Юная звезда британского плавания перебежала в Россию. Таня, ты хоть слышала про санкции?

После решения Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от участия в чемпионатах мира и Олимпийских играх многие российские атлеты задумались о смене спортивного гражданства. Даже у не замешанных в допинговых делах спортсменов нет никакой гарантии на участие в Олимпиаде, а процесс индивидуального допуска в любом случае превратится в нервотрёпку и отнимет массу сил.
И вот на этом фоне одна из самых перспективных пловчих Великобритании приняла решение выступать за Россию. 18-летняя Татьяна Белоногофф уже плавает под российским флагом и готовится бросить вызов самой Юлии Ефимовой.
Но выбор спортсменки кажется очень странным.
За Белоногофф охотились университеты
Основания для выступления за сборную России у Татьяны Белоногофф есть. Девушка родилась в Великобритании и первых успехов в плавании добилась в клубе города Гилфорд, однако её мать – русская, и у Тани даже имеется российский паспорт. Кроме того, она отлично знает русский язык.
Белоногофф специализируется на брассе, а свою главную на данный момент победу одержала на юниорском чемпионате Европы в Хельсинки в 2018 году, где первенствовала на дистанции 50 метров. После того турнира о ней заговорили как об одной из восходящих звёзд женского британского брасса, и Татьяна подтвердила этот статус уже на взрослом уровне. В апреле 2019 года она завоевала серебро и бронзу на чемпионате Великобритании в Глазго, а до этого победила на стометровке на соревнованиях в Антверпене.
Благодаря высоким результатам Белоногофф получила сразу несколько предложений от престижных учебных заведений. В частности, видеть Татьяну в своей плавательной команде хотели университеты Эдинбурга и Ловборо. Ей предлагали сниженный проходной балл и хорошую стипендию – абсолютно нормальная практика для британского спорта. Казалось, у талантливой девушки есть все условия для успешной реализации в спорте и прославления Туманного Альбиона, но Татьяна отказалась идти проторенным путём.
Переезд в Россию и прицел на Париж
Летом 2019 года Белоногофф переехала в Санкт-Петербург и начала тренироваться под руководством Ирины Вятчаниной, которая в своё время успешно работала с Юлией Ефимовой. В ноябре Татьяна завоевала две бронзовые медали на чемпионате России на короткой воде, а уже после Нового года одержала несколько побед на региональных соревнованиях. Однако по-настоящему она привлекла к себе внимание только недавно. Дело в том, что на соревнованиях в Ницце в протоколе рядом с её фамилией располагался российский флаг.
Предположения о смене спортивного гражданства подтвердили и президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, и сама пловчиха. Пока процесс оформления документов не завершён, поэтому участие Белоногофф в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры в Токио под вопросом. Более реальными кажутся перспективы Татьяны в контексте Игр-2024, тем более возраст позволяет ей выступить ещё не на одной Олимпиаде.
Странное решение в пользу России
Женской сборной России ещё одна перспективная брассистка, конечно, не помешает. Учитывая прошлую допинговую дисквалификацию Ефимовой, не стоит исключать её недопуск на главные старты, а остальным ведущим пловчихам в этой дисциплине Татьяна способна навязывать борьбу уже сейчас.
Но остаётся непонятным, зачем это всё нужно самой Белоногофф. В родной Великобритании перед ней расстилались широкие, а главное, ясные перспективы. Конкуренция в брассе там ниже, а о коллективной ответственности за чьи-то грехи и подумать невозможно. Тем не менее Татьяна отказалась от стипендии престижных университетов и в 18 лет переехала на родину матери. Что стоит за этим странным решением, остаётся догадываться, но, по словам Белоногофф, выбор дался ей очень непросто.
«Решение заняло у меня довольно много времени. Я думала об этом месяцами и просто не могла решиться. Многое нужно было принять во внимание. Решение приняла в мае прошлого года», — цитирует спортсменку Swim Swam.
Остаётся только пожелать рисковой спортсменке, чтобы она не пожалела о своём выборе.
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