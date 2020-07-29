Нацисты сожгли Хатынь из-за олимпийского чемпиона. Ханс Вёльке был любимцем Гитлера

На Олимпийских играх 1936 года в Берлине в толкании ядра победил немец Ханс Вёльке, который принёс своей стране первое в истории золото в легкоатлетическом турнире. Тогда он был героем спорта, а через семь лет был убит в бою с партизанами под белорусской деревней Хатынь.



Печально, но именно личность олимпийского чемпиона стала причиной страшного и бесчеловечного эпизода Великой Отечественной войны.

Ложа Гитлера

Ханс Вёльке на Играх-1936 в Берлине не считался фаворитом. Какой фаворит, когда американец Джон Торренс толкал ядро дальше всех в мире, причём его результаты были просто недостижимы для остальных? Ещё в 1934-м американец установил фантастический для того времени рекорд, а Вёльке, обычный полицейский из Берлина, даже на чемпионате Европы занял только восьмое место. Для него результат в 16 метров был практически немыслимым.



Гигант Торренс и должен был выиграть Олимпиаду. Но он по непонятным причинам в Берлине выступил крайне слабо. Словно из него выпустили все силы. Торренс был непохож сам на себя, и в итоге не только не победил, но даже и за призовое место не боролся.

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Борьба за золото сенсационно развернулась между Вёльке и Суло Бэрлундом. Финский легкоатлет захватил лидерство, но немец вырвался вперёд после второй попытки. Решилось всё в последней, пятой попытке, когда Вёльке улучшил свой результат до 16.20 м, а Бэрлунд, хоть и толкнул ядро всего на восемь сантиметров ближе, но остался вторым.

Для Германии это была первая в истории золотая медаль в мужском легкоатлетическом турнире.



В нарушение всех правил и протоколов Адольф Гитлер, лично присутствовавший на Олимпийском стадионе, после завершения соревнований пригласил Вёльке и других призёров в свою ложу. Весь мир облетели кадры, как олимпийский чемпион отдаёт нацистское приветствие.

Спортклуб «Полицай»

На следующий день рядовому Хансу Вёльке было присвоено звание лейтенанта.



Вёльке тренировался в берлинском спортивном клубе «Полицай». Он давно занимался метаниями, пробовал себя в диске и копье, но лучше всего у коренастого парня получалось толкать ядро. При росте 1,78 м он весил почти 100 кг.



Молодой полицейский сразу поддержал идеи национал-социалистической немецкой рабочей партии, которая пришла к власти в 1933-м, и осознанно вступил в её ряды.



Отчасти поэтому после победы на Олимпиаде Ханс Вёльке стал любимцем Гитлера и одним из самых популярных спортсменов Германии. Он раздавал интервью направо и налево, ему посвящали статьи в газетах, причём даже за границей, например, в Финляндии и Эстонии.

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После Олимпиады-1936 чемпион завоевал лишь одну медаль, став бронзовым призёром чемпионата Европы 1938 года.



А затем началась Вторая Мировая война.

Гибель под Хатынью. И гибель Хатыни

Офицер полиции Вёльке был отправлен на Восточный фронт в звании капитана. Он командовал ротой батальона полиции безопасности, входившего в состав полка СС.



В обязанности олимпийского чемпиона входило поддержание порядка на оккупированных территориях. Сейчас сложно сказать, отдавал ли он приказы о расстрелах мирных жителей, но то, что мирные жители заплатили своими жизнями за его жизнь, – исторический факт.

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Вёльке погиб 22 марта 1943 года под деревней Хатынь. На его машину совершили налёт партизаны. Во время перестрелки олимпийский чемпион получил пулю в спину и скончался. Немецкое командование в самом начале войны выпустило директиву, согласно которой за смерть офицера должны быть расстреляны от 50 до 150 мирных жителей оккупированных территорий, включая женщин и детей.



Так что именно смерть Ханса Вёльке послужила поводом к тому, что затем случилось в Хатыни и о чём никогда нельзя забывать: 22 марта 1943 года были убиты почти полторы сотни человек.



Во время Олимпиады в Берлине Вёльке был спортивным героем, а спустя семь лет стал военным преступником. И получил то, к чему эти преступники упорно шли.