, кто должен постоянно руководить процессом и его контролировать. Не слишком ли большая роскошь в условиях ограниченного количества времени на подготовку к важнейшему турниру?

Российские гандболисты проиграли чемпионам мира. Но хотя бы сопротивлялись Матч Россия – Дания ничего не решал. Обе команды покинули чемпионат Европы после группового этапа.

Процессом подготовки рулили помощник Кокшарова и его друг серб Деян Перич и тренер по физподготовке хорват Даниэль Юришич. Тот самый Юришич, который на самом первом сборе летом 2017 года даже не оценил текущее состояние игроков, а сразу дал им приличную нагрузку. Возможно, хорватский специалист произвёл оценку на глаз. Тогда вопросов нет.



По новым правилам ЕГФ лицензия у тренеров быть должна. Но обязательной она будет только с сентября 2020 года! Наверное, можно было выбрать иное время для обучения главного тренера сборной России, нежели ключевая неделя подготовки к чемпионату Европы.

Разве это максимум?

Проблемы в подготовке сборной проявились на коммерческом турнире в Испании, где россияне обыграли переживающих переходный период поляков, но без шансов были биты командами Португалии и хозяевами.



На чемпионате Европы было ещё хуже. В плане физической подготовки сборная России уступила всем, зато был «дистанционный контроль ситуации». В плане тактической подготовки – то же самое.



Можно сколько угодно говорить о системном кризисе, который действительно поразил российский мужской гандбол, начиная с ДЮСШ. Это вопрос больной, требующий терпеливого и вдумчивого решения. Можно говорить о низком уровне клубов российской Суперлиги, которые привлекают в состав не самых сильных легионеров из Беларуси и Украины.



Но разве выступавшие на чемпионате Европы гандболисты показали свой максимум? А ведь именно это задача тренерского штаба, у которого был достаточно широкий выбор квалифицированных игроков.

Россия безвольно проиграла Исландии на Евро. Наших гандболистов просто жалко Российская команда лишилась шансов поехать на Олимпиаду. Да и нечего там делать с такой игрой.

Что случилось с Тимуром Дибировым и Павлом Атьманом, мастерами высочайшего класса, которые в Мальмё были бледной тенью самих себя? Они выходили на площадку с потухшими глазами. Да и не только они.



Для чего было брать на турнир ветеранов Сергея Горбока и Дмитрия Ковалёва, которым в сумме дали пару минут сыграть и один семиметровый исполнить? Посидеть на лавке? Тогда проще было взять леворуких полусредних Руслана Дашко, Самвела Асланяна или Дмитрия Свистунова. Какая разница, кому сидеть на скамейке запасных? Но был бы хоть какой-то вариант, если уж основной правый полусредний Дмитрий Киселёв травмирован.



Вопросов, которые требуют ответов, очень много. Проблем – ещё больше. Но ясно одно: со сборной должен работать специалист, который имеет реальный опыт тренерской работы, а не просто громкое имя. Игроки у нас есть. Как минимум для того, чтобы решать задачи попадания в топ-10 на крупнейших турнирах.