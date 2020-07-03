«Если трусиха – начинай умирать со страху!» Непростая судьба великой чемпионки Латыниной

Лариса Латынина – настоящий герой отечественного спорта. Советская гимнастка на трёх Олимпиадах выиграла девять золотых наград и почти полвека удерживала этот выдающийся рекорд, пока её не опередил американский пловец Майкл Фелпс.



Но если про медали знают все, то мало кто помнит, что сама судьба великой чемпионки была непростой: были не только победы, но и страхи, измены, предательства. За ярким образом самой успешной в истории чемпионки скрывались тяжёлые моменты, о которых Латынина долгое время не решалась рассказывать. Она прочувствовала ужасы войны, скрывала беременность, уходила от первого мужу к другому человеку, о котором больше не хочет вспоминать. Но всё-таки обрела семейное счастье, которое, как она сама говорит, гораздо важнее любых медалей.

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«Рука попала на стёклышко…»

Латынина, как и любой ребёнок, родившийся в 30-е годы прошлого века, прошёл через все ужасы войны. Отец ушёл из семьи ещё до её начала, а потом погиб под Сталинградом. Мать, чтобы свести концы с концами, работала в две смены – сначала уборщицей, а потом сторожем. Кого-то суровое детство ломает, а кого-то закаляет. Девочка Лариса из Херсона принадлежала ко второй категории. И всегда хотела быть первой. Во всём и везде.



«Помню, как ещё совсем маленькой я бегала во дворе наперегонки с мальчишками. Увидев как-то, что отстаю, «рыбкой» прыгнула вперёд, к линии финиша. Плашмя проехалась по асфальту голыми коленками и ладонями. Рука попала на стёклышко… У меня на всю жизнь остался шрам – так глубоко распорола мягкие ткани. Я вся тряслась, текла кровь, а выкрикивала я только одно: «Мои руки были первыми!» – приводит слова Латыниной журнал «Караван историй».

Фото: РИА Новости

«Брось, Лора, свой гопак»

С детства она мечтала о карьере балерины. Ей хотелось, чтобы ей аплодировал многотысячный зал. Поэтому, когда в городе сообщили об открытии хореографической студии, Латынина загорелась. Но была проблема – обучение стоило больших денег, а на мамину зарплату уборщицы и сторожа оплатить это было сложно. Сложно, но возможно. Мама сделала всё, чтобы любимая дочь шла за своей мечтой.



Юной девушке очень нравилось танцевать. Хореограф и вовсе говорил, что она рождена, чтобы стать балериной. Но всё изменили слова учителя физкультуры в её школе Михаила Сотниченко: «Брось, Лора, свой гопак. Иди в гимнастику».



Он видел в девочке спортсменку, а не артистку. Её непреодолимое желание быть всегда первой должно было проявиться именно в гимнастике. И уже в девятом классе Лариса стала первым мастером спорта СССР в Херсоне. Тогда она выступала под своей девичьей фамилией Дирий.

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«А ты, Лора, останься!»

Сотниченко быстро понял, какой талант попал к нему в руки. И старался после каждой победы спускать свою подопечную с небес на землю.



«А ты, Лора, останься! Ты что? Думаешь, если выиграла последние соревнования, то теперь для тебя другие будут носить маты?»



Латынина впоследствии в различных интервью вспоминала те моменты и уверяла, что у неё и в мыслях не было зазнаваться и ловить звезду. Вполне вероятно, что этого удалось избежать именно благодаря её первому тренеру.

Фото: РИА Новости

«Это была дикость: люди обнимаются и целуются!»

Талантливую спортсменку быстро взяли в сборную СССР по гимнастике и началось то, о чём подавляющее большинство жителей Советского Союза могли только мечтать – зарубежные поездки. Первым выездом в капиталистическую страну был Париж. И это был настоящий культурный шок для человека, который никогда не видел другую жизнь. Латынина гуляла по столице Франции с подружкой по сборной в красивой шляпе и элегантном платье.



«И вот мы в таких нарядах прибыли в Париж, а там тепло, народ ходит раздетый, по улице все гуляют, обнявшись. Мы обе учились в женских школах, и для нас это была такая дикость: обнимаются, целуются у всех на глазах! Мы шарахались от прохожих первое время».



