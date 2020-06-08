«Бог им судья». Бегунью Егорову освистали после скандальной победы на чемпионате мира

Россиянка Ольга Егорова в 2001 году завоевала титул чемпионки мира в беге на 5000 метров, но стадион её освистал, а соперницы открыто возмущались. Почему? Да потому что за несколько дней до старта турнира в её допинг-пробе нашли запрещённый ЭПО.
Однако титул у неё забрать не смогли. Да и не могли этого сделать.
В наши дни представить себе подобную историю с участием атлета из России невозможно.
Париж! Париж!
Сезон 2001 года стал для российской бегуньи Ольги Егоровой незабываемым.
Фото: Andy Lyons/Allsport
Весной она выиграла чемпионат мира в помещениях, затем ударно начала «Золотую лигу». Но уже 6 июля сдала положительный допинг-тест, который мог поставить точку в её карьере.
Результаты теста были однозначными – ЭПО. Самый модный в ту пору запрещённый препарат.
В наши дни линия защиты, которую выбрала российская сторона, выглядела бы очень странно: президент ВФЛА Валентин Балахничёв настаивал, что направление на допинг-тест было незаконным, поскольку этап в Париже вообще должен был быть «освобождённым» от проверок.
Но скоро выяснилось, что допинг-комиссары явились к Егоровой не по инициативе IAAF, а со стороны французской федерации лёгкой атлетики. Ольга и её муж и тренер Николай Анисимов утверждали, что французов на неё натравила румынка Габриэла Сабо, сильнейшая в то время в мире бегунья на средние дистанции и, следовательно, одна из конкуренток Егоровой.
Казалось бы, всё. Уже не отвертеться. Прощай, грядущий чемпионат мира в Эдмонтоне!
Но неожиданно оказалось, что проба «Б» испорчена.
Балахничёв среагировал мгновенно. Он настоял на том, что процедура допинг-контроля была нарушена (и по закону был прав), а также смог убедить чиновников международной федерации допустить россиянку к участию в чемпионате мира, несмотря на положительную пробу. Правда, пришлось пойти и на уступки: в Эдмонтоне Егорову ждало повторное тестирование.
Вот такое Россия могла позволить себе в лёгкой атлетике в начале XXI века!
Свист чемпионке
Габриэла Сабо, узнав о решении IAAF, обещала покинуть чемпионат мира, британская бегунья Пола Рэдклифф пригрозила сидячей забастовкой на дорожке, да и другие спортсменки не выражали радости по поводу решения ИААФ. Но Егорова в Эдмонтон приехала.
Фото: Stu Forster/Allsport
Дистанцию 1500 метров россиянка пропустила, зато решила стартовать на 5000 метров, не дожидаясь объявления результатов повторного тестирования (проба, разумеется, была чистой).
По сути российская спортсменка избежала наказания из-за случайного нарушения процедуры, но с юридической точки зрения оспорить это решение было уже невозможно.
Сабо не стала сниматься, но провела забег крайне слабо. А Рэдклифф подготовила специальный плакат с надписью «EPO cheaters out» (ЭПО-мошенники вон), и показывала его с трибуны. В дело даже вмешалась полиция, однако бумагу с обличающей надписью так и не убрали.
Егорова же красивым ускорением на финише выиграла забег. Но победа, разумеется, получилась скандальной: вместо привычных оваций от зрителей чемпионка получила настоящую обструкцию: трибуны свистели, гудели и гневно кричали. Россиянка даже не решилась пробежать круг почёта с национальным флагом, а сразу скрылась под трибунами. А на пресс-конференции потом сказала о болельщиках, что «это их право и бог им всем судья».
Всё-таки обманщица?
После победы на чемпионате мира в том же сезоне Егорова выиграла все оставшиеся этапы «Золотой лиги» и получила свою часть джек-пота, потом победила на Играх Доброй воли, а в итоге была признана «спортсменкой года» спортивными журналистами.
Фото: paularadcliffe.com
Таких выдающихся результатов, как в сезоне-2001, Ольга больше никогда не показывала. Хотя в 2005-м в Хельсинки она стала вице-чемпионкой мира на дистанции 1500 м. На Олимпиадах в Сиднее и Афинах её преследовали неудачи, а в Пекин она уже не попала.
И всё-таки. Была ли Ольга обманщицей?
В 2008-м она оказалась замешана в крупном допинг-скандале, когда семеро российских легкоатлеток были уличены в подмене допинг-проб. Егорова сразу после обнародования этой информации объявила о завершении карьеры, не дожидаясь дисквалификации.
Ну и ещё один штрих. Спустя четыре года после того скандала Егорова и её муж Анисимов признались, что покупали запрещённые препараты через тренерский штаб сборной России в определённый период карьеры. Какой – спортсменка уточнять не стала.
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