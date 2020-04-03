История громкого скандала в сборной России по лыжам. За допинг пришлось извиняться Вяльбе

Чемпионат мира 1997 года по лыжным видам едва не обернулся кошмаром для сборной России.

27 февраля допинг-проба шестикратной олимпийской чемпионки Любови Егоровой дала положительный результат на бромантан. Егорова отказалась от вскрытия пробы В и срочно покинула Тронхейм. А команда не знала, как выходить на эстафеты, которые должны были состояться на следующий день. Всю сборную тогда смогла спасти Елена Вяльбе.

Елена Вяльбе перед стартом гонки Фото: РИА Новости

Безмолвное бегство

Егорова приехала в Тронхейм в ранге одной из тех спортсменок, которые готовы были помешать находившейся в фантастической форме Елене Вяльбе собрать всё золото. И помешала ведь, выиграв классическую «пятёрку». Вяльбе же отыгралась в гонке преследования, на 4 (четыре!) сантиметра опередив итальянку Стефанию Бельмондо.

Как бы то ни было, женская сборная России под руководством Александра Грушина выиграла все состоявшиеся гонки. А 27 февраля ближе к вечеру организаторы распространили пресс-релиз, в котором было заявление о положительной пробе на бромантан Любови Егоровой – к тому моменту уже получившей звание Героя России.

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В том же пресс-релизе приводились слова лыжницы о том, что она ничего не знала о включении этого препарата в список запрещённых (это случилось осенью 1996 года), принимала его осознанно, причём делала это втайне от тренерского штаба и доктора.

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Но всё это выглядело странно. Почему принимала втайне, раз ничего не знала о запрете? Возможно, сказано это было для того, чтобы отвести подозрения от остальных. Ведь этот случай бросал тень на всю команду. Вечером того же дня Егорова срочно покинула Тронхейм.

Любовь Егорова Фото: РИА Новости

«Я бы не пошла, но Лена – лидер»

Елена Вяльбе, узнавшая о случившемся уже поздно вечером, потом много раз рассказывала, что её возмутил факт нарушения правил со стороны Егоровой. Но ещё больше то обстоятельство, что шестикратная олимпийская чемпионка просто сбежала из Норвегии, не удосужившись поговорить с командой и попросить прощения.

Как в такой ситуации бежать эстафету? Как смотреть на соперников, хотя сам ни в чём не виновен?

Вяльбе решила действовать так, как считала нужным. Попросила организаторов дать ей микрофон и минуту времени для того, чтобы сделать заявление. Мог ли это сделать кто-то другой? Одна из её коллег по той команде на условиях анонимности рассказывала: «Есть лидеры по характеру, а есть остальные – кто-то может за лидером пойти, кто-то останется в стороне. Я бы так не сделала по многим причинам, но Лена – лидер. Думаю, она была права».

Борис Ельцин и Елена Вяльбе Фото: РИА Новости

Овации вместо свиста

Вяльбе пошла одна, за несколько минут до старта эстафеты оставшись перед огромной толпой на трибунах в Тронхейме. Среди болельщиков был и король Норвегии Харальд V. А обещанного переводчика не было ни со стороны организаторов, ни со стороны нашей команды.

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«Уважаемые болельщики и король! От имени нашей команды, от своего имени я всем хочу принести извинения за ту ситуацию, что случилась с Любовью Егоровой. Для всех нас это настоящий шок. Меня уже не так радуют завоёванные золотые медали на фоне этого скандала. Поверьте, сборная России не имеет к этому никакого отношения, не нужно подозревать всех. Она действовала сама», — сказала Вяльбе на немецком, который учила ещё в школе.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ни свиста, ни улюлюканий – но вместо этого оглушительные овации. Зрители приняли извинения.

А потом была уверенная победа в эстафете, в которой Вяльбе бежала последний этап. Харальд V особо приветствовал российскую чемпионку.

Кстати, на российском телевидении момент с речью Вяльбе был в прямом эфире, но комментатор заглушил её пронзительные слова своим рассказом о допинге Егоровой.

А на следующий день Вяльбе стала абсолютной победительницей чемпионата мира, впервые в истории завоевав все золотые медали. Ведь победу на «пятёрке» у Егоровой, конечно, отобрали.

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