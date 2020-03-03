Унижение или сила? Российская лёгкая атлетика покаялась за историю с подделкой документов

У легкоатлетов появилась надежда?

Пожалуй, во всём мировом спорте не сыщешь более несчастных людей, чем российские легкоатлеты. Уже почти пять лет флаг России под запретом на всех международных соревнованиях. Наши звёзды вынуждены преодолевать бюрократические препоны для того, чтобы просто выходить на старт в нейтральном статусе, популярность лёгкой атлетики падает, по всей стране идёт отток детей из секций. Спортсмены находятся на грани отчаяния, и их легко понять, ведь с момента отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики руководству так и не удалось исправить ситуацию.

Казалось, наша лёгкая атлетика опустилась на самое дно, но после вопиющего скандала вокруг поддельной медицинской справки прыгуна в высоту Лысенко снизу постучали. Лишь когда над ВФЛА нависла угроза полноценного исключения из World Athletics, министерство спорта решилось на полную перезагрузку федерации. На расстрельную, по сути, должность президента ВФЛА пришёл миллиардер Евгений Юрченко. Наученные горьким опытом спортсмены и болельщики к приходу антикризисного менеджера (а в данном случае – почти чудотворца) отнеслись настороженно.



Но первые шаги Юрченко на новом посту вселяют робкую надежду.



Глава российской лёгкой атлетики повинился, покаялся и попросил прощения. Как это понимать?

Покайтесь или убирайтесь! Российский спорт опять поставили перед трудным выбором Неужели раскаяние нас спасёт?

Спаситель поневоле

Беспрецедентная для мирового спорта история с российской лёгкой атлетикой тянется с ноября 2015 года. Именно тогда Международная ассоциация легкоатлетических федераций за систематические нарушения, связанные с нарушением антидопинговых правил, приняла в отношении ВФЛА временно отстранение, которое длится по сей день. Наши спортсмены привыкли к нейтральному статусу. Руководство ВФЛА регулярно сообщало, что предпринимает все усилия для восстановления членства в международной федерации, но ключевые требования «дорожной карты» так и не были выполнены. Разумеется, спортсменов ситуация не устраивала, но и изменить её они были не в силах, а потому продолжали выходить на старт без обозначения национальной принадлежности.



Впрочем, одному легкоатлету всё-таки удалось разбудить сонное болото российской лёгкой атлетики, пусть не по своей воле и с катастрофическими для себя последствиями. Речь о многообещающем молодом прыгуне в высоту Даниле Лысенко. В августе 2018 года его дисквалифицировали на два года за пропуск трёх допинг-тестов за последние 12 месяцев. Спортсмен вместе с ВФЛА решил оспорить наказание и предоставил в IAAF документы, объясняющие один из пропусков. Они оказались поддельными.



И тут перед российской лёгкой атлетикой замаячили такие трудности, что временное отстранение могло показаться детской шалостью. World Athletics приостановил процесс восстановления ВФЛА и пригрозил полноценным исключение нашей федерации из мировой лёгкой атлетики. Альтернатива – признание факта фальсификации и извинения. Но президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин продолжал убеждать, что руководство федерации и знать не знало о подделке. Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) посчитал иначе и временно отстранил Шляхтина, а вскоре он подал в отставку.

Бей своих. В России закрыли лёгкую атлетику, чтобы спасти Министерство спорта РФ ввело жёсткие санкции против Всероссийской федерации лёгкой атлетики. И правильно сделало.

ВФЛА признала обвинения по делу Лысенко

Временное руководство ВФЛА продолжило гнуть линию бывшего президента и вынудило нового министра спорта Олега Матыцина пойти на самые жёсткие меры. Всероссийская федерация лёгкой атлетики была лишена государственной аккредитации, то есть по факту утратила какие-либо полномочия. Возможно, последний шанс на спасение российская лёгкая атлетика получила с приходом нового президента.



Евгений Юрченко уже через три дня после избрания предпринял реальные шаги, чтобы ведущие российские легкоатлеты имели возможность выступать хотя бы в нейтральном статусе, — повинился и покаялся.



«От имени президента ВФЛА я полностью признал обвинения AIU в адрес Всероссийской федерации лёгкой атлетики, связанные с действиями предыдущего руководства в деле Лысенко. Также от себя лично и от имени ВФЛА я принёс извинения World Athletics и всей мировой легкоатлетической семье в связи с теми негативными последствиями, которые были нанесены чистоте и целостности лёгкой атлетики в связи с делом Лысенко», — сказал Юрченко.

Унижение или сила?

Подобный подход среди российских чиновников популярностью не пользуется, но, видимо, новый глава ВФЛА осознал, что и дальше идти в отказ просто бессмысленно. Да и покаяние, если есть за что каяться, может сойти за проявление силы, а не акт публичного унижения перед всем миром. Надо ведь понимать, что речь не о допинге, а о причастности федерации к фальсификации документов в деле Лысенко.



Как и следовало ожидать, поступок Юрченко вызвал много критики у тех, кто считает мотивы отстранения ВФЛА политическими, а признание вины – унизительным и бесполезным. Даже если и так, спортивные чиновники уже принесли российским легкоатлетам столько боли, что просто не имеют морального права лишать их любой возможности соревноваться. Даже если для этого придётся вымаливать прощения за прошлые грехи.

Насколько покаяние поможет исправить ситуацию, станет известно уже в ближайшие недели. В любом случае одних извинений будет мало. Своими первыми шагами на посту главы российской лёгкой атлетики Евгений Юрченко старается создать позитивный фон для совместной работы с World Athletics. Не исключено, что со временем запал чиновника пропадёт, и мы услышим знакомую песню о политических мотивах и всеобщей несправедливости.



Но пока в российской лёгкой атлетике впервые забрезжила надежда. А это уже немало.