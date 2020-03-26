«Эта атмосфера… Даже охранники в масках». Шахматный турнир в России покорился пандемии

Турнир претендентов остановлен на полпути. А ведь российский гроссмейстер Ян Непомнящий делил с соперником из Франции первое место!

Главное спортивное событие, ещё продолжавшееся в мире, несмотря на пандемию коронавируса, прервано в самом разгаре. Шахматный турнир претендентов в Екатеринбурге остановлен после первого круга. Теперь россиянин Ян Непомнящий, занимавший в таблице первое-второе место, может лишиться шансов сыграть в чемпионском матче с Магнусом Карлсеном.

Продолжать нельзя

Руководство ФИДЕ решило провести турнир претендентов в столице Урала с максимальными мерами предосторожности. Пандемия коронавируса в мире уже бушевала вовсю, но организаторы убедили участников, что те будут в полной безопасности.

Лишь азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов отказался от участия, и его в последний момент заменил француз Максим Вашье-Лаграв.

Участники успели сыграть семь туров и по итогам половины турнирной дистанции первое место по очкам делили как раз Вашье-Лаграв и российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Но утром 26 марта ФИДЕ опубликовала пресс-релиз о том, что турнир прерван. Причиной стало решение правительства России о приостановке воздушного сообщения со всеми странами. Без гарантий безопасного возвращения домой всех участников турнир претендентов нельзя было продолжать.

Когда сражение будет возобновлено, пока не может сказать никто.

Жалобы, опоздания, рукопожатия

Часть участников точно рады – они не скрывали своего нежелания играть в Екатеринбурге. И дело не в конкретном городе, а в самом решении ФИДЕ провести турнир, несмотря на все рекомендации и запреты.

При этом никто из них не действовал столь же решительно, как Раджабов или, например, Владимир Крамник – экс-чемпион отказался даже комментировать партии, будучи уверенным, что проводить соревнования нельзя. Наверняка турнир не мог бы начаться, если бы и другие гроссмейстеры заявили о своём отказе. Но ведь они все добрались до Урала. И уже потом начались публичные заявления о том, что играть в шахматы в самый разгар эпидемии – неправильно.

«Я в ужасном состоянии». Шахматист Грищук призвал остановить турнир претендентов

Самый опытный участник россиянин Александр Грищук был и самым резким в словах.

«Я нахожусь в ужасном состоянии, мне совсем не хочется играть. Эта атмосфера… Весь персонал в масках, даже охранники. Для меня очень тяжело за этим наблюдать, не хочу здесь находиться, играть партии», — заявил он.

Его поддержали Аниш Гири из Нидерландов и китаец Ван Хао.

Грищук, кстати, и в действиях отличился. Он опоздал на партию второго круга, а с соперниками здоровался оригинальным образом.

При этом чемпион мира Магнус Карлсен, внимательно наблюдавший за всем происходящим, заявил, что он бы не жаловался на обстановку, а сосредоточился на шахматах и постарался показать максимальный результат.

Кто станет соперником чемпиона?

Карлсен ждёт своего соперника по чемпионскому матчу. И спустя шесть туров казалось, что он почти определён.

Россиянин Ян Непомнящий, который в юности был в шаге от того, чтобы стать профессиональным киберспортсменом, уверенно лидировал. Три победы, три ничьи, высокий уровень игры, отсутствие зевков и ошибок, как у того же Дин Лижэня, считавшегося фаворитом, умение выжать из ситуации максимум, чего не удавалось Фабиано Каруане.

Но в седьмом туре, которым завершался первый круг, Непомнящий начудил во французской защите против француза Вашье-Лаграва и потерпел поражение. Сказалась ли общая обстановка или то, что Ян приболел и начал кашлять – уже не так и важно. Инициативу, которой он уверенно владел, россиянин упустил.

Как упустил и единоличное лидерство. Теперь Вашье-Лаграв, попавший в число претендентов в последний момент, имеет такое же количество очков в турнирной таблице и находится впереди россиянина по победе в личной встрече.

Как будут играть участники, когда турнир возобновится, предположить сложно. Одно дело, когда ты находишься в жёстком графике и не имеешь возможности на глубокий анализ, и совсем другое, когда ты имеешь возможность досконально разобрать всё, что случилось. Сейчас в отличной форме был Непомнящий, но сохранит ли Ян тот же уровень?

Взломанный автобус. Почему Карякин не устоял перед чемпионом Сергей Карякин был близок к завоеванию шахматной короны, но уступил Магнусу Карлсену. И вместе с норвежцем победили атакующие шахматы.

Вполне возможно, что коронавирус лишил российского гроссмейстера шанса побороться за звание чемпиона мира. Один цикл назад за это звание с Карлсеном боролся Сергей Карякин. И тогда интерес к шахматам в России вырос просто колоссально.

Новый всплеск может случиться, если турнир претендентов снова выиграет российский гроссмейстер. Вот только прямо сейчас даже шахматистам уже не до спорта.