14-летнюю чемпионку России затравили. А она всего лишь победила великую Ефимову

Потому что Ефимову побеждать нельзя. Разве что под допингом. Теперь девчонку доводят, а тренеры вместо неё взяли на ЧМ… Юлию Ефимову.

Поражение одной из лучших брассисток мира Юлии Ефимовой на чемпионате России на дистанции 200 м привело сразу к нескольким скандалам. Тем, что её тренерским решение включили в состав именно на этой дистанции, поправ спортивный принцип, в нашей стране никого не удивишь. Статус действующей чемпионки мира давит на всех. Но этим дело не закончилось.

Не царское дело

Ефимова уже более десяти лет безраздельно правит в женском российским брассе. Да она и в мире правит – пять титулов на чемпионатах мира говорят сами за себя. Она владеет рекордами страны на всех дистанциях брассом. И на каждом крупнейшем старте доказывает, что ей не надоело побеждать.

Но вот на нынешний чемпионат страны Юлия приехала неготовой. Она этого не скрывала, рассчитывая победить всех и так. Не царское дело готовиться всего лишь к отборочному старту. А плавание – один из тех видов спорта, в которых участие в национальном чемпионате обязательно. Именно на внутреннем старте происходит отбор на главный турнир года, которым в 2019-м является июльский чемпионат мира в корейском Кванджу.

Ефимова сможет выступить на чемпионате мира по плаванию на 200 м брассом

В своём нынешнем состоянии Ефимову на дистанции 200 м не хватило. Она лидировала с огромным преимуществом, а потом просто остановилась. Из-за спины чемпионки мира к своим путёвкам в Кванджу ринулись две спортсменки, а победила 14-летняя Евгения Чикунова. Причём победила с результатом, который позволил бы ей войти в топ-6 на Играх в Рио-де-Жанейро и ЧМ-2017 в Будапеште.

Болельщики не поверили Чикуновой

Ученица питерского наставника Юрия Маслова должна была дебютировать на взрослом чемпионате мира. Но Чикуновой просто сказали – девочка, уступи своё место Ефимовой. Не Марии Темниковой, которая заняла на чемпионате страны второе место, а чемпионке с конкурентоспособными секундами.

Главный тренер сборной России Сергей Чепик сказал об этом буквально через полчаса после красивой победы Чикуновой. Видимо, в 14 лет дебютировать на чемпионате мира, даже если это разрешено правилами и выполнены все нормативы, рановато. При этом Ефимова на чемпионатах Европы дебютировала в 15 лет, а на Олимпиаду в Пекине поехала в 16.

14-летняя пловчиха, опередившая Ефимову на ЧР, подверглась травле в интернете

Болельщики же вообще не поверили в то, что Ефимова в любом состоянии могла кому-то проиграть в России. Настолько здорово выступала в последнее десятилетие Юля. А потому они решили, что без запрещённых препаратов здесь не обошлось. Мол, ты, девочка, не рвись никуда. Всё равно на допинге, так что правильно тренеры делают, что не пускают тебя на чемпионат мира.

«Она наша — российская. Ни в какую Америку не собирается!»

Юрий Маслов в лёгком шоке. Говорит, что даже запретил своей спортсменке выходить в Интернет, чтобы психику сберечь. Потому что там даже подробный список того, что Евгения употребляла, в комментариях выкладывают. Таблетки, анаболики. И клянётся, что Женя — звёздочка, что она российская, питерская. Ни в какую Америку уезжать не собирается.

Интересно, это он на кого намекает?

Вот так победа на чемпионате России над Юлией Ефимовой обернулась для юной Жени Чикуновой сплошными проблемами. Но виновата вовсе не она, а Ефимова. Не было бы ни одного вопроса, если бы лучшая пловчиха страны проявила большее уважение к национальному чемпионату и своим соперницам. И, если кто забыл из болельщиков, это не Чикунова, а Ефимова была дисквалифицирована на полтора года за стероиды в допинг-пробе.

Но на самом деле, Ефимовой за её фотки в инстаграме простить можно всё. И даже на чемпионат мира без отбора взять. Когда Чикунова дорастёт до того же самого, никто и слова не скажет.