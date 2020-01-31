Топ-модель в купальнике финишировала раньше лыжника. Странная акция памяти погибшего Коби

Горнолыжный спорт иногда называют «Белым цирком», хотя то, что произошло на этапе Кубка мира в Австрии, больше напоминало театр абсурда. Скандально известная модель Кинси Волански, выбегавшая полуголой на футбольное поле в финале Лиги чемпионов в июне 2019-го, вышла на заснеженную трассу в одном купальнике. Она пересекла финишную черту раньше спортсмена, чем вызвала ошибку электроники и повлияла на его результат.
Свою откровенную акцию девушка посвятила Коби Брайанту, погибшему в авиакатастрофе вместе с 13-летней дочерью. Однако такой способ почтить память великого баскетболиста оценили не все.
Выходку Волански называют кощунственной и требуют от неё извинений.
Девушка в купальнике обманула технику
Итальянец Алекс Винатцер после финиша в слаломе на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Шладминге был вне себя от счастья. Во время прохождения трассы во второй попытке он много ошибался и растерял серьёзное преимущество над конкурентами, однако на финише всё равно оказался первым, да ещё и с хорошим заделом. Горевшие на табло секунды позволяли 20-летнему горнолыжнику претендовать на второй подиум в карьере, но вскоре ликование сменилось растерянностью: Алекс разводил руками и не мог понять, почему его результат был пересмотрен.
Посмотреть видео эпизода можно в YouTube.
Оказалось, что электронные датчики в финишном створе сработали на 0,69 секунды раньше, чем Винатцер завершил спуск. Всему виной девушка, стоявшая рядом с заключительным участком трассы. Незадолго до финиша спортсмена она сбросила с себя куртку и на глазах 100-тысячной аудитории вышла на дистанцию в слитном чёрном купальнике. Эпатажная барышня не спеша продефилировала по трассе, держа над головой плакат с надписью: «Покойся с миром, Коби, 24»
Таким нестандартным образом модель Кинси Волански решила выразить соболезнования в связи с гибелью баскетболиста Коби Брайанта, который разбился на вертолёте вместе с дочерью 26 января.
«Похоже у меня новая девушка»
В итоге Винатцер занял шестое место, но на девушку, устроившую неразбериху на финише, не рассердился. «Я увидел своё время и подумал, что наконец-то буду лидером. И только потом заметил симпатичную блондинку. Конечно, я расстроился, но она не виновата, это было весело», — сказал молодой итальянец в интервью.
Позднее он опубликовал в «Инстаграме» снимок с ироничной подписью: «Ребята, похоже у меня появилась новая девушка. Шестое место в Шладминге и, возможно, одно из лучших финишных фото в истории». В ответ Волански призналась Винатцеру в любви.
Акция скорби или чёрный пиар?
Однако далеко не все отреагировали на скандальный поступок модели так же позитивно, как итальянский горнолыжник. Страницу Волански завалили критическими комментариями. Девушку обвиняют в пиаре на гибели легендарного спортсмена, а её акцию называют кощунственной, неуважительной и позорной. Многие пользователи уверены, что Кинси обязана попросить прощения у родных, близких и почитателей Брайанта.
Любители футбола знают, что инцидент в Шладминге – не первая попытка американской модели заработать популярность на спортивном событии. В июне 2019 года она выбежала на поле в финале Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» в очень откровенном наряде. Тот забег принёс её миллионы новый подписчиков, рекламные контракты и предложения о работе.
Поэтому в светлые мотивы её акции на соревнованиях горнолыжников верится с трудом. Дешёвую славу нужно постоянно подогревать, так что наверняка Кинси и её молодой человек Виталий Здоровецкий обязательно придумают, как ещё внести в спорт нотку абсурда.
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