Латынина тогда уже училась в Киевском политехническом институте и по приезду из Франции должна была сдавать зачёт по химии. Из-за командировки она не успела сдать его вместе со всей группой. А когда приехала, была уверена, что к ней будет снисхождение. На вопрос, почему не сдала зачёт вовремя, Лариса гордо ответила, что была на соревнованиях в Париже. На что получила жёсткую реакцию от преподавателя.



«Деточка, вы учитесь в Киевском ордена Ленина политехническом институте! Здесь нужно грызть гранит науки денно и нощно, а не кувыркаться на каких-то там аппаратах».

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Фото: РИА Новости

Тайная беременность

Слова учителя химии сильно задели молодую спортсменку, и она решила перевестись в институт физкультуры, чтобы полностью сосредоточиться на спорте. Тогда она уже встречалась с курсантом Иваном Латыниным. Иван позже окончил мореходное училище и часто пропадал в рабочих поездках. Однако это не мешало им сохранять отношения, а мама Ларисы настаивала на том, чтобы пара немедленно расписалась. Молодые так и сделали, и Иван стал единственным, кто знал о страшной тайне супруги.

Дело в том, что Латынина за несколько месяцев до домашнего чемпионата мира 1958 года в Москве, где на неё делалась огромная ставка, узнала, что беременна. На тот момент она уже была четырёхкратной олимпийской чемпионкой, так что партия рассчитывала на медали в Москве. А подвести партию было нельзя. Разрешить проблему помог опытный врач профессор Лурье, который сказал следующее.



«Так выступай! Ты молодая, сильная, мышцы у тебя крепкие, всё нормально будет. Но главное — никому ничего не говори! Даже тренеру своему. Начнутся комиссии, советы, сами напугаются и тебя напугают. Послушай меня, деточка, в гимнастике я разбираюсь хуже тебя, конечно, зато в медицине чуть получше. Говорю тебе: если ты смелый человек – выступай! Ребёнок будет здоровым, мама – счастливой, а профессор – довольным. Если трусиха – сиди, начинай уже сейчас умирать со страху!»

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«Ушла от мужа к человеку, о котором не хочу говорить»

Латынина сказала только мужу. Он сдержал секрет, а его жена потом выиграла пять золотых медалей на турнире в Москве. Ребёнок, к слову, родился здоровым. Тем временем успешная карьера Латыниной продолжалась, количество медалей Олимпиады перевалило далеко за 10, а награды с чемпионатов мира и Европы было даже страшно считать.



А вот в личной жизни начались проблемы. Лариса и Иван всё больше стали понимать, что они совсем разные люди. Латынина была уверена, что муж ей изменяет и даже догадывалась, с кем. В итоге они разошлись, но легче легендарной спортсменке не стало.



«Я ушла от него к человеку, о котором больше никогда и ни с кем не хочу говорить. Это мужчина, которого я сначала любила. Он меня потряс своим умом, удивительной памятью, тем, как за мной ухаживал, – всем, чего я не видела со стороны мужа. И я по-женски поддалась, а потом очень тяжело за это расплатилась в жизни. Лучшие годы – где-то с тридцати шести до сорока шести лет – ушли в никуда».

Фото: РИА Новости

Долгожданное счастье

Латынина признавалась, что не пожелала бы ни одной женщине того, что пережила в те годы. Ей пришлось вычеркнуть 10 с лишним лет из своей жизни. Хорошо, что была тренерская работа, которая хоть как-то отвлекала от плохих мыслей. Когда ей стукнуло 50 лет, поклонники никуда не делись и продолжали ухаживать. Только вот она сама считала, что ни о какой любви в таком возрасте не может быть и речи.



Всё изменил случай в доме отдыха «Вороново», где она встретила инженера Юрия Фельдмана. Он сразу заметил симпатичную Латынину, решился к ней подойти и спросил, не играет ли она в теннис. Забавно, но великая спортсменка действительно давно хотела научиться играть в теннис, поэтому её заинтересовало предложение загадочного незнакомца.



Юрий не обманул. Научил играть в теннис, и с тех пор они вот уже более 30 лет вместе и живут счастливой жизнью.



«Юра – моя главная награда, дороже всех медалей. Я счастлива в своём возрасте. Только бы не болеть», – радуется жизни 85-летняя великая чемпионка.



Здоровья вам, Лариса Семёновна!