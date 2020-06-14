В тяжёлой атлетике творится допинговый кошмар. Ей больше не место на Олимпиаде

Славные времена Власова и Жаботинского давно ушли. В наши дни штангисты погрязли в нарушениях, а их руководство – во взятках.

В олимпийской программе нет ни одного вида спорта, допинг-нарушения в котором совершались бы так же часто, как в тяжёлой атлетике. Результаты крупнейших соревнований, включая Олимпиады и чемпионаты мира пересматриваются чуть ли не каждый месяц.



И Международному олимпийскому комитету пора принимать самое жёсткое решение.

Кумир Шварценеггера и миллионов. Каким был чемпион Жаботинский На Олимпиаде-64 два советских богатыря устроили схватку, вошедшую в историю спорта. Её победителя – Леонида Жаботинского – сегодня не стало.

Славные времена, когда штангисты становились главными героями Олимпиад, остались далеко в прошлом. Скажем, в 60-х во время выступлений великих советских богатырей Юрия Власова или Леонида Жаботинского залы были переполнены. Ведущие мировые СМИ тогда отдавали олимпийским соревнованиям по тяжёлой атлетике первые полосы.



А что происходит сейчас? Тяжёлая атлетика давно не воспринимается как чистый и честный спорт. У публики сформировалось мнение: если штангист – обязательно допингёр. Иного не дано.

На самом деле это далеко не так, и нельзя причислять к нарушителям всех, кто занимается тяжёлой атлетикой, но репутация вида спорта в глубокой пропасти. Когда на допинге попался главный герой современной штанги казахстанец Илья Ильин, больше и говорить было не о чем. Простой вывод из сложившейся ситуации – в тяжёлой атлетике творится допинговый кошмар.



Ни в одном другом виде спорта нет такого массового пересмотра результатов, ни один другой вид спорта не ассоциируется так плотно с допингом. Даже в велоспорте, погрязшем в нарушениях в начале столетия, в последнее время ситуация, кажется, не так плачевна.



А недавно последовали очередные разоблачения, в том числе и в отношении российских спортсменов. Хотя правила нарушают не только атлеты, но даже мировая федерация.

В тяжёлой атлетике – громкие допинг-разоблачения. Ей больше не место на Олимпиаде? Неутомимый Хайо Зеппельт ищет ушедших от наказания атлетов, а также называет цену чистого допинг-теста. Новое мощное расследование!

Международный олимпийский комитет два с половиной года назад уже проводил исполком, касавшийся не только судьбы российского спорта, но и всей тяжёлой атлетики.



На этом настаивали руководители олимпийского движения, которое борется – как минимум на словах – за чистоту результатов и идеалов. Предложение членов исполкома было однозначным: исключить тяжёлую атлетику из программы Олимпиады-2024 в Париже. И это предложение было принято, но с оговорками. Международной федерации оставили шанс на сохранение олимпийской прописки при выполнении жёсткого плана по борьбе с допингом.



И спустя некоторое время МОК пошёл на смягчение мер в отношении тяжёлой атлетики, включив вид спорта в программу Игр в Париже во временном статусе, но пригрозив сокращением квот главным странам-нарушителям.



Расследование профессора Макларена, которого привлекла для работы сама международная федерация, не оставляет сомнений – в МОК поторопились. Десятки скрытых за взятки допинг-проб, более 10 процентов нарушителей от всех выступавших на крупнейших турнирах, президент-коррупционер, массовые недопуски до соревнований, сотни человек, не заполняющих систему допинг-контроля ADAMS и ещё много-много чего удручающего.

У российских тяжелоатлетов нашли допинг. Через день после выхода громкого расследования Совпадение или отголоски мирового скандала?

Без оперативного вмешательства такое не лечится. Лишение олимпийского статуса позволит тем, кто занимается развитием вида спорта, посмотреть на всё со стороны. И очиститься.



А пока штанге не место на Олимпиаде. Как минимум в 2024 году.