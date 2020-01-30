Коронавирус добрался до спорта. Даже Олимпиаду-2020 в Токио могут отменить?

Новый китайский вирус, передающийся воздушно-капельным путём, затрагивает вашу жизнь, даже если вы совсем не хотите про это знать. Когда я на днях прилетел в московский аэропорт, первое, что увидел, – сотни китайцев в масках. Некоторых из них разворачивали обратно на паспортном контроле. На следующий день в другом московском аэропорту я увидел уже сотни других людей, не китайцев, тоже в масках. Коронавирус испугал народ и уже добрался до спорта.

Вспышка вируса вынуждает организаторов отменять одно соревнование за другим. Футбол, хоккей, баскетбол, зимние виды спорта – кажется, суровый коронавирус не щадит никого. И вот даже ближайшая летняя Олимпиада-2020 в Токио оказалась под угрозой отмены.

Зимний ЧМ-2020 по лёгкой атлетике перенесён на 2021 год из-за вспышки коронавируса

Обратный отсчёт отменён

Одно из самых красивых событий, предваряющих Олимпийские игры, это старт обратного отсчёта. Это говорит о том, что Игры уже близко и традиционно подаётся с обоснованным пафосом. Однако организаторы Олимпиады в Пекине-2022 были вынуждены свернуть все мероприятия, связанные с запуском обратного отсчёта во избежание минимальных рисков.

«Куньлунь» остался без дома

Китайские болельщики в ближайшее время не увидят матчи КХЛ. Лига приняла решение не проводить домашние матчи «Куньлуня» в Китае. Как минимум до начала серии плей-офф, куда, кстати, китайский клуб вполне может попасть. Одну из ближайших домашних игр команды перенесли в Москву, другую – в Новосибирск. В играх на вылет «Куньлунь», вероятно, сыграет все матчи на льду соперника. Так себе перспектива.



То же касается и клубов ВХЛ. Возможно, вы не знаете, но в Высшей хоккейной лиге играют ещё три команды из Китая. В одной из них, ОЭРДЖИ, и вовсе заболела половина команды. И пока непонятно, коронавирус ли это или обычный ОРВИ. Но хоккеистов на всякий случай изолировали.

«Краснодар» отменил матч с «Уханем»

Один из лидеров российского футбола должен был сыграть на сборах с командой из города, где и началась вспышка коронавируса. И сначала краснодарцы даже не хотели ничего отменять. Но то ли гневные сообщения болельщиков в соцсетях, то ли здравый смысл заставил нашу команду отказаться от матча. Правда, на сборе в Испании «Краснодар» будет тренироваться в одном спортивном зале с ещё одной китайской командой.

Непонятно, допустят ли китайские клубы к участию в азиатской Лиге чемпионов. Пока ясно, что «Шанхай СИПГ» сыграет матч квалификации без зрителей. Организаторы думают, чтобы все китайские команды сначала провели матчи в гостях, а потом – дома в апреле. Однако, по прогнозам учёных, шанс победить коронавирус к апрелю стремится к нулю.

Прощальная гастроль. Россия в последний раз выступает на Олимпиаде под своим флагом? На юношеских Олимпийских играх в Лозанне будет звучать гимн и подниматься флаг России. Пока будет. Скоро нас могут этого лишить.

Отменяют всё – лёгкую атлетику, бокс, горнолыжный спорт

Чемпионат мира по лёгкой атлетике, который должен пройти зимой 2020 года в закрытых помещениях в Китае, отменили и сдвинули на год. Организаторы думали над тем, чтобы перенести турнир в другую страну, однако решили вообще отменить, потому что коронавирус стремительно распространяется во все страны.



Пострадал и бокс. В частности, олимпийский квалификационный турнир к Токио-2020 в зоне Азия должен был пройти именно в Ухане – эпицентре эпидемии. Конечно, пришлось переносить в другое место. Быстренько выбрали столицу Иордании Амман. Олимпийская квалификация по баскетболу у женщин была перенесена из Фошаня в Белград.



Был отменён даже этап Кубка мира по горнолыжному спорту в Яньяцине. Представители FIS очень хотели протестировать свой вид спорта в Китае. По сути это была первая репетиция зимней Олимпиады в Пекине. Глава FIS Джанфранко Каспер очень расстроился, потому что возможностей попробовать горнолыжный спорт в Китае в дальнейшем будет очень мало. А попробовать надо, потому что зимние виды спорта в этой стране, мягко говоря, не сильно популярны.

Олимпиаду в Токио тоже отменят?

Вообще, список отменённых соревнований из-за коронавируса настолько велик и так быстро увеличивается, что впору писать не отдельную статью, а целую книгу. На данный момент власти Китая официально заблокировали всё до апреля. Что будет дальше – большой вопрос. Власти Китая сообщают, что способность коронавируса передаваться людям усиливается в последние дни. Вирус можно распространяться даже во время инкубационного периода.



Коронавирус может посягнуть на главное спортивное событие в мире – Олимпиаду. И речь идёт не только о пекинских Играх 2022 года, но и о ближайшей Олимпиаде-2020 в Токио. Президент Олимпийской спортивной конфедерации Германии Альфонс Херманн заявил об очень серьёзной опасности коронавируса, которая может напрямую повлиять на решение о проведении соревнований вплоть до отмены. Спортивные функционеры активно обсуждают этот вариант и ждут дальнейших новостей.