«Сколько ещё будет мерзких неожиданностей?» Новый скандал с бобслеистом Зубковым

Спортивная школа олимпийского резерва в городе Братск больше не носит имя бывшего бобслеиста Александра Зубкова. Об этом сам спортсмен, завоевавший на Олимпиаде в Сочи два золота, но лишённый медалей и титулов, рассказал в соцсетях, обвинив во всём мэра города Сергея Серебренникова. Решение о переименовании было принято ещё в мае, но известно о нём стало спустя два с лишним месяца. Так в чём же кроются причины необычного скандала?

«Как-то это не по-людски»

Бывший бобслеист Александр Зубков, о котором в последнее время мало что было слышно, первым отреагировал на переименование. В своём «инстаграме» он рассказал, что спортивная школа в Братске, которая готовит саночников и бобслеистов, больше не носит его имя.



Зубков написал эмоциональный пост, суть которого сводится к тому, что во всём виноват мэр Братска Сергей Серебренников. Именно ему бывший спортсмен проиграл выборы на пост главы города в 2019 году. По сути, Зубков обвинил мэра в том, что тот чужими руками делает подлости. https://www.instagram.com/p/CDCdJLfokVu/



Александр косвенно обратился к депутатам городской думы, упомянув, что, когда принималось решение о присвоении школе его имени, они рассматривали этот вопрос. Некоторые депутаты уже отреагировали, написав обращения на имя временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.



«Театр абсурда начался! Мне позвонили тренера школы (совсем недавно ещё «имени А. Зубкова») и сказали, что школа оказывается будет теперь носить старое название «Олимп». Только как-то это не по-людски. Можно было оповестить меня, тренеров, родителей, детей, занимающихся в школе. Сделать опрос жителей города, ведь школа находится в городе Братске и они имеют право высказать свою точку зрения.



Прежде, чем переименовать школу «Олимп» в «Школу имени А.Зубкова», было организованно депутатское слушание, где депутаты города Братска голосовали за данное решение, а чтобы отменить это решение, мнение депутатов уже не спрашивали!



…Как-то это по-крысиному, Сергей Васильевич, сколько ещё будет мерзких неожиданностей от Вас? Чужими руками легко делать подлости… Мне, как человеку достигшему многого в жизни, такая позиция непонятна, надо оставаться человеком, а главное мужиком по жизни, но это видимо не ваша история, ПРО ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ!



Я ни в коем разе не настаиваю, чтобы мое имя было у школы, нужно чтобы школа носила имя «Олимп» – хорошо, но я думаю что решать это должен не директор школы, не мэр города, а люди живущие в этом городе!», – резко отреагировал Зубков (орфография и пунктуация автора сохранена).

Трансформация «Олимпа»

Нужно ли было провести все упомянутые двукратным призёром Олимпийских игр действия?



Вовсе нет. Учредителем спортивного учреждения, согласно главному документу – уставу, является минспорта Иркутской области. Владельцем имущества – министерство имущественных и земельных отношений региона.



Именно в их власти вносить в устав изменения, включая смену официального названия. Собственно, от областного Минспорта и последовал комментарий о том, что ещё в мае коллектив школы обратился с просьбой о переименовании обратно в «Олимп», и эта просьба была удовлетворена. Правда, пока это никак не отразилось ни на официальном сайте, ни на общедоступных документах.

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Основанная 1 октября 2001 года постановлением мэра Братска детско-юношеская спортивная школа получила название «Олимп». Первоначально школа была муниципальным учреждением дополнительного образования, то есть курировал «Олимп» городской отдел образования.



Далее статус школы повышался. Сначала «Олимп» стал спортивной школой олимпийского резерва, но по-прежнему оставался муниципальным учреждением. А с 1 августа 2013 года муниципальное учреждение стало областным. С другим бюджетом, естественно, и с другим учредителем. Имя Александра Зубкова СШОР из Братска было присвоено 30 марта 2016 года, когда бывший бобслеист ещё был двукратным олимпийским чемпионом.

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Олимпийский чемпион на территории России

Но этих званий Зубков был лишён. Осенью 2017 года МОК признал российского бобслеиста виновным в нарушении антидопинговых правил и лишил двух золотых медалей Олимпиады в Сочи. Международная федерация бобслея дисквалифицировала Зубкова, который к тому времени возглавил федерацию бобслея и скелетона России.

Посмертное награждение. У Зубкова заберут медали. Но есть ли те, кому отдадут? МОК принял решение лишить бобслеиста Зубкова двух наград Олимпиады в Сочи. Вице-чемпионом Игр станет умерший два года назад американец.

Зубков в Мосгорсуде отстоял уникальное право называться олимпийским чемпионом на территории России, но для международного сообщества остался нарушителем. То, что коллектив школы также имеет право считать Зубкова нарушителем, несомненно. Достаточно посмотреть на официальные протоколы Олимпийских игр в Сочи. Там Зубков дисквалифицирован.



Даже если оставить за скобками олимпийскую историю, репутацию Зубкова безупречной не назовёшь – за ним тянется целый шлейф скандалов. Его работа на посту главы федерации оценивается, мягко говоря, неоднозначно, да и до этой работы вокруг Александра возникали странные истории: можно вспомнить хотя бы случай с его дочерью Викторией, которая чуть было не уехала в расположение сборной Германии, прихватив российский скелетон.

Зачем Зубков пошёл против всех? История очередного скандала с участием Александра Зубкова заставила обозревателя взглянуть на олимпийского чемпиона со стороны.

Возможно, тренерско-преподавательский состав школы «Олимп» выдвинул предложение о переименовании только на том основании, чтобы больше не ассоциироваться с человеком, наказанным за нарушение антидопинговых правил и запомнившимся многочисленными скандалами и склоками как в бытность спортсменом, так и президентом федерации. Не исключено, что этому коллективу кто-то подсказал принять такое решение.



Но закон в любом случае никто не нарушил.



А как относиться к Зубкову и ко всему случившемуся – личное дело каждого.