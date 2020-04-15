Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Статьи /

Убийства судей и спортсменов во время соревнований по метанию копья – видео

Как метатели копья убивают спортсменов и судей
Андрей Шитихин
Орудие смерти. Как метатели копья убивают спортсменов и судей. Видео
Несмотря на все меры предосторожности, страшные инциденты происходят регулярно.
Другие / Лёгкая атлетика 0

В лёгкой атлетике больше всего смертей регистрируется в марафонах – нагрузки там порой совершенно нечеловеческие, и организм атлета может их не выдержать.

Но знаете ли вы, что в самом массовом виде спорта регулярно случаются и убийства? Страшные инциденты, несмотря на все меры предосторожности, происходят во время соревнований по метанию копья. Впечатлительным людям, пожалуй, не стоит смотреть текст дальше.

В сонную артерию

27 августа 2012 года в Дюссельдорфе проходили традиционные соревнования Wilhelm Unger Games. Опытнейший 74-летний рефери Дитер Штрак обслуживал этот турнир почти десяток лет. И вряд ли мог предположить, отправляясь в тот день на стадион, что всё закончится печально.

Штрак спокойно замерял попытку очередного участника и даже не сомневался, что его коллеги не выпустят в сектор следующего спортсмена. Но судья, дававший разрешение на попытку, поднял белый флаг, и 15-летний участник метнул копьё изо всех сил.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Пожилой рефери даже не понял, что произошло. Копьё попало ему в шею и пробило сонную артерию. Сидевшие напротив сектора зрители подняли крик. Врачи вытащили копьё и провели неотложные реанимационные мероприятия. Пострадавшего быстро доставили в больницу, но он скончался на операционном столе от большой потери крови.

Помощь также понадобилась семерым болельщикам, которые потеряли сознание, и спортсмену, бросившему копьё. После года лечения от психологической травмы парень завершил спортивную карьеру.

В голову

12 мая 2010 года в Таллине также на молодёжных соревнованиях копьеметателей копьё попало в голову 77-летнему судье Эдгару Аавику.

Пожилой рефери нарушил все правила техники безопасности, решив войти в сектор во время броска. Он был уверен, что успеет нагнуться и пропустить копьё над собой. Но гулявший по стадиону ветер изменил направление движения снаряда, который резко полетел вниз и вонзился в голову Аавику.

Судья сам вытащил копьё и во время транспортировки в карету скорой помощи был в сознании. Но уже в больнице впал в кому и спустя почти месяц после инцидента скончался. Организаторы соревнований заявили, что 77-летний арбитр сам виноват в случившемся.

В бок

В пятницу 13 июля 2007 года несчастный случай произошёл во время этапа «Золотой лиги» в Риме.

Финский метатель Теро Питкямяки, на тот момент один из сильнейших в мире, крайне неудачно выполнил свою попытку. Во время броска он поскользнулся, его руку чуть развернуло, и копьё полетело не в сектор, а чуть в сторону.

Копьё вонзилось в бок французскому прыгуну в длину Салиму Сдири, который готовился к своей попытке. Оказавшийся рядом с французом его коллега Эндрю Хоу вытащил копьё, весь перепачкавшись в крови.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Сдири срочно госпитализировали. Ему повезло – легкоатлетический снаряд прошёл в паре сантиметров от лёгкого и печени. Уже на следующий день француз был выписан из больницы.

Питкямяки, до этого выигравший два этапа Золотой лиги и претендовавший на джек-пот, снялся с соревнований. Финн признался, что не мог думать ни о чём, кроме здоровья коллеги.

В плечо

В 1994 году на соревнованиях Bislett Games в Осло ещё один финский метатель Юха Лаукканен сделал отличную попытку, но копьё до земли не долетело.

Судья-измеритель смотрел за полётом снаряда, словно заворожённый, а очнулся только тогда, когда почувствовал резкую боль в левой руке. Арбитр оказался в зоне поражения, но не сделал ни малейшей попытки увернуться.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Судья серьёзно не пострадал, а вот Лаукканен после этого случая оказался надолго выбит из колеи.

В 2007 году в ЮАР пострадал знаменитый чешский десятиборец Роман Шебрле. В январе он находился на тренировочных сборах, и во время занятий на стадионе получил копьё в плечо. По мнению врачей, жизнь легкоатлета спасли 10 см. Чуть правее – и копьё вонзилось бы в сердце.

В ногу и спину

Копья вонзались и в ноги арбитрам или случайно оказывавшимся в зоне поражения спортсменам.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

В 2006-м на чемпионате Бразилии женщина-арбитр метнулась на поле, чтобы подобрать снаряд после предыдущей попытки, и получила копьё в ногу от следующего участника. На то, что спортсмен уже вышел в сектор, судья не посмотрела.

За год до этого несогласованность в смене тренировок привела к тому, что защитник шведского клуба «Кальмар» получил копьё в спину. Футболисты не дождались, когда тренировавшиеся до них легкоатлеты покинут поле, а в итоге произошёл несчастный случай. Копьё воткнулось на 6 см, но рана оказалась не такой опасной, как предполагалось вначале.

Школьница донесла фаворита до финиша марафона. Вдохновляющее видео
Девочка-подросток совершила настоящий спортивный подвиг.
Российский прыгун вышел на старт пьяным. Это помогло ему стать чемпионом
Всю жизнь Ивана Ухова преобразил один нелепый прыжок. А когда-то весь мир смеялся над пьяным в стельку атлетом из России!

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Cameron Spencer/Getty Images

Сообщить об ошибке
Теги
Видео •••
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020