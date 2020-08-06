Страшное падение на финишной линии: велогонщик столкнул соперника на бешеной скорости

Пострадавший улетел на барьеры и впал в кому, но был признан победителем. А виновника аварии требуют посадить в тюрьму.

Массовые завалы и серьёзные травмы – неотъемлемая часть профессионального велоспорта, однако инцидент на финише первого этапа престижной многодневки в Польше привёл в ужас даже бывалых любителей велогонок, на чьей памяти не один десяток страшных аварий.

Голландский гонщик Фабио Якобсен на огромной скорости протаранил ограждение и улетел за пределы трассы. Спортсмен потерял много крови и находится в коме.

Виновника аварии уже дисквалифицировали, но болельщики уверены, что тот намеренно толкнул соотечественника, едва не лишив его жизни. Поэтому Дилана Груневегена требуют не только пожизненно отстранить от велоспорта, но и отправить в тюрьму.

Так кто на самом деле спровоцировал чудовищное происшествие на финише?

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Страшная авария на финише

Любители велоспорта с нетерпением ждали возвращения соревнований, однако вместе с гонками вернулись и кошмарные аварии. Судьба первого этапа веломногодневки Мирового тура «Тур Польши» решалась в финишном створе. Голландский гонщик команды Jumbo-Visma Дилан Груневеген вырвался вперёд и мчался к победе по правой стороне трассы, когда справа мощный рывок предпринял его соотечественник Фабио Якобсен из Deceuninck-QuickStep.

У Якобсена было пространство для обгона, но Груневеген, увидев конкурента, сначала оттёр его к ограждению трассы, а затем сделал движение локтем в сторону соперника. Этого было достаточно для того, чтобы Якобсен на бешеной скорости протаранил заградительные щиты и улетел за пределы дистанции.

Удар головой, потеря крови и кома

В результате аварии голландский гонщик ударился головой, получил тяжёлые травмы и потерял много крови. В крайне тяжёлом состоянии его доставили в местный госпиталь, где ввели в искусственную кому. Врачи отчаянно борются за его жизнь, но благоприятных прогнозов пока не дают.

При этом Якобсен стал не единственным пострадавшим в этом инциденте. Вылетев за пределы трассы, он столкнулся с одним из организаторов, который также получил тяжёлую травму головы. Кроме того, велосипед Якобсена после удара об ограждение отлетел обратно на трассу, что привело к падению ещё нескольких участников гонки.

Виновника аварии требуют посадить

Организаторы гонки по горячим следам провели расследование и дисквалифицировали Груневегена с «Тура Польши». Статус победителя этапа перешёл от него к Якобсену, но на этом последствия для Дилана вряд ли будут исчерпаны. Международный союз велосипедистов расценил поведение голландского гонщика как «неприемлемое» и «опасное». Теперь его дело будет рассматривать дисциплинарная комиссия UCI. Болельщики уже требуют от федерации наказать победителя четырёх этапов «Тур де Франс» самым серьёзным образом, вплоть до пожизненного отстранения.

При этом не исключено, что Груневегена ждёт и уголовное преследование. Руководитель команды Deceuninck-QuickStep Патрик Лефер уже заявил, что намерен дать инциденту ход в суде: «Нужно отправить его за решётку. Я иду в суд, таким поступкам нет места в велоспорте. Это преступление, мистер Груневеген».

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Почему Груневегена нужно наказать

Жуткими авариями в велоспорте никого не удивишь. Часто они заканчиваются трагедиями. К счастью, Якобсен на данный момент жив, и будем надеяться, сумеет восстановиться. Но инцидент на финише этапа «Тура Польши» всё равно требует самого серьёзного разбирательства, так как Груневеген ради победы откровенно перешёл черту дозволенного и подверг опасности жизнь соперника.

На видео отчётливо видно, что Дилан специально выставил руку в сторону Фабио. Скорее всего, его целью было сбить оппонента с траектории, а не причинить вред его здоровью, однако в плотном потоке, на огромной скорости любое движение может спровоцировать чудовищную катастрофу.

Поэтому если талантливому голландскому спринтеру придётся понести наказание, то это будет справедливо. А заодно предостережёт других гонщиков от опрометчивых поступков в будущем.