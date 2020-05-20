«Бросок века». Борец перекинул через себя 200-килограммового соперника с прогибом

Олимпийские игры в Мюнхене 1972 года запомнятся и множеством выдающихся спортивных достижений. Красивые победы советской гимнастки Ольги Корбут, фантастический финал баскетбольного турнира и сенсационная победа сборной СССР над мощной американской командой и, конечно же, легендарный «Бросок века» в соревнованиях по борьбе.

Любители спорта до сих пор гадают, как немец Вильфрид Дитрих смог перебросить через себя американца Криса Тэйлора по прозвищу Монстр Массы. В это невозможно было поверить!

«Какая борьба? Его и пальцем нельзя трогать». История «железного» дедушки-борца из СССР Под натиском Льва Москалёва отступали не только соперники, но и смертельная болезнь. А в 70 лет он даже стал чемпионом мира!

Стареющая легенда

Дитриху на момент Олимпиады было уже 39 лет. За плечами выдающаяся карьера: его имя было внесено в «Книгу рекордов Гиннесса» – он был единственным борцом, завоевавшим пять олимпийских медалей. Вильфрид 28 раз выигрывал чемпионат Германии, а на Играх начал выступать ещё в Мельбурне в 1956 году. И вот спустя 16 лет он хотел красиво закончить свою спортивный путь на глазах у родной публики в Мюнхене. Что может быть лучше?



Дитрих очень хотел проявить себя и готовился невероятно усердно. Он чувствовал, что сил у него ещё достаточно, а вот былая резкость движений и реакция с возрастом уходили. И ничего с этим поделать было нельзя. Но эксперты всё равно причисляли его к претендентам на медали как в вольной, так и в классической борьбе: Дитрих на Играх выступал в обоих видах.

Крис Тэйлор и Вильфрид Дитрих Фото: olympic.org

Первая встреча с американцем

Немец уверенно начал турнир по вольной борьбе, выиграв у нескольких соперников, однако потом проиграл советскому чемпиону Александру Медведю. Ещё одно поражение ставило бы крест на его медальных перспективах. И тут на его пути встал американец Тэйлор – 22-летний парень ростом 195 см и весом 200 кг. Тогда у тяжеловесов не было никаких ограничений!



При своих внушительных габаритах Крис был довольном быстрым борцом и мог спокойно переводить схватку в партер, когда соперники пытались атаковать его ноги. В первой схватке Дитрих так и не сумел ничего поделать с американцем и уступил ему по баллам. Всё. Конец. Пятое место. Явно не так он хотел завершить карьеру перед своими трибунами.

«Я чувствовал себя предателем». Поражение, из-за которого великий Карелин плакал Вместе с борцом после печального финала Олимпиады-2000 горевала вся страна.

Как с ним вообще бороться?

Но оставался ещё один шанс – классическая борьба. Дитриху уже было физически тяжело. Но с другой стороны, он никогда бы себе не простил, если бы не попробовал исправить ситуацию. Не тот характер. И надо же такому случиться – судьба снова дала ему в соперники Криса Тэйлора! Снова этот «монстр массы», с которым непонятно как бороться.

Крис Тэйлор (в центре) Фото: commons.wikimedia.org

Американец был на сто процентов уверен в своём успехе. Специфика классической борьбы такова, что вес в ней имеет ещё большее значение, чем в вольной. Казалось бы, Дитриху надо просто проиграть достойно, заслужив уважение полных трибун, болевших за него.

Это было невероятно!

Начало поединка подтвердило опасения немецких зрителей. Тэйлор действовал активно, выдавливал соперника с ковра. Всё шло к тому, что дело закончится дисквалификацией Дитриха за пассивность. Журналисты, бывшие свидетелями тех событий, писали, что зрители в зале даже начали посмеиваться. Но потом случилось то, что навсегда вошло в историю мирового спорта.



Вильфрид Дитрих, весивший около 118 кг, умудрился оторвать от земли огромного 200-килограммового Криса Тэйлора и бросил его на ковёр через себя! Это был невероятный, блистательный и чрезвычайно рискованный прогиб. Но он сработал! Американец просто не ожидали ничего подобного, упал на спину и потерпел досрочное поражение.

Вильфрид Дитрих против Криса Тэйлора — после «Броска века» Фото: commons.wikimedia.org

«Бросок века»

Проиграв, Тэйлор бросил фразу, которая вмиг разлетелась по газетам всего мира: «Не думал, что в мире есть человек, который сможет оторвать меня от ковра и бросить. Но я ошибался».



Шведский фотокорреспондент Улле Сейболд успел нажать на кнопку своего аппарата в самый нужный момент той схватки и получил заслуженную премию за лучшее фото Олимпиады.

«Бросок века» Фото: olympic.org

А сам бросок был заслуженно назван «Броском века».



Победа в конечном итоге не позволила Дитриху добраться до медали домашних Игр, зато закрепила его звёздный статус. Вильфрид умер в 1992 году от инфаркта, а его имя впоследствии было внесено в Зал славы немецкого спорта. Также в честь выдающегося борца был создан музей и назван спортивный зал в его родном городе Шифферштадт.