Орудие смерти. Как метатели копья убивают спортсменов и судей. Видео

В лёгкой атлетике больше всего смертей регистрируется в марафонах – нагрузки там порой совершенно нечеловеческие, и организм атлета может их не выдержать.
Но знаете ли вы, что в самом массовом виде спорта регулярно случаются и убийства? Страшные инциденты, несмотря на все меры предосторожности, происходят во время соревнований по метанию копья. Впечатлительным людям, пожалуй, не стоит смотреть текст дальше.
В сонную артерию
27 августа 2012 года в Дюссельдорфе проходили традиционные соревнования Wilhelm Unger Games. Опытнейший 74-летний рефери Дитер Штрак обслуживал этот турнир почти десяток лет. И вряд ли мог предположить, отправляясь в тот день на стадион, что всё закончится печально.
Штрак спокойно замерял попытку очередного участника и даже не сомневался, что его коллеги не выпустят в сектор следующего спортсмена. Но судья, дававший разрешение на попытку, поднял белый флаг, и 15-летний участник метнул копьё изо всех сил.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате»
Пожилой рефери даже не понял, что произошло. Копьё попало ему в шею и пробило сонную артерию. Сидевшие напротив сектора зрители подняли крик. Врачи вытащили копьё и провели неотложные реанимационные мероприятия. Пострадавшего быстро доставили в больницу, но он скончался на операционном столе от большой потери крови.
Помощь также понадобилась семерым болельщикам, которые потеряли сознание, и спортсмену, бросившему копьё. После года лечения от психологической травмы парень завершил спортивную карьеру.
В голову
12 мая 2010 года в Таллине также на молодёжных соревнованиях копьеметателей копьё попало в голову 77-летнему судье Эдгару Аавику.
Пожилой рефери нарушил все правила техники безопасности, решив войти в сектор во время броска. Он был уверен, что успеет нагнуться и пропустить копьё над собой. Но гулявший по стадиону ветер изменил направление движения снаряда, который резко полетел вниз и вонзился в голову Аавику.
Судья сам вытащил копьё и во время транспортировки в карету скорой помощи был в сознании. Но уже в больнице впал в кому и спустя почти месяц после инцидента скончался. Организаторы соревнований заявили, что 77-летний арбитр сам виноват в случившемся.
В бок
В пятницу 13 июля 2007 года несчастный случай произошёл во время этапа «Золотой лиги» в Риме.
Финский метатель Теро Питкямяки, на тот момент один из сильнейших в мире, крайне неудачно выполнил свою попытку. Во время броска он поскользнулся, его руку чуть развернуло, и копьё полетело не в сектор, а чуть в сторону.
Копьё вонзилось в бок французскому прыгуну в длину Салиму Сдири, который готовился к своей попытке. Оказавшийся рядом с французом его коллега Эндрю Хоу вытащил копьё, весь перепачкавшись в крови.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате»
Сдири срочно госпитализировали. Ему повезло – легкоатлетический снаряд прошёл в паре сантиметров от лёгкого и печени. Уже на следующий день француз был выписан из больницы.
Питкямяки, до этого выигравший два этапа Золотой лиги и претендовавший на джек-пот, снялся с соревнований. Финн признался, что не мог думать ни о чём, кроме здоровья коллеги.
В плечо
В 1994 году на соревнованиях Bislett Games в Осло ещё один финский метатель Юха Лаукканен сделал отличную попытку, но копьё до земли не долетело.
Судья-измеритель смотрел за полётом снаряда, словно заворожённый, а очнулся только тогда, когда почувствовал резкую боль в левой руке. Арбитр оказался в зоне поражения, но не сделал ни малейшей попытки увернуться.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате»
Судья серьёзно не пострадал, а вот Лаукканен после этого случая оказался надолго выбит из колеи.
В 2007 году в ЮАР пострадал знаменитый чешский десятиборец Роман Шебрле. В январе он находился на тренировочных сборах, и во время занятий на стадионе получил копьё в плечо. По мнению врачей, жизнь легкоатлета спасли 10 см. Чуть правее – и копьё вонзилось бы в сердце.
В ногу и спину
Копья вонзались и в ноги арбитрам или случайно оказывавшимся в зоне поражения спортсменам.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате»
В 2006-м на чемпионате Бразилии женщина-арбитр метнулась на поле, чтобы подобрать снаряд после предыдущей попытки, и получила копьё в ногу от следующего участника. На то, что спортсмен уже вышел в сектор, судья не посмотрела.
За год до этого несогласованность в смене тренировок привела к тому, что защитник шведского клуба «Кальмар» получил копьё в спину. Футболисты не дождались, когда тренировавшиеся до них легкоатлеты покинут поле, а в итоге произошёл несчастный случай. Копьё воткнулось на 6 см, но рана оказалась не такой опасной, как предполагалось вначале.
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