«Бог им судья». Бегунью Егорову освистали после скандальной победы на чемпионате мира

Никто не скрывал, что россиянка вышла на старт, сдав положительную допинг-пробу. Но титул у неё так и не отобрали.

Россиянка Ольга Егорова в 2001 году завоевала титул чемпионки мира в беге на 5000 метров, но стадион её освистал, а соперницы открыто возмущались. Почему? Да потому что за несколько дней до старта турнира в её допинг-пробе нашли запрещённый ЭПО.

Однако титул у неё забрать не смогли. Да и не могли этого сделать.



В наши дни представить себе подобную историю с участием атлета из России невозможно.

Мелкая пакость. Российских легкоатлетов будут пускать на турниры только за деньги Это недорого. Скорее, унизительно.

Париж! Париж!

Сезон 2001 года стал для российской бегуньи Ольги Егоровой незабываемым.

Фото: Andy Lyons/Allsport

Весной она выиграла чемпионат мира в помещениях, затем ударно начала «Золотую лигу». Но уже 6 июля сдала положительный допинг-тест, который мог поставить точку в её карьере.



Результаты теста были однозначными – ЭПО. Самый модный в ту пору запрещённый препарат.



В наши дни линия защиты, которую выбрала российская сторона, выглядела бы очень странно: президент ВФЛА Валентин Балахничёв настаивал, что направление на допинг-тест было незаконным, поскольку этап в Париже вообще должен был быть «освобождённым» от проверок.



Но скоро выяснилось, что допинг-комиссары явились к Егоровой не по инициативе IAAF, а со стороны французской федерации лёгкой атлетики. Ольга и её муж и тренер Николай Анисимов утверждали, что французов на неё натравила румынка Габриэла Сабо, сильнейшая в то время в мире бегунья на средние дистанции и, следовательно, одна из конкуренток Егоровой.

Допинг-офицер из России вершит судьбы атлетов. Соотечественникам нет пощады Борец с допингом Елена Городилова умеет добиваться наказания даже без положительных проб. Спортсмены от неё прятались и убегали.

Казалось бы, всё. Уже не отвертеться. Прощай, грядущий чемпионат мира в Эдмонтоне!



Но неожиданно оказалось, что проба «Б» испорчена.

Балахничёв среагировал мгновенно. Он настоял на том, что процедура допинг-контроля была нарушена (и по закону был прав), а также смог убедить чиновников международной федерации допустить россиянку к участию в чемпионате мира, несмотря на положительную пробу. Правда, пришлось пойти и на уступки: в Эдмонтоне Егорову ждало повторное тестирование.



Вот такое Россия могла позволить себе в лёгкой атлетике в начале XXI века!

Свист чемпионке

Габриэла Сабо, узнав о решении IAAF, обещала покинуть чемпионат мира, британская бегунья Пола Рэдклифф пригрозила сидячей забастовкой на дорожке, да и другие спортсменки не выражали радости по поводу решения ИААФ. Но Егорова в Эдмонтон приехала.

Фото: Stu Forster/Allsport

Дистанцию 1500 метров россиянка пропустила, зато решила стартовать на 5000 метров, не дожидаясь объявления результатов повторного тестирования (проба, разумеется, была чистой).



По сути российская спортсменка избежала наказания из-за случайного нарушения процедуры, но с юридической точки зрения оспорить это решение было уже невозможно.

Приговор – пожизненно Допинг часто становится не только средством достижения ярких побед, но и причиной пожизненной дисквалификации чемпионов.

Сабо не стала сниматься, но провела забег крайне слабо. А Рэдклифф подготовила специальный плакат с надписью «EPO cheaters out» (ЭПО-мошенники вон), и показывала его с трибуны. В дело даже вмешалась полиция, однако бумагу с обличающей надписью так и не убрали.



Егорова же красивым ускорением на финише выиграла забег. Но победа, разумеется, получилась скандальной: вместо привычных оваций от зрителей чемпионка получила настоящую обструкцию: трибуны свистели, гудели и гневно кричали. Россиянка даже не решилась пробежать круг почёта с национальным флагом, а сразу скрылась под трибунами. А на пресс-конференции потом сказала о болельщиках, что «это их право и бог им всем судья».

Всё-таки обманщица?

После победы на чемпионате мира в том же сезоне Егорова выиграла все оставшиеся этапы «Золотой лиги» и получила свою часть джек-пота, потом победила на Играх Доброй воли, а в итоге была признана «спортсменкой года» спортивными журналистами.

Фото: paularadcliffe.com

Таких выдающихся результатов, как в сезоне-2001, Ольга больше никогда не показывала. Хотя в 2005-м в Хельсинки она стала вице-чемпионкой мира на дистанции 1500 м. На Олимпиадах в Сиднее и Афинах её преследовали неудачи, а в Пекин она уже не попала.

Расплата за допинг Организаторы известных марафонов требуют 1,7 миллиона долларов с российской бегуньи Лилии Шобуховой, пойманной на допинге.

И всё-таки. Была ли Ольга обманщицей?



В 2008-м она оказалась замешана в крупном допинг-скандале, когда семеро российских легкоатлеток были уличены в подмене допинг-проб. Егорова сразу после обнародования этой информации объявила о завершении карьеры, не дожидаясь дисквалификации.



Ну и ещё один штрих. Спустя четыре года после того скандала Егорова и её муж Анисимов признались, что покупали запрещённые препараты через тренерский штаб сборной России в определённый период карьеры. Какой – спортсменка уточнять не стала.