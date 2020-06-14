В тяжёлой атлетике творится допинговый кошмар. Ей больше не место на Олимпиаде

В олимпийской программе нет ни одного вида спорта, допинг-нарушения в котором совершались бы так же часто, как в тяжёлой атлетике. Результаты крупнейших соревнований, включая Олимпиады и чемпионаты мира пересматриваются чуть ли не каждый месяц.
И Международному олимпийскому комитету пора принимать самое жёсткое решение.
Славные времена, когда штангисты становились главными героями Олимпиад, остались далеко в прошлом. Скажем, в 60-х во время выступлений великих советских богатырей Юрия Власова или Леонида Жаботинского залы были переполнены. Ведущие мировые СМИ тогда отдавали олимпийским соревнованиям по тяжёлой атлетике первые полосы.
А что происходит сейчас? Тяжёлая атлетика давно не воспринимается как чистый и честный спорт. У публики сформировалось мнение: если штангист – обязательно допингёр. Иного не дано.
На самом деле это далеко не так, и нельзя причислять к нарушителям всех, кто занимается тяжёлой атлетикой, но репутация вида спорта в глубокой пропасти. Когда на допинге попался главный герой современной штанги казахстанец Илья Ильин, больше и говорить было не о чем. Простой вывод из сложившейся ситуации – в тяжёлой атлетике творится допинговый кошмар.
Ни в одном другом виде спорта нет такого массового пересмотра результатов, ни один другой вид спорта не ассоциируется так плотно с допингом. Даже в велоспорте, погрязшем в нарушениях в начале столетия, в последнее время ситуация, кажется, не так плачевна.
А недавно последовали очередные разоблачения, в том числе и в отношении российских спортсменов. Хотя правила нарушают не только атлеты, но даже мировая федерация.
Международный олимпийский комитет два с половиной года назад уже проводил исполком, касавшийся не только судьбы российского спорта, но и всей тяжёлой атлетики.
На этом настаивали руководители олимпийского движения, которое борется – как минимум на словах – за чистоту результатов и идеалов. Предложение членов исполкома было однозначным: исключить тяжёлую атлетику из программы Олимпиады-2024 в Париже. И это предложение было принято, но с оговорками. Международной федерации оставили шанс на сохранение олимпийской прописки при выполнении жёсткого плана по борьбе с допингом.
И спустя некоторое время МОК пошёл на смягчение мер в отношении тяжёлой атлетики, включив вид спорта в программу Игр в Париже во временном статусе, но пригрозив сокращением квот главным странам-нарушителям.
Расследование профессора Макларена, которого привлекла для работы сама международная федерация, не оставляет сомнений – в МОК поторопились. Десятки скрытых за взятки допинг-проб, более 10 процентов нарушителей от всех выступавших на крупнейших турнирах, президент-коррупционер, массовые недопуски до соревнований, сотни человек, не заполняющих систему допинг-контроля ADAMS и ещё много-много чего удручающего.
Без оперативного вмешательства такое не лечится. Лишение олимпийского статуса позволит тем, кто занимается развитием вида спорта, посмотреть на всё со стороны. И очиститься.
А пока штанге не место на Олимпиаде. Как минимум в 2024 году.
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