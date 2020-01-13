Россия безвольно проиграла Исландии на Евро. Наших гандболистов просто жалко

Российская команда фактически лишилась шансов поехать на Олимпиаду. Да и нечего там делать с такой игрой.

Мужская сборная России по гандболу не выступит на Олимпиаде в Токио. Это стало ясно после матча со сборной Исландии на чемпионате Европы, который проходит сразу в трёх странах. В шведском Мальмё, где выступают россияне, случился один из самых удручающих матчей в истории национальной команды.

Подавляющее преимущество

Поражение в 11 мячей всегда чётко свидетельствует о колоссальном превосходстве одной команды над другой. У одних получалось всё, у других – абсолютно ничего. Одни вышли на площадку биться за путёвку во второй раунд, а у других мяч валился из рук в простейших ситуациях, когда ещё всё можно было исправить.

Россия провела матч с Исландией безвольно. Почему? На этот вопрос должен ответить главный тренер Эдуард Кокшаров, который готовил команду к турниру. В первом же тайм-ауте, взятом в этом матче, Кокшаров спросил игроков, почему они не выполняют установку на игру. Понятно, что ему никто не ответил.

То, что россияне оказались не готовы к чемпионату Европы, на котором можно было завоевать путёвку в олимпийскую квалификацию, уже свершившийся факт.

Во что играем?

Поражение в стартовом матче с Венгрией было болезненным, обидным, но не смертельным. Просто в матче двух равных по классу команд одной повезло чуть больше. И что делает тренерский штаб после такого матча? Производит сразу две замены: Олег Грамс вместо Дениса Заболотина в воротах, а Дмитрий Корнев вместо Дмитрия Киселёва на месте правого крайнего.

Российские гандболисты совершили чудо и проиграли. Как же обидно! Отыграли четыре мяча в стартовом матче чемпионата Европы и всё бесполезно. А ведь права на ошибку не было изначально.

Но если Заболотин с венграми не выручил, как и Виктор Киреев, то Киселёв появился на площадке всего пару раз. Возможно, Кокшаров хотел иметь запасной вариант с Корневым в качестве леворукого правого полусреднего, и это как раз логично, вот только внесённый в заявку гандболист так на площадке и не появился.

Что ещё делает тренерский штаб? Перетасовывает всю стартовую семёрку. Из тех, кто начинал матч с венграми, на площадку вышли лишь вратарь Киреев, разыгрывающий Дмитрий Житников, левый полусредний Александр Шкуринский и правый крайний Даниил Шишкарёв. В обороне Шкуринского и Житникова меняли Глеб Калараш и Дмитрий Санталов.

Такие резкие перестановки говорят о том, что за время подготовки Кокшаров со своими помощниками так и не определился, кто будет играть и во что. А мужская сборная России – далеко не женская, которая может выставить два почти равноценных состава.

Разгром без видимых усилий

Что получает такой стартовый состав? 3:10 к половине первого тайма. Именно тогда уже можно было заканчивать игру. Вратари не выручали, полевые игроки допускали детские ошибки как в атаке, так и в обороне, мяч просто валился из рук.

Такой беспомощной сборная России не выглядела очень давно. Что пытались противопоставить наши быстрой командной игре сборной Исландии? Индивидуальные действия, которые вообще не приносили успеха. Центр защиты в эти минуты матча у нас словно вообще отсутствовал на площадке.

Впрочем, так можно сказать про всю команду. Главный тренер сборной Исландии Гудмундур Гудмундссон ещё в первом тайме начал ротировать состав, словно играл не с Россией, а с Мадагаскаром, например.

Перестановки, судорожно предпринимаемые Кокшаровым, никакого действия на ход матча не оказывали. Максимум, что удавалось россиянам – забить подряд пару мячей, но это даже иллюзией борьбы сложно было назвать.

Всё безнадёжно? Сборной России по гандболу на чемпионате Европы нужен подвиг Только сверхусилие поможет России пробиться на Олимпийские игры. А для того, чтобы добыть медаль, нужно совершить невозможное.

Во втором тайме стало ещё хуже. Разрыв только рос, исландцы играли в своё удовольствие, а в последние десять минут просто издевались над нашей командой. В их ворота встал 19-летний Хальгримссон, который в одиночку растерзал всё наше нападение. Он отразил пять из шести бросков по своим воротам – ровно столько, сколько за весь матч Киреев и Грамс вместе взятые.

Причём юный голкипер делал это в безнадёжных, казалось, ситуациях, заслужив овации трибун.

Жалость. И больше ничего

Что заслужила наша сборная? Разве только жалость. Смешно с такой игрой заниматься математическими подсчётами и придумывать, как проползти в основной раунд.

Не будет нашей сборной ни в основном раунде чемпионата Европы, ни тем более на Олимпиаде в Токио. Третий олимпийский цикл подряд заканчивается полным пшиком. За это время выросло целое поколение гандболистов, которые так и не узнали, что такое Олимпийские игры. А им скоро карьеру завершать. Вот только поэтому и можно наших пожалеть.