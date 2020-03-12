«Титулы незначительны». В Норвегии оправдались за отказ от борьбы с Большуновым

Норвежцы уверяют, что пропуск финала Кубка мира по лыжным гонкам не связан с Большуновым. Ну и кто в это поверит?

Сборная Норвегии по лыжным гонкам в полном составе пропускает заключительные этапы Кубка мира из-за угрозы коронавируса. Такая осторожность скандинавов гарантировала Александру Большунову первую в истории России победу в общем зачёте Кубка мира. Однако далеко не всем российским болельщикам и специалистам решение норвежцев пришлось по душе. В нём увидели желание смазать русскому чемпиону впечатления от великого триумфа.

Безнадёжно отставший от Большунова в борьбе за «Большой хрустальный глобус» Йоханнес Клебо восторгается мудростью руководителей норвежской федерации и уверяет, что в данном контексте титулы незначительны.

Интересно, смог бы он сказать то же самое, имей реальные шансы в сражении с Большуновым?

Лыжник Большунов одержал великую победу. Но норвежцы умудрились и её испортить Россиянин будто бы не обыграл соперников из Норвегии до конца.

Норвежская капитуляция

Феноменальные результаты Александра Большунова в этом сезоне наконец-то привлекли к лыжным гонкам должное внимание болельщиков. Даже несмотря на сложности с поиском трансляций, миллионы любителей спорта внимательно следили за соперничеством Большунова с Клебо и поддерживали нашего парня. После блестящей и, откровенно говоря, неожиданной победы на «Тур де Ски» Александр практически в каждом старте демонстрировал потрясающую готовность и семимильными шагами приближался к историческому триумфу для российских лыжных гонок. В теории Саша мог обеспечить себе «Большой хрустальный глобус» ещё на этапе в Хольменколлене, но Клебо достойно для себя провёл марафон и даже несмотря на победу Большунова сохранил математические шансы на итоговый успех.

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Но и так было ясно, что россиянин в оставшихся гонках не упустит колоссального преимущества в 495 баллов. Главная интрига североамериканских этапов сводилась к тому, после какой гонки его победа в Кубке мира станет свершившемся фактом. Однако норвежцы тоже прекрасно понимали, что концовка сезона для их гонщиков превращается в формальность, а потому отказались ехать в Канаду и США из-за угрозы заражения коронавирусом.

«Не так мы хотели завоевать Кубок мира»

Причина, безусловно, уважительная и актуальная, но решение норвежской федерации всё же вызывает вопросы. Норвежцы объявили о досрочном завершении сезона в тот момент, когда ни Международная федерация лыжного спорта, ни местные организаторы не считали, что участие в соревнованиях может быть опасным для спортсменов. А главное – результаты заключительных этапов уже не могли изменить двух основных итогов сезона: Тереза Йохауг завоюет «Большой хрустальный глобус» в женском зачёте, а Йоханнес Клебо после двух лет доминирования уступит место на вершине своему главному сопернику.

В России поступок сборной Норвегии в основном был встречен неодобрительно. Возмутились досрочным прекращением борьбы не только болельщики и журналисты, но и сотрудники нашей сборной. Тренер Юрий Бородавко назвал отказ норвежских лыжников выступать в Северной Америке проявлением неуважения к соперникам. «Не так мы хотели завоевать Кубок мира!», — отметил специалист.

А президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сочла коронавирус «хорошей причиной» для не привыкшей проигрывать сборной Норвегии.

«Не можем позволить русскому побеждать нас». В Норвегии обеспокоены триумфом Большунова В то же время норвежцы уверены, что уникальный русский спортсмен спасёт лыжные гонки.

«Решение не имеет ничего общего с Большуновым»

Норвежские СМИ были удивлены реакцией российских тренеров и журналистов.

«В России всё кипело после того, как Норвегия снялась с финала Кубка мира», — пишет Dagbladet.

Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг категорически отверг подозрения в неспортивном поведении.

«Это просто неразумно. У нас тоже есть абсолютный победитель Кубка мира – Тереза Йохауг. Наше решение не имеет ничего общего с Большуновым. Он фантастический лыжник, к которому мы относимся с большим уважением», — говорит Бьервиг.

Поддерживает позицию своей федерации и Йоханнес Клебо: «Мы все должны внести вклад в ограничение инфекции, и это важнее, чем поехать на заключительные гонки Кубка мира в Канаде и США. Грустно не иметь возможности участвовать в соревнованиях в США – я надеялся выиграть спринт-тур, но есть куда более важные вещи. Спорт и титулы в этом контексте незначительны. Думаю, что федерация приняла смелое и мудрое решение».

Вот только все эти слова сейчас выглядят как оправдание за отказ от борьбы, в которой шанс на успех был минимальным.

А если бы Клебо мог достать Большунова?

В самом решении сборной Норвегии логика, определённо, есть. Это подтверждает и последовавшая отмена гонок в США, и отказ сборной Швеции стартовать в Канаде. Вполне возможно, что и все оставшиеся гонки в рамках Кубка мира так и не состоятся. Коронавирус действительно парализовал нормальную жизнедеятельность по всему миру. С Клебо не поспоришь: есть куда более важные вещи.

Главный вопрос в том, приняла бы подобное решение сборная Норвегии, если бы для Йохауг или Клебо всё решалось в последних гонках? Смог бы тогда Йоханнес сказать, что «спорт и титулы в этом контексте незначительны?». Верится с трудом.

Не исключено, что Клебо наплевал бы на все коронавирусы и зубами бы грыз североамериканские трассы в надежды вырвать «Большой хрустальный глобус» из сильных и цепких рук Большунова. А так ему остаётся только прятаться за коронавирусом. Впрочем, сослагательное наклонение спорт не жалует, а доподлинно известно только одно.

Выдающуюся победу у Большунова уже точно никто не отнимет. И не сделает менее ценной.