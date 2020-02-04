Просто зарабатывал на Паралимпиаду? Или это чей-то хитрый план? И зачем депутат Шипулин предложил Михаилу Асташову показать фотографии?

«Пишите обращение, очень жалобное». Почему спортсмен без рук и ног стал разносчиком еды?

Самой обсуждаемой спортивной темой последних суток стал видеоролик с участием спортсмена-паралимпийца Михаила Асташова, устроившегося разносчиком еды в популярный сервис. История была подана красиво: он мечтает выступить на Паралимпиаде в Токио, но денег не хватает. Потому нужно зарабатывать самому. Какой позор! Как можно не дать денег парню с таким характером?

На деле же всё оказалось не так просто.

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Паралимпийские критерии

История Асташова такая же, как у сотен и тысяч других людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации из-за ограниченных физических возможностей.

Родился с тяжёлыми нарушениями опорно-двигательного аппарата, жил в специализированном Доме малютки в Бурятии, затем в реабилитационном центре для детей и подростков в Челябинской области. Там и начал заниматься спортом. И не бросил, а продолжил развиваться в этом направлении, проявив недюжинный характер.

В настоящее время Михаил сосредоточился на триатлоне и показывает достаточно высокие результаты на российских (он выступает параллельным зачётом за Свердловскую область и Бурятию) и международных стартах. В октябре прошлого года Михаил Асташов выиграл этап Кубка мира – соревнования, которое является квалификационным для Паралимпийских игр.

По правилам паралимпийского отбора, чтобы выполнить норматив, нужно выступить ещё как минимум на двух квалификационных стартах (в зачёт в любом случае пойдут три лучших результата).

Австралийско-арабские планы

Михаил планировал выступить в Мировой серии в австралийском городе Дэвенпорте 29 февраля, а оттуда отправиться на Кубок мира в Абу-Даби, который пройдёт 5 марта. Почему именно на эти турниры? Видимо, это совместное решение спортсмена и тренера. Тренирует Асташова отец Ивана Алыпова, бронзового призёра Олимпийских игр в лыжных гонках.

В ноябре прошлого года именно Иван Алыпов привёл Асташова на приём к депутату Госдумы и своему другу Антону Шипулину с просьбой помочь с финансированием. Тогда речь шла о сумме в 350 тыс. рублей.

«Пишите обращение, очень жалобное, лучше с фотографиями, я серьёзно, — посоветовал тогда Шипулин. — Отправим обращение меценатам, может, кто-нибудь откликнется. Сумма не такая большая за медаль Паралимпийских игр».

Сейчас сумма выросла до 650 тыс. рублей. Во всяком случае, именно её назвали в минспорте Свердловской области. Регион, за который выступал и Шипулин, готов выделить 240 тыс. рублей, которые уже заложены в бюджет.

Можно ли выступить где-то поближе, чем в Австралии? Вполне. Например, в июне в Испании и Франции. Эти этапы Кубка мира вполне вписываются в установленный международной федерацией триатлона дедлайн – 28 июня. И обойдётся это наверняка дешевле.

Тем более что спортсмена поддерживает не только Свердловская область, но и Бурятия. В бюджете республиканского минспорта на подготовку Асташова, который получает зарплату в Центре спортивной подготовки, также заложена определённая сумма.

И опять государство должно?

Но в Сети завирусились новости о том, что ситуация с Асташовым – позор для государства. Ещё до того, как сам спортсмен выступил с объяснением.

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В чём именно позор? Минспорт регионов, за которые выступает Михаил Асташов, свою позицию высказал. Средства на его подготовку выделяются в рамках, запланированных бюджетами. По сути это максимум, который возможен с учётом того, что спортсмен не попадает в число кандидатов в сборную России на централизованную подготовку. Просить у государства ещё больше? Мечта отдельно взятого спортсмена-любителя не является спортивным критерием, на основе которой можно растянуть бюджет.

Чтобы получать больше государственных средств, Асташов должен быть в числе лидеров в своей паралимпийской категории. Сейчас же он занимает 34-е место в мировом рейтинге, уступая ещё четверым россиянам. А в Токио в паралимпийской категории PTS4 могут поехать не более двух спортсменов от страны. Гарантий, что Асташов даже при наличии 650 тыс. рублей наберёт в двух стартах достаточное количество очков, чтобы стать вторым среди россиян вслед за Михаилом Колмаковым, никто дать не сможет.

Вот и получается, что Асташову нужно было либо вписаться в бюджет и найти старты, которые потребуют меньших затрат, либо найти спонсоров или заработать самому.

Он пошёл по пути, указанному Антоном Шипулиным. Оказывается, помимо двух регионов Асташову теперь помогает бизнесмен из Екатеринбурга. А в службу доставки еды паралимпиец устроился не ради денег, а ради ощущений, ведь раньше в приёме на работу ему всегда отказывали.

Михаил по-прежнему мечтает о Паралимпиаде, и внезапно свалившаяся на него популярность сделала его мечту ближе. И можно только пожелать атлету удачи в её исполнении.