Российская гимнастка Солдатова пыталась покончить с собой. Всё дело в Олимпиаде?

В сентябре 2018 года одна из первых красавиц мировой художественной гимнастики россиянка Александра Солдатова на чемпионате мира в Софии впервые в карьере выиграла золото в личной дисциплине. Менее чем через полтора года она пыталась покончить с собой, не попав в число участников Гран-при.

Источник: российская гимнастка Александра Солдатова пыталась покончить с собой

«В столичную больницу 5 февраля доставлена 21-летняя А. Солдатова с телесными повреждениями в связи суицидальной попыткой. Также у девушки диагностирована булимия. На данный момент пациентка опросу не подлежит и обстоятельства получения травм не сообщает», — сообщило агентство городских новостей «Москва».

Телеграм-канал Mash дополнил, что Солдатова сама пришла в ближайшую к её дому Морозовскую больницу, сообщив, что раны на левой руке нанесла себе кухонным ножом. В карете скорой помощи гимнастка назвала свой поступок глупостью.

Что толкнуло выдающуюся спортсменку, многократную чемпионку мира на этот шаг? Причины личного характера или спортивные неудачи, которые после триумфального чемпионата мира 2018 года преследовали Александру?



На прошлогодний чемпионат мира в Баку она не попала. Президент федерации художественной гимнастики России и главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова тогда объяснила исключение Солдатовой из состава некими проблемами, которые возникли у спортсменки на уровне ДНК.



Вместо неё в Баку вместе с безоговорочными лидерами команды сёстрами Диной и Ариной Авериными отправилась Екатерина Селезнёва, выступившая очень сильно.



Всего за пару недель до старта московского Гран-при Солдатова проводила мастер-класс на Тенерифе, что явно показывало – в турнире она точно участвовать не будет. А этот турнир, по сути, начало целенаправленной подготовки к Олимпийским играм в Токио.

Пропустить домашний старт в олимпийском сезоне – тут либо травма, либо какие-то иные причины. Какие? Это знает только сама Солдатова.

Неделю назад Александра спрашивала у своих подписчиков в «Инстаграме», что интересного в Лондоне и куда сходить в столице Великобритании. Пару дней назад выложила снимок в спортивном костюме. А сейчас за её жизнь ведут борьбу врачи.



Даже если проблемы настолько серьёзны, что не позволяют продолжить карьеру (или как минимум ведут к пропуску Олимпиады), жизнь на этом не заканчивается.



Саша, не нужно об этом забывать